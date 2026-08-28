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El desempleo subió en Alemania al 6,5%

El mercado laboral mostró una escasa actividad durante agosto, con más de tres millones de personas sin trabajo, y una disminución en las oportunidades de formación y contratación

Un trabajador en una fábrica automotriz en la localidad alemana de Zwickau (EFE/EPA/MARTIN DIVISEK)
Un trabajador en una fábrica automotriz en la localidad alemana de Zwickau (EFE/EPA/MARTIN DIVISEK)
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El desempleo en Alemania aumentó en agosto en 54.000 personas respecto a julio, alcanzando un total de 3.061.000 desempleados. El índice de desocupación se ubicó en 6,5%, una décima superior al mes anterior, en un contexto de baja dinámica en el mercado laboral que trasciende al receso estival.

Ajustando los datos por efectos estacionales, el número de desempleados creció en 4.000 respecto al mes anterior, según la Agencia Federal de Empleo (BA).

En comparación con agosto del año pasado, la cantidad de personas sin empleo aumentó en 36.000 y la tasa de desempleo subió una décima.

La presidenta de la BA, Andrea Nahles, afirmó: “También en agosto se observa en el mercado laboral una escasa dinámica, más allá de la tendencia estacional habitual. De este modo, continúa la evolución contenida de los últimos meses”.

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El subempleo, que incluye la política laboral y la incapacidad laboral de corto plazo, descendió en 3.000 personas hasta situarse en 3.674.000 en agosto, aunque mostró un incremento de 33.000 respecto al año anterior.

Gente camina afuera de un centro de empleo en Berlín, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Archivo)
Gente camina afuera de un centro de empleo en Berlín, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Archivo)

En junio —último mes con datos disponibles—, el número de trabajadores en jornada reducida subvencionada alcanzó los 140.000, cifra que representa 8.000 más que el mes previo y 55.000 menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

En agosto, 1.133.000 personas recibieron subsidio de desempleo, 109.000 más que hace un año. Por su parte, 3.754.000 personas (el 6,9% de la población activa) percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, lo que supone 116.000 menos.

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La demanda de mano de obra permanece baja, con 656.000 puestos vacantes registrados en la BA en agosto, 25.000 más que hace un año.

Desde octubre de 2025, 433.000 solicitantes de un puesto de formación se inscribieron en las oficinas de empleo, 4.000 más que el año anterior. De ellos, 102.000 aún no habían encontrado plaza ni alternativa hasta agosto.

Al mismo tiempo, en agosto figuraban 451.000 plazas de formación registradas, 32.000 menos que un año antes, de las cuales 116.000 seguían sin cubrir.

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