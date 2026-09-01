Economía

“Pelotudo atómico”: un economista propuso que haya menos créditos y provocó la reacción del Presidente

El mandatario publicó dos palabras más una despedida italiana luego de escuchar entrevista radial sobre límites al financiamiento destinado al consumo

Javier Milei ﻿Emmanuel Álvarez Agis
El presidente Javier Milei y el economista Emmanuel Álvarez Agis
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El presidente Javier Milei respondió con el mensaje “PELOTUDO ATÓMICO. CIAO!” a un planteo del economista Emmanuel Álvarez Agis sobre la posibilidad de que exista una menor disponibilidad de créditos para consumo. La expresión del mandatario apuntó a una intervención de Álvarez Agis durante un diálogo en Radio Con Vos, donde abordó las consecuencias de establecer regulaciones sobre las tasas de interés.

El intercambio comenzó a partir de una observación de Ernesto Tenembaum sobre uno de los argumentos habituales contra los controles de precios o la fijación de límites. El conductor señaló que una regulación, como un precio máximo, puede derivar en mercados paralelos o en una menor oferta de productos y servicios.

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Tenembaum aplicó esa premisa al sistema financiero. Según describió, si se fija una tasa máxima, los bancos o las aplicaciones de crédito podrían reducir la cantidad de préstamos disponibles, endurecer las condiciones para otorgarlos o limitar el acceso de los usuarios. En ese esquema, sostuvo, una tasa tope puede restringir el crédito.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X con texto de Javier Milei y un fotograma de una entrevista de Radio Con Vos
Un mensaje emitido en la red social X por Javier Milei hace referencia a una entrevista radial al economista Emmanuel Álvarez Agis.

El debate se centró en los préstamos para gastos cotidianos

Álvarez Agis respondió con lo que definió como “un argumento políticamente incorrecto”. El economista planteó si una menor cantidad de créditos disponibles podría resultar preferible frente a un escenario en el que personas sin información suficiente o sin capacidad de decisión recurren a préstamos para afrontar gastos básicos.

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¿Y no estaríamos un poco mejor con algo menos de crédito?”, preguntó Álvarez Agis durante la conversación. El ex funcionario ubicó su reflexión en el contexto de quienes enfrentan una decisión entre obtener dinero prestado o resolver necesidades inmediatas por otras vías.

Como ejemplo, mencionó a una persona que debe decidir entre “salir a chorear” o pedir “doscientas cincuenta lucas para pagar el changuito en el supermercado”. La frase apuntó a la posibilidad de que algunos consumidores soliciten préstamos para cubrir compras cotidianas de alimentos.

El economista aclaró que su planteo no implicaba que la alternativa fuese que la población pase hambre. En cambio, cuestionó la idea de que el acceso a esa herramienta financiera deba estar disponible sin restricciones, aun para quienes no cuentan con información o condiciones suficientes para decidir sobre ese endeudamiento.

Álvarez Agis sostuvo que pudo existir un número de personas ante esa clase de dilema. Su intervención quedó interrumpida en el fragmento difundido, luego de que cuestionara los argumentos que asocian cualquier regulación con efectos negativos inevitables sobre la oferta de crédito.

Milei difundió una descalificación dirigida al economista

Tras conocerse ese análisis, Milei publicó un mensaje breve dirigido a Álvarez Agis. El Presidente escribió en mayúsculas la frase “PELOTUDO ATÓMICO” y añadió la palabra italiana “CIAO!”, una despedida habitual que equivale a “chau”.

La publicación no incluyó una explicación adicional sobre el fragmento radial, sobre las tasas de interés ni sobre la discusión referida a la oferta de préstamos. Tampoco detalló qué parte de la intervención del economista motivó la descalificación.

Álvarez Agis cuestionó que los préstamos para consumo estén disponibles para personas sin información o capacidad de decisión suficiente

El mensaje del mandatario se produjo después de que Álvarez Agis pusiera en discusión la conveniencia de ampliar sin límites el acceso al financiamiento para consumo. En su exposición, el economista vinculó el crédito con compras de supermercado y con decisiones tomadas bajo restricciones económicas.

La intervención de Tenembaum había colocado el eje en las posibles respuestas de bancos y aplicaciones ante una regulación. El conductor señaló que, frente a un tope de tasas, esas entidades podrían seleccionar más a sus clientes, exigir más requisitos o dar menos préstamos.

Álvarez Agis no discutió en ese fragmento la posibilidad de que una regulación reduzca la oferta. Su planteo se concentró en otra pregunta: si una menor disponibilidad de préstamos podría evitar que personas en situaciones de necesidad inmediata asuman deudas para cubrir consumos básicos.

Álvarez Agis fue viceministro de Economía entre 2013 y 2015

Emmanuel Álvarez Agis es licenciado y máster en Economía por la Universidad de Buenos Aires. También cursó un posgrado en opinión pública y comunicación política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Fue subsecretario de Programación Macroeconómica entre 2011 y 2013. Luego ocupó el cargo de viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015, según su trayectoria profesional.

Además, fue asesor de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial en materia de política económica. Cuenta con publicaciones académicas sobre macroeconomía en revistas especializadas.

Entre 2016 y 2019, fundó y dirigió la carrera de Economía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Más tarde fundó, junto con Cynthia de Paz, PxQ Consultora, donde dirige el área de macroeconomía.

En Radio Con Vos, su intervención se enfocó en el vínculo entre crédito, endeudamiento y gastos de consumo. El intercambio con Tenembaum partió de una discusión sobre regulaciones y concluyó, en el tramo difundido, con la posición del economista sobre el acceso a préstamos en contextos de necesidad.

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