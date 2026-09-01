Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 1 de septiembre

El billete al público es ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue es negociado a $1.555

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13:11 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista es ofrecido sin variantes este martes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de agosto el billete al público aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,51 para la venta y $1.480,02 para la compra.

13:11 hsHoy

El agro liquidó USD 2.750 millones en agosto gracias a la buena cosecha de maíz

El ingreso de dólares del principal complejo exportador volvió a crecer frente a agosto de 2025, impulsado por más embarques maiceros y mayor ritmo de comercialización

En agosto, el maíz registró una mayor intensidad en las ventas de los productores al sector exportador. REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo
En agosto, el maíz registró una mayor intensidad en las ventas de los productores al sector exportador. REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que en agosto las empresas del sector liquidaron USD 2.750 millones.

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13:10 hsHoy

El BCRA compró USD 46 millones en el mercado

El BCRA sumó el lunes compras en el mercado por USD 46 millones -el 7,7% de la oferta spot-, para elevar el saldo positivo de agosto a 768 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad se redujeron en USD 1.534 millones este lunes, a USD 48.257 millones, por los habituales movimientos técnicos de fin de mes de dólares de cartera propia de los bancos, que se reintegrarán a reservas con el inicio de septiembre.

13:10 hsHoy

El dólar bajó en la última rueda de agosto, pero cerró el mes al alza

La divisa mayorista terminó a $1.508,50, para redondear un alza de 23,50 pesos o 1,6% en agosto. Al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación

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Con USD 593,6 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 3,50 pesos o 0,2% este lunes, a 1.508,50 pesos. La divisa comercial redujo así la suba de agosto a 23,50 pesos o 1,6 por ciento. En los primeros ocho meses de 2026 el tipo de cambio oficial anotó un alza de 53,50 pesos o 3,7 por ciento.

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13:10 hsHoy

El dólar blue, a 1.555 pesos

Más allá de la leve baja en la cotización del dólar en el mercado formal, el dólar blue terminó sin variantes a $1.555, tras anotar un máximo intradiario en 1.560 pesos. En agosto el dólar informal bajó cinco pesos.

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