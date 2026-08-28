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Pikachu visita la sede de Apple: Tim Cook y John Ternus terminan jugando Pokémon GO

El personaje llegó con el CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara. Recorrió los populares arcos de colores y una exposición de varios modelos de iPhone

Pikachu apareció en Apple Park. El personaje recorrió el complejo empresarial y caminó acompañado del saliente CEO, Tim Cook, y de John Ternus, el próximo CEO. (X: tim_cook)
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Pikachu visitó Apple Park, el complejo empresarial de la compañía detrás del iPhone. El personaje de Pokémon caminó junto a Tim Cook, John Ternus y Tsunekazu Ishihara.

El famoso personaje recorrió los arcos de colores, una exposición de varios modelos de iPhone e intentó tomar una manzana de un árbol. En este momento aparecieron los ejecutivos para ayudarle a agarrar la fruta.

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Ishihara, CEO de The Pokémon Company, jugó con los ejecutivos de Apple a Pokémon GO.

A la izquierda, la mascota de Pikachu ante un edificio blanco. A la derecha, tres hombres conversan con la mascota en un parque
Cook y Ternus acompañaron a Pikachu y a Ishihara durante su recorrido en Apple Park. (X: tim_cook)

“La agenda de hoy en Apple Park: presentarle el equipo de @Pokemon a John, hablar de videojuegos y pedirle amablemente a Pikachu que se mantenga fuera del estanque. Se cumplieron dos de las tres cosas”, compartió Tim Cook, el CEO saliente de Apple, en X.

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John Ternus iniciará su mandato en Apple a partir de septiembre.

Más allá del video, se desconoce si The Pokémon Company y Apple se encuentran trabajando en un proyecto juntos.

Este encuentro con Pikachu ocurrió un par de días después de que Apple anunciara que su evento de septiembre será el miércoles 9.

Una botarga amarilla de Pikachu sobre el césped verde en un parque con árboles y una estructura en forma de arco multicolor
Pikachu visitó sitios populares del Apple Park como son los arcos de colores que suelen aparecer duante las keynotes. (X: tim_cook)

La reunión de Apple con el director ejecutivo de The Pokémon Company se produjo apenas unas semanas después de que Sensor Tower informara que los ingresos de los juegos para móviles disminuyeron un 4,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, el director financiero de Apple, Kevan Parekh, mencionó específicamente los “obstáculos en los juegos móviles” como uno de los factores que afectaron el rendimiento de la App Store durante ese trimestre, según el sitio especializado 9to5Mac.

Qué esperar del evento de septiembre de Apple

El evento de septiembre de Apple se celebrará el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 (hora de California) en el teatro Steve Jobs de Apple Park y podrá verse por los canales oficiales de la compañía.

Apple ya se encuentra listo para celebrar su Apple Event, donde presentará su nuevo iPhone.
Apple ya se encuentra listo para celebrar su Apple Event, donde presentará su nuevo iPhone. (Apple)

Bajo el lema “Surprise and shine”, la presentación estaría centrada en los iPhone de la nueva generación: se esperan los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que el iPhone estándar podría quedar para más adelante.

La otra gran apuesta sería el primer iPhone plegable, al que distintos rumores mencionan como iPhone Ultra, con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y un panel interno plegable de alrededor de 7,8 pulgadas. En ese modelo también se especula con el regreso de Touch ID y con un sistema de doble cámara.

Además de teléfonos, Apple podría anunciar el Apple Watch Series 12 y una nueva generación del Apple Watch Ultra, además de los AirPods 5, con versiones que incluirían cancelación activa de ruido. La keynote también serviría para conocer fechas de lanzamiento de software: iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate, entre otros.

Ternus será el próximo CEO de Apple, luego de la salida de Tim Cook. REUTERS/David Swanson
Ternus será el próximo CEO de Apple, luego de la salida de Tim Cook. REUTERS/David Swanson

John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus quedará en el centro de la escena en el próximo Apple Event, previsto para el miércoles 9 de septiembre en el teatro Steve Jobs de Apple Park. Será la primera keynote encabezada por Ternus como CEO, después de asumir oficialmente el cargo el 1 de septiembre.

Tim Cook anunció su salida del cargo en abril de 2026 y pasará a ser será presidente ejecutivo del consejo de administración.

En un comunicado, el ejecutivo compartió un mensaje emotivo dirigido a la compañía donde ha desarrollado gran parte de su carrera y en la que continuará colaborando en la nueva función.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria”, expresó Cook.

Su salida coincide con una serie de movimientos en la alta dirección de Apple, que incluyen la marcha de su responsable de inteligencia artificial, su director de políticas y uno de sus principales referentes en diseño.

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