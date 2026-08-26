Meta debe cambiar de inmediato las reglas para niños y adolescentes: 2 horas al día, sin Likes y más

Meta acuerda reformar Facebook e Instagram para menores con límites de tiempo y bloqueo nocturno - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Meta se enfrenta a una de las mayores reformas de sus plataformas tras un acuerdo judicial que la obliga a introducir límites de tiempo, restricciones nocturnas y nuevos controles para proteger a menores en Facebook e Instagram. La decisión llega en un contexto de creciente presión judicial y social sobre el impacto de las redes en la salud mental juvenil, obligando a la compañía a modificar el funcionamiento de sus productos a escala nacional.

El acuerdo, que implica el pago de hasta 18.000 millones de dólares para resolver demandas de 29 estados de Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la regulación de las grandes tecnológicas. Más allá de la sanción económica, Meta deberá implementar una serie de cambios estructurales en sus plataformas que afectan directamente a los usuarios adolescentes.

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Facebook e Instagram impondrán dos horas diarias a adolescentes y exigirán permiso para extender el uso - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta tendrá que modificar el diseño y funcionamiento de Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años en todo el país. Estas son las principales medidas impuestas por el acuerdo:

Eliminación de “likes” y filtros cosméticos: Meta ocultará el recuento público de “me gusta” en cuentas de menores y eliminará filtros de imágenes vinculados a procedimientos estéticos. Además, reforzará los sistemas de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 13 años.

Límite de tiempo predeterminado: Los adolescentes tendrán un máximo de dos horas diarias de uso, que solo podrá extenderse con autorización parental. Si otras plataformas imponen límites equivalentes, el máximo se reducirá a una hora.

Bloqueo nocturno y silencio de notificaciones: Las cuentas de menores estarán bloqueadas de medianoche a 6 de la mañana, y las notificaciones se silenciarán entre las 22 y las 7 y durante el horario escolar habitual.

Algoritmos opcionales: Los usuarios podrán elegir un feed no personalizado y no algorítmico, evitando las recomendaciones que incentivan el desplazamiento continuo y el uso compulsivo.

Supervisión independiente: Un auditor externo supervisará el cumplimiento de las nuevas reglas, con acceso directo a la información y comunicación con los organismos de control estatales.

El acuerdo fija un límite predeterminado que solo podrá ampliarse con autorización de madres y padres, y contempla reducirlo a una hora si otras plataformas aplican restricciones equivalentes, cambiando la experiencia de menores a escala nacional - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

¿Por qué Meta debe cambiar sus redes?

El acuerdo judicial surge tras miles de demandas que acusan a Meta de diseñar plataformas adictivas, recopilar datos personales de menores sin consentimiento parental y contribuir a una crisis nacional de salud mental juvenil.

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Según las investigaciones, Facebook e Instagram habrían empleado algoritmos y dinámicas de producto para maximizar el tiempo de uso y la interacción de los menores, incrementando el riesgo de comparaciones sociales negativas, trastornos del sueño y exposición a contenido perjudicial.

El acuerdo no solo incluye la compensación económica, sino que impone obligaciones legales concretas. California, por ejemplo, destinará una parte de los fondos a iniciativas para prevenir y tratar los problemas de salud mental vinculados al uso de internet y redes sociales.

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Los adolescentes podrán elegir una cronología no personalizada para evitar dinámicas de desplazamiento infinito, mientras se aplican medidas nocturnas y escolares para cortar notificaciones, en una reforma que apunta a reducir uso compulsivo - REUTERS/Violeta Santos Moura

Cómo serán las nuevas experiencias para menores

Al activarse estas medidas, la experiencia de los adolescentes en Facebook e Instagram cambiará de manera significativa. La limitación de tiempo busca reducir la exposición prolongada, mientras que el bloqueo nocturno apunta a proteger el descanso y la concentración durante el horario escolar.

El feed no algorítmico elimina la presión de las recomendaciones personalizadas y el desplazamiento continuo, una de las dinámicas más criticadas por expertos en salud mental.

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La desaparición de los “likes” públicos y la eliminación de filtros de belleza buscan contrarrestar el efecto de las comparaciones sociales y la presión estética. Los sistemas de verificación y control parental refuerzan la protección ante el acceso de menores no autorizados y facilitan el rol de madres, padres y tutores en la supervisión del uso digital.

El acuerdo alcanzado por Meta no solo sienta un precedente para la compañía, también puede influir en plataformas rivales como TikTok, Snapchat y YouTube, que podrían verse obligadas a adoptar restricciones similares en el corto plazo. El pacto establece que una parte de los fondos solo se entregará si los competidores igualan los requisitos de uso diario, bloqueo nocturno y verificación de edad.

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Aunque Meta negó haber actuado de forma indebida, acepta realizar cambios drásticos en sus productos para reducir riesgos y responder a la preocupación pública y judicial. La supervisión independiente y la presión regulatoria marcan el inicio de una nueva era en la protección digital de los menores y obligan a la empresa a adaptar sus redes sociales a estándares más estrictos de seguridad y bienestar juvenil.