Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 1 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar minorista es ofrecido sin variantes este martes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de agosto el billete al público aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,51 para la venta y $1.480,02 para la compra.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que en agosto las empresas del sector liquidaron USD 2.750 millones.
El BCRA compró USD 46 millones en el mercado
El BCRA sumó el lunes compras en el mercado por USD 46 millones -el 7,7% de la oferta spot-, para elevar el saldo positivo de agosto a 768 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad se redujeron en USD 1.534 millones este lunes, a USD 48.257 millones, por los habituales movimientos técnicos de fin de mes de dólares de cartera propia de los bancos, que se reintegrarán a reservas con el inicio de septiembre.
Con USD 593,6 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 3,50 pesos o 0,2% este lunes, a 1.508,50 pesos. La divisa comercial redujo así la suba de agosto a 23,50 pesos o 1,6 por ciento. En los primeros ocho meses de 2026 el tipo de cambio oficial anotó un alza de 53,50 pesos o 3,7 por ciento.
El dólar blue, a 1.555 pesos
Más allá de la leve baja en la cotización del dólar en el mercado formal, el dólar blue terminó sin variantes a $1.555, tras anotar un máximo intradiario en 1.560 pesos. En agosto el dólar informal bajó cinco pesos.