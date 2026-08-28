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Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

El actor repasó dos episodios que marcaron su vida: un brutal vuelco en la ruta, tras el que estuvo en coma, y el accidente doméstico que sufrió al intentar prender el fuego en su casa

"Me prendí fuego": Sebastián Estevanez habló del accidente que casi le cuesta la vida durante la pandemia
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Sebastián Estevanez recordó el accidente doméstico que sufrió durante la pandemia, cuando una chimenea se encendió de forma repentina mientras intentaba avivar el fuego con alcohol en su casa.

El actor contó la secuencia durante su paso por Otro Día Perdido (Telefe) y repasó el episodio que le provocó quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo. “Quería hacer un fueguito en el living de casa. Estaba aburrido, hacía frío y estaba la leña ahí”, relató Sebastián Estevanez al recordar el comienzo de la situación.

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Según reconstruyó, el problema se produjo cuando creyó que las llamas se habían apagado y decidió arrojar alcohol sobre la leña. “Tenía un bidoncito, más o menos por la mitad. Pensé que estaba apagado el fuego, le tiré alcohol. La chimenea estaba a la altura de mi cara”, explicó.

A partir de esa maniobra, el actor describió el impacto inmediato del accidente. “Cuando le tiré, sentí fuego en la cara. Era todo alcohol y fuego”, afirmó al detallar el momento en que se produjo la explosión dentro del hogar.

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Sebastián Estevanez recordó el terrible accidente que sufrió en su juventud: "Estuve en coma con 4% de probabilidad de vida"

Después del episodio, Estevanez contó que reaccionó de forma instintiva y buscó alivio con agua. “Me tendría que haber tirado en la pileta, pero de la desesperación entré al baño y me empecé a tirar agua”, señaló sobre los primeros segundos posteriores al incidente.

El relato también incluyó la reacción de su entorno familiar. El actor dijo que Ivana y Francesca escucharon la explosión y acudieron de inmediato. “Cuando me vieron, empezaron a reírse, porque la cola también tenía prendido fuego”, recordó.

Más tarde, explicó cómo resolvió el pedido de asistencia médica. “Le pedí a Ivana que llamara a la ambulancia. Lo primero que pedí fue que me dieran algo para calmarme. Me dolía mucho y tenía miedo de morirme del dolor”, relató. Según contó, una vez que logró tranquilizarse también se comunicó con un amigo cirujano plástico.

En otro tramo de la charla, Estevanez recordó el grave accidente automovilístico que sufrió a los veintipico de años, cuando el vehículo que conducía volcó cinco veces en la ruta y él permaneció internado en coma con un pronóstico crítico.

Sebastián Estevanez recordó el accidente doméstico en el que terminó prendido fuego
Sebastián Estevanez explicó que creyó que el fuego estaba apagado y tiró alcohol sobre la leña cuando la chimenea estaba a la altura de su cara

El actor señaló que el hecho ocurrió de madrugada, cuando llevaba a su hermano a un boliche. Según relató, en el auto también viajaban dos amigos, que no sufrieron heridas. “Lo hice volcar yo”, admitió al asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

De acuerdo con su testimonio, el accidente se produjo cerca de las cinco de la mañana, en un momento en el que se encontraba cansado al volante. Estevanez contó que cabeceó mientras manejaba, golpeó los mojones ubicados al costado de la ruta y perdió el control. A partir de esa secuencia, el auto dio cinco vueltas.

El actor también vinculó el episodio con una decisión que, con el paso del tiempo, identificó como un error. “No usé el cinturón de seguridad”, dijo al mencionar una de las conductas que marcaron aquella madrugada.

Al recordar las consecuencias del vuelco, Sebastián Estevanez indicó que atravesó un cuadro de extrema gravedad. “Tuve una rehabilitación, estuve internado en coma con cuatro por ciento de probabilidad de vida”, afirmó. Después precisó que pasó diecisiete días internado tras el accidente.

Durante la entrevista, Pergolini le preguntó además por la relación de sus hijos con la conducción. En ese tramo, el actor mencionó a Francesca y trazó una comparación entre los controles de seguridad de aquella época y los actuales. Según expresó, los autos de entonces no contaban con alertas insistentes para recordar el uso del cinturón, una señal que hoy forma parte del manejo cotidiano.

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