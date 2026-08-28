Twitter regresa con su clásico pájaro azul: esta vez sin Elon Musk ni el negro y blanco X

Twitter ha regresado a internet, pero esta vez no de la mano de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Guardar

Twitter reapareció en internet, aunque no de la mano de Elon Musk ni de X Corp. Esta vez, el regreso llega a través de Twitter.now, una nueva red social lanzada por la startup estadounidense Operation Bluebird, que recuperó el nombre, el pájaro azul y otros elementos asociados a la antigua plataforma.

Detrás del proyecto está Operation Bluebird, cuyo equipo fundador incluye a Stephen Coates, exabogado de marcas de Twitter.

En una publicación en LinkedIn, Coates sostuvo que la empresa no pretende reconstruir el viejo Twitter, sino desarrollar un servicio distinto, pensado como una “plaza pública” apoyada en la confianza, la transparencia y la elección de los usuarios.

PUBLICIDAD

El nuevo Twitter se está constuyendo, según su página web. (Twitter.now)

El relanzamiento ocurre en medio de una disputa legal con X Corp, recoge TechCrunch. Operation Bluebird afirma que, tras el cambio de Twitter a X, la empresa de Musk dejó de utilizar y habría debilitado derechos sobre marcas como “Twitter” y “Tweet”. X Corp. rechaza esa lectura y asegura que conserva la propiedad sobre esos signos.

Musk compró Twitter y luego lo rebautizó como X.

Qué incluye el nuevo Twitter

El “nuevo Twitter” en twitter.now (Twitter.now) incluye, según su propia presentación, una red social operada por Operation Bluebird, Inc. que propone “reconstruir” Twitter “sobre la confianza” y que aclara que no está afiliada a X Corp. y que no es X.

PUBLICIDAD

Los usuarios pueden hacer donaciones para contribuir en la construcción del nuevo Twitter. (Twitter.now)

Incluye un sistema de “confianza” llamado VERA / Trust OS (anunciado como “próximamente”), con señales de confianza visibles en las publicaciones y un “Trust Dial” para que cada usuario decida desde qué puntaje hacia abajo oculta publicaciones: la idea, según el sitio, es “reducir el alcance” del contenido de baja confianza sin “prohibir” ni “borrar” publicaciones.

Incluye un esquema de acceso pago: Early Access para “Founders” por USD 20, que promete entrada antes que el público, bloqueo del “handle” y una insignia con número; y una opción de aporte mayor, “Fighter”, por USD 40 o más, que suma otra insignia y se presenta como financiamiento adicional de la disputa por el nombre.

PUBLICIDAD

“Con 20 dólares te conviertes en Fundador, participando antes que el público. Con 40 dólares o más te conviertes en Luchador, financiando la batalla misma”, indica el sitio.

Coates explicó que no están afiliados a X ni a X Corp. (LinkedIn)

En materia de seguridad y reglas, el sitio sostiene que habrá una “Constitución” y “Community Guidelines” (indicadas como próximas) y enumera prohibiciones de contenido ilegal, explotación infantil, amenazas de violencia, acoso y estafas, entre otras conductas dañinas, además de afirmar que el contenido explícito quedará fuera del “feed” público.

PUBLICIDAD

“Twitter.now se está construyendo como un espacio seguro para el diálogo abierto, para comunidades, creadores y noticias en tiempo real. Nos comprometemos a proteger la libertad de expresión y a mantener la plataforma segura”, dice el sitio.

El papel de Elon Musk en el regreso de Twitter

Aunque Musk no está detrás de Twitter.now, su rol es clave por el litigio alrededor de la marca. De acuerdo con los reportes, X demandó a Operation Bluebird el año pasado y pidió a un juez en Delaware que frenara el lanzamiento de una plataforma con el nombre Twitter.

PUBLICIDAD

Elon Musk compró Twitter el 27 de octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

El debate incluye la figura del “abandono de marca”: en Estados Unidos, un registro puede perder protección si no se usa comercialmente y no se acredita intención de retomarlo. Operation Bluebird sostiene que eso ocurrió tras el cambio de marca a X, mientras que X Corp. insiste en que los derechos siguen vigentes.

En una audiencia realizada en 2026, un juez federal cuestionó de forma preliminar algunos argumentos de X y planteó que la empresa podría haber perdido ciertos derechos sobre elementos como el término “tweet” y el pájaro azul, sin que eso implique una decisión final sobre la propiedad de la marca.

PUBLICIDAD