Tecno

Twitter regresa con su clásico pájaro azul: esta vez sin Elon Musk ni el negro y blanco X

Los usuarios pueden contribuir en el desarrollo de la nueva plataforma a través de donaciones desde 20 dólares

Twitter ha regresado a internet, pero esta vez no de la mano de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Twitter ha regresado a internet, pero esta vez no de la mano de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Guardar

Twitter reapareció en internet, aunque no de la mano de Elon Musk ni de X Corp. Esta vez, el regreso llega a través de Twitter.now, una nueva red social lanzada por la startup estadounidense Operation Bluebird, que recuperó el nombre, el pájaro azul y otros elementos asociados a la antigua plataforma.

Detrás del proyecto está Operation Bluebird, cuyo equipo fundador incluye a Stephen Coates, exabogado de marcas de Twitter.

En una publicación en LinkedIn, Coates sostuvo que la empresa no pretende reconstruir el viejo Twitter, sino desarrollar un servicio distinto, pensado como una “plaza pública” apoyada en la confianza, la transparencia y la elección de los usuarios.

PUBLICIDAD

Fondo azul con la silueta blanca de un ave y textos en inglés que comienzan con las frases Twitter is back y The square is back
El nuevo Twitter se está constuyendo, según su página web. (Twitter.now)

El relanzamiento ocurre en medio de una disputa legal con X Corp, recoge TechCrunch. Operation Bluebird afirma que, tras el cambio de Twitter a X, la empresa de Musk dejó de utilizar y habría debilitado derechos sobre marcas como “Twitter” y “Tweet”. X Corp. rechaza esa lectura y asegura que conserva la propiedad sobre esos signos.

Musk compró Twitter y luego lo rebautizó como X.

Qué incluye el nuevo Twitter

El “nuevo Twitter” en twitter.now (Twitter.now) incluye, según su propia presentación, una red social operada por Operation Bluebird, Inc. que propone “reconstruir” Twitter “sobre la confianza” y que aclara que no está afiliada a X Corp. y que no es X.

PUBLICIDAD

Dos tarjetas con emblemas circulares de un ave blanca, precios de veinte y cuarenta dólares y descripciones de categorías en español
Los usuarios pueden hacer donaciones para contribuir en la construcción del nuevo Twitter. (Twitter.now)

Incluye un sistema de “confianza” llamado VERA / Trust OS (anunciado como “próximamente”), con señales de confianza visibles en las publicaciones y un “Trust Dial” para que cada usuario decida desde qué puntaje hacia abajo oculta publicaciones: la idea, según el sitio, es “reducir el alcance” del contenido de baja confianza sin “prohibir” ni “borrar” publicaciones.

Incluye un esquema de acceso pago: Early Access para “Founders” por USD 20, que promete entrada antes que el público, bloqueo del “handle” y una insignia con número; y una opción de aporte mayor, “Fighter”, por USD 40 o más, que suma otra insignia y se presenta como financiamiento adicional de la disputa por el nombre.

“Con 20 dólares te conviertes en Fundador, participando antes que el público. Con 40 dólares o más te conviertes en Luchador, financiando la batalla misma”, indica el sitio.

Captura de pantalla de un texto en inglés publicado por Stephen Coates en una plataforma digital sobre Twitter.now
Coates explicó que no están afiliados a X ni a X Corp. (LinkedIn)

En materia de seguridad y reglas, el sitio sostiene que habrá una “Constitución” y “Community Guidelines” (indicadas como próximas) y enumera prohibiciones de contenido ilegal, explotación infantil, amenazas de violencia, acoso y estafas, entre otras conductas dañinas, además de afirmar que el contenido explícito quedará fuera del “feed” público.

“Twitter.now se está construyendo como un espacio seguro para el diálogo abierto, para comunidades, creadores y noticias en tiempo real. Nos comprometemos a proteger la libertad de expresión y a mantener la plataforma segura”, dice el sitio.

El papel de Elon Musk en el regreso de Twitter

Aunque Musk no está detrás de Twitter.now, su rol es clave por el litigio alrededor de la marca. De acuerdo con los reportes, X demandó a Operation Bluebird el año pasado y pidió a un juez en Delaware que frenara el lanzamiento de una plataforma con el nombre Twitter.

Elon Musk compró Twitter el 27 de octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Elon Musk compró Twitter el 27 de octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

El debate incluye la figura del “abandono de marca”: en Estados Unidos, un registro puede perder protección si no se usa comercialmente y no se acredita intención de retomarlo. Operation Bluebird sostiene que eso ocurrió tras el cambio de marca a X, mientras que X Corp. insiste en que los derechos siguen vigentes.

En una audiencia realizada en 2026, un juez federal cuestionó de forma preliminar algunos argumentos de X y planteó que la empresa podría haber perdido ciertos derechos sobre elementos como el término “tweet” y el pájaro azul, sin que eso implique una decisión final sobre la propiedad de la marca.

Temas Relacionados

TwitterXElon MuskOperation BluebirdRed socialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pikachu visita la sede de Apple: Tim Cook y John Ternus terminan jugando Pokémon GO

El personaje llegó con el CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara. Recorrió los populares arcos de colores y una exposición de varios modelos de iPhone

Pikachu visita la sede de Apple: Tim Cook y John Ternus terminan jugando Pokémon GO

Cómo se vería Neymar si fuera un personaje de la saga GTA, según la IA

Las recreaciones muestran cómo cambiaría la apariencia del jugador desde los gráficos clásicos y pixelados hasta las ciudades modernas de la popular franquicia

Cómo se vería Neymar si fuera un personaje de la saga GTA, según la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia, se convierte en la sexta persona más rica del mundo y supera a Mark Zuckerberg y Larry Ellison

El crecimiento de Nvidia vuelve a disparar la riqueza de Jensen Huang, mientras la empresa mantiene su liderazgo en la carrera por la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia, se convierte en la sexta persona más rica del mundo y supera a Mark Zuckerberg y Larry Ellison

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 28 de agosto

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 28 de agosto

Olvídate de recordar claves complejas gracias a las llaves de acceso en Facebook

Al eliminar la necesidad de escribir contraseñas, se reduce el riesgo de olvidos y se refuerza la seguridad

Olvídate de recordar claves complejas gracias a las llaves de acceso en Facebook

DEPORTES

Luto en el automovilismo argentino por la muerte de Jorge Pedersoli, histórico preparador de TC

Luto en el automovilismo argentino por la muerte de Jorge Pedersoli, histórico preparador de TC

Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

Qué dijo Diego Simeone tras la exclusión de Julián Álvarez de la lista de convocados del Atlético de Madrid

TELESHOW

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de la madrugada: “Cambian las reglas cuando el partido ya empezó”

En medio de la polémica separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante se habría reconciliado con su expareja

El Zorro entre nosotros: Fernando Lúpiz, sucesor del icónico personaje, presenta la muestra itinerante con sus objetos históricos

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

INFOBAE AMÉRICA

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

Hallazgo genético en Galápagos: revelan la existencia de linajes de tortugas gigantes que se creían perdido

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

Nicaragua: Rosario Murillo arremete contra la familia Chamorro en un mensaje oficial

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton