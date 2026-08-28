Política

La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La fuerza mantendrá presencia militar y civil, aunque transferirá medios y personal a la Base Espora, en Bahía Blanca. La decisión abrió debate por su impacto operativo, histórico y social

La Armada confirmó que la base de Punta Indio continuará abierta, pero con nuevas funciones
La Armada confirmó que la base de Punta Indio continuará abierta, pero con nuevas funciones
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El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, confirmó que la Base Aeronaval Punta Indio continuará abierta y que la fuerza mantendrá presencia permanente en ese distrito bonaerense, aunque la instalación será reconvertida en una estación aeronaval como parte de una reorganización que contempla el traslado de medios y personal hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, en cercanías de Bahía Blanca.

La definición fue transmitida durante una reunión realizada en el Edificio Libertad con el intendente de Punta Indio, David Angueira; el ex jefe comunal Hernán Yzurieta y Fabián Barbe, jefe de Supervisores del personal civil de la base. Además de Romay participaron autoridades de la Armada y funcionarios del Ministerio de Defensa, que encabeza el teniente general Carlos Presti.

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La base no se cierra. La Armada no se va de Punta Indio”, resumieron fuentes oficiales consultadas por Infobae sobre el contenido del encuentro.

Un grupo de hombres con uniformes militares y ropa civil conversan sentados alrededor de una mesa con una bandera de Argentina
Reunión en la Armada por la situación de la Base de Punta Indio

La decisión supone, de todos modos, una transformación relevante en el funcionamiento de una instalación estrechamente vinculada con la historia de la Aviación Naval argentina. Punta Indio dejará de tener la categoría de Base Aeronaval para convertirse en una Estación Aeronaval y parte de sus medios serán desplazados progresivamente hacia Espora.

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El proceso será gradual. Según las estimaciones que la Armada presentó durante la reunión, para enero de 2028 permanecerán en Punta Indio aproximadamente 180 militares y más de 150 empleados civiles. En una primera etapa está previsto el traslado a Espora de 23 trabajadores civiles que ya manifestaron su disposición a cambiar de destino.

La redistribución del personal militar también se realizará de manera escalonada y tendrá como principal destino Espora, donde la Armada pretende concentrar parte de las capacidades de su Aviación Naval.

Fuentes oficiales explicaron que la reorganización es el resultado de estudios realizados durante varios años y responde a dos objetivos: optimizar la utilización de medios y recursos de la fuerza y adaptar su despliegue territorial a las prioridades operativas actuales.

Uno de los argumentos centrales está relacionado con un cambio en el centro de gravedad de la actividad naval argentina. Punta Indio adquirió importancia cuando una parte sustancial de la actividad de la Armada estaba vinculada con el ámbito fluvial, especialmente el Río de la Plata y el Paraná. Con el paso de los años, el eje operacional se desplazó hacia el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la vigilancia de la milla 200.

La custodia de ese enorme espacio marítimo se convirtió en una de las principales tareas operativas de la fuerza, en particular frente a la presencia de grandes flotas pesqueras extranjeras que operan en las inmediaciones del límite de la Zona Económica Exclusiva argentina. Durante las temporadas de mayor actividad llegan a concentrarse allí centenares de embarcaciones, principalmente de bandera china, aunque también de otros países.

Relevamiento Milla 200 - Pesca ilegal
La Armada está enfocada en la protección del espacio marítimo argentino

Ese cambio de escenario forma parte de la explicación que la conducción naval utiliza para explicar la concentración de capacidades aeronavales más cerca del área donde actualmente se desarrolla buena parte de las operaciones de vigilancia y control marítimo.

En ese esquema adquiere especial relevancia la Base Aeronaval Comandante Espora. Fuentes oficiales señalaron que allí existen mejores condiciones de infraestructura para concentrar aeronaves, personal especializado y actividades de formación. También argumentaron que el mayor alcance de las aeronaves modernas modificó la lógica territorial con la que históricamente había sido diseñado el despliegue de la Aviación Naval.

La reorganización apunta, además, a fortalecer las capacidades de exploración y control del tráfico marítimo y a articularlas con los medios actualmente desplegados en Trelew.

