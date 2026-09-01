Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 1 de septiembre

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Donald Trump afirmó que depende de Caracas decidir si Venezuela permanece o no en la OPEP La continuidad del país caribeño en el cartel petrolero quedará supeditada a una decisión del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, tras el pacto que otorga a Washington el control del 20% de reservas probadas

El acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela hizo saltar las alarmas en China: “Los intereses deben ser salvaguardados” El régimen de Beijing teme que afecte áreas energéticas donde operan empresas estatales de su país, como CNPC y Sinopec, que han participado en iniciativas de exploración y producción

Los argentinos vuelven a apostar por Punta del Este: la construcción creció un 60% en los últimos cinco años Los datos de la Intendencia de Maldonado registraron 5,3 millones de m² autorizados y una inversión privada estimada en USD 12.000 millones, mientras aumentaron las consultas y obras impulsadas por clientes argentinos

Nuevos créditos hipotecarios UVA: cuándo empezarán a ofrecerse y qué tasa de interés tendrán El Gobierno licitará la primera tanda de los $2 billones del FGS de la Anses para ampliar la oferta de financiamiento UVA y busca reactivar la construcción