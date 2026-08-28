Banco Patagonia se quedó con el negocio minorista del Bind y sumará 28 sucursales a su red

Banco Patagonia sumará 28 sucursales a su red de centros de atención

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Banco Patagonia se quedó con 28 sucursales de Bind, con lo que asumirá los activos del negocio de banca minorista incluyendo su personal, sus clientes y sus cuentas asociadas, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El Banco Industrial, por su parte, enfocará su negocio en el segmento B2B, prestando servicios a empresas, tanto pymes como corporaciones, además de la modalidad banking as a service con la que brinda prestaciones al sector fintech. Las entidades no informaron el monto de la operación.

Con ese foco, Bind conservará únicamente una sucursal en el microcentro porteño mientras las demás sucursales pasarán a manos del Patagonia, propiedad del Banco do Brasil desde hace una década. Con la operación, Patagonia sumará 200.000 clientes al millón que ya posee en la actualidad. También ampliará su red de 200 sucursales con estas 28 casas, ubicadas en CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.

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Se espera que la implementación total del traspaso de las sucursales esté implementado en enero de 2027. El acuerdo entre Patagonia y Bind está sujeto a la aprobación del Banco Central, la CNV y Defensa de la Competencia. También requerirá un acuerdo de la Anses, ya que el Patagonia es banco pagador de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

Con la decisión de desprenderse de su negocio minorista, Bind apunta al segmento de empresas y corporativo, cash management, inversiones, pagos, banking as a service (BaaS), desarrollo de APIs y finanzas embebidas, donde considera que están sus oportunidades para crecer.

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“Esta operación marca un hito en nuestra evolución y nos permite concentrar toda nuestra energía y capital en construir el Bind del futuro”, explicó Andrés Prida, Presidente de Banco Industrial S.A. “El sistema financiero cambió y nosotros estamos acelerando nuestra transformación para ser un banco cada vez más simple, tecnológico y escalable. Estamos reasignando nuestros recursos para invertir fuertemente en el segmento de empresas y en el ecosistema digital”, agregó.

Banco Patagonia sumará 28 sucursales a su red de centros de atención

Los trabajadores de las sucursales involucradas en la operación serán asumidos por el Patagonia con el reconocimiento de su antigüedad y derechos adquiridos. Hasta que la venta no reciba todas las aprobaciones de los entes reguladores, los clientes del Bind continuarán operando con normalidad, con los mismos productos, condiciones y canales de atención actuales. Ambos bancos ya formaron un Comité de Transición conjunto para garantizar una migración ordenada.

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