La decisión se produce en momentos en que la Aviación Naval fue, según explicaron fuentes oficiales, el componente de la Armada que recibió las inversiones más importantes durante el gobierno de Javier Milei.

Entre las incorporaciones se destacan los aviones de patrulla marítima P-3C Orion adquiridos a Noruega, destinados fundamentalmente a tareas de exploración y vigilancia de grandes extensiones del Atlántico Sur. A ellos se suman inversiones en helicópteros, drones y otros sistemas vinculados con las operaciones aeronavales.

Para la conducción de la Armada Argentina, por lo tanto, la reorganización de Punta Indio no supone, según la posición oficial, abandonar la Aviación Naval sino modificar el lugar desde donde se concentran y operan parte de sus capacidades.

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La transformación generó, sin embargo, preocupación en Punta Indio. La base mantiene desde hace décadas una estrecha relación económica y social con la localidad y la reducción de personal militar tendrá inevitablemente consecuencias sobre una comunidad en la que numerosas actividades están vinculadas directa o indirectamente con la presencia de la Armada.

Ese fue uno de los principales planteos realizados por los representantes locales durante la reunión en el Edificio Libertad.

Según reconstruyeron fuentes oficiales, el encuentro permitió también aclarar el alcance de la reorganización. Las autoridades de la Armada insistieron en que el predio continuará perteneciendo a la fuerza y que no existe una decisión de desprenderse de esas instalaciones.

La intención es conservar Punta Indio como un activo de la Armada, incluso ante la posibilidad de que en el futuro, si cambian las necesidades operativas o las disponibilidades presupuestarias, pueda volver a albergar mayores capacidades, entre ellas unidades de helicópteros u otros medios.

La Armada y los representantes de Punta Indio acordaron, además, mantener canales de diálogo durante la implementación del proceso y mejorar la comunicación sobre las distintas etapas de la reorganización para evitar nuevas tensiones o interpretaciones equivocadas sobre el destino de las instalaciones. En momentos en que ocurría ese encuentro, sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaban una protesta por aumentos de salarios y rechazo al ajuste en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.

La decisión, sin embargo, abrió también una discusión dentro de la comunidad naval sobre sus consecuencias de largo plazo.

En un documento titulado “La decadencia y el desarme de la Armada”, al que accedió Infobae, el almirante retirado Jorge Enrico cuestionó con dureza algunas de las decisiones adoptadas sobre la Aviación Naval y ubicó la transformación de Punta Indio dentro de un proceso que, a su criterio, implica una pérdida de capacidades.

Enrico considera que el cambio de categoría de Punta Indio representa una “degradación” de una instalación histórica y lo relaciona con otras decisiones recientes, como el pase a reserva de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y la baja definitiva de la Escuadrilla de Super Étendard/Modernisé. A su juicio, esos movimientos no pueden ser analizados únicamente como una readecuación organizativa.

El almirante retirado puso particularmente el acento en el capital humano. Punta Indio fue desde el siglo pasado uno de los principales centros de formación de los aviadores navales argentinos y allí se formaron cerca de cien promociones, entre ellas las tripulaciones y pilotos que participaron de la Guerra de Malvinas.

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Su advertencia apunta a que la concentración de unidades y la desaparición de determinadas estructuras puede afectar la transmisión de experiencia y doctrina entre generaciones de aviadores navales, un conocimiento que, según sostiene, demanda muchos años de formación y resulta difícil de reconstruir una vez perdido.

La conducción de la Armada parte de un diagnóstico diferente. Considera que mantener estructuras dispersas cuando las necesidades operativas, la tecnología disponible y la situación presupuestaria cambiaron termina consumiendo recursos que podrían concentrarse en las capacidades consideradas prioritarias.

Punta Indio es uno de los primeros escenarios visibles de esa discusión.

La Armada seguirá allí, pero con una estructura diferente a la que tuvo durante buena parte de su historia. El desafío que plantea la reorganización será determinar si la concentración de medios en Espora permite mejorar la capacidad operativa sobre el Mar Argentino sin perder el conocimiento, la infraestructura y la tradición aeronaval acumulados durante un siglo en Punta Indio.

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