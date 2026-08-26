Meta pagará más de 17 mil millones de dólares para resolver demanda por adicción de niños a sus redes sociales

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, acordó pagar 17.000 millones de dólares para cerrar demandas de 29 estados de Estados Unidos por el impacto de las redes sociales en menores. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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Meta llegó a un acuerdo por casi 17.000 millones de dólares para resolver una serie de demandas presentadas por 29 estados en Estados Unidos, en las que la empresa era acusada porque Facebook e Instagram estaban diseñadas para generar adicción en niños y recopilación indebida de sus datos.

La compañía también se comprometió a implementar profundas modificaciones en el funcionamiento de sus plataformas orientadas a menores de edad. Este acuerdo pone fin al caso, que en un pricipio se estimaba podría solicitar un pago de 1,4 billones (1.400.000 millones) de dólares, una cifra que llevaría a la empresa a la quiebra.

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El pacto surge tras un proceso judicial federal en California en el que 29 estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, demandaron a Meta por diseñar deliberadamente productos adictivos para jóvenes, recopilar datos de menores sin el consentimiento de sus padres y engañar al público sobre la seguridad de sus plataformas.

Por qué Meta fue demanda por 29 estados en Estados Unidos

Las investigaciones que dieron pie a la demanda evidenciaron que Meta habría desarrollado características específicas en Facebook e Instagram para fomentar la adicción entre los menores de edad.

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Los estados acusaron a Meta de recopilar datos de menores sin consentimiento de sus padres en violación de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los estados demandantes argumentaron que la compañía no solo diseñó estas funciones sino que ocultó deliberadamente su impacto negativo en la salud mental de sus usuarios jóvenes. Entre los problemas identificados se encuentran el aumento de la ansiedad, la depresión y, en algunos casos, la vinculación con conductas autolesivas y suicidio.

La demanda también acusaba a Meta de violar la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, que prohíbe la recopilación de datos de menores de 13 años sin el consentimiento expreso de sus padres. Según los fiscales generales, la empresa recopiló datos personales de niños y adolescentes de manera sistemática, aprovechando la falta de controles efectivos para identificar la edad real de los usuarios.

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A esto se sumó la denuncia de que Meta engañó a los consumidores al promocionar la seguridad de sus productos, a pesar de que sus propios ejecutivos tenían conocimiento interno de los riesgos que implicaban para los jóvenes.

Documentos internos y testimonios, como el del exdirector de ingeniería Arturo Béjar, indicaron que la prioridad de la empresa era maximizar el tiempo de uso y la frecuencia de interacción, colocando en segundo plano las advertencias sobre los potenciales daños psicológicos.

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El acuerdo obliga a Meta a fijar en Facebook e Instagram un límite diario de dos horas para menores y un bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Cómo es el acuerdo de Meta para proteger a los menores de edad

El acuerdo alcanzado prevé el pago de más de 17.000 millones de dólares que Meta abonará a los estados demandantes a lo largo de diez años.

Esta cifra, aunque representa una pequeña fracción de los ingresos anuales de la empresa (201.000 millones de dólares en 2025), constituye uno de los mayores acuerdos en la historia de la protección al consumidor en varios estados, como destacó el fiscal general de Virginia, Jay Jones.

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Además del pago, Meta se comprometió a una serie de transformaciones en la configuración y funcionamiento de Instagram y Facebook. Entre las principales medidas acordadas figuran:

Límite diario de uso : se implementará un tope de dos horas diarias de acceso para menores de edad, con la posibilidad de que los padres lo ajusten.

Bloqueo nocturno : las cuentas de menores quedarán bloqueadas entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo que un adulto responsable autorice lo contrario.

Restricción de notificaciones : por defecto, la empresa no enviará notificaciones a los menores entre las 22 y las 7, extendiendo esta restricción al horario escolar durante el año lectivo.

Controles parentales y de contenido : se reforzarán las herramientas para que los padres puedan supervisar el uso y la exposición de sus hijos, además de ocultar el número de “me gusta” y reacciones en las publicaciones de los menores.

Eliminación de filtros de belleza : se prohibirán estos filtros en las cuentas de adolescentes, en respuesta a las críticas sobre su impacto en la autoestima y la imagen corporal.

Desactivación de feeds personalizados : los jóvenes podrán optar por desactivar los algoritmos que personalizan el contenido mostrado, limitando la exposición a recomendaciones diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia.

Medidas de verificación de edad: se reforzarán los mecanismos de control para identificar con mayor precisión la edad de los usuarios y prevenir el acceso no autorizado de menores.

Las nuevas medidas incluyen desactivar feeds personalizados para jóvenes y fortalecer la verificación de edad para limitar el acceso no autorizado de menores a Facebook e Instagram. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El acuerdo también contempla que, si otras redes sociales como Snapchat, TikTok o YouTube adoptan medidas similares, se reducirán aún más los límites diarios y las restricciones nocturnas.

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El acuerdo pone fin a un juicio que amenazaba con consecuencias económicas aún mayores para Meta, ya que las sanciones potenciales podrían haber alcanzado hasta 1,4 billones de dólares.

Además, la empresa evitó exponer a su CEO, Mark Zuckerberg, a testificar ante el tribunal, al que sí asistió el jefe de Instagram, Adam Mosseri.

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La resolución también evita que se sienten precedentes judiciales de mayor alcance sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la salud mental de los adolescentes, aunque marca un hito en la presión regulatoria sobre la industria tecnológica en Estados Unidos.