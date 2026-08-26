Apple confirma su Apple Event para septiembre 2026: fecha, lugar y cómo verlo

Apple anunció de manera oficial el Apple Event para el 9 de setiembre. (Apple)

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Apple ha confirmado la celebración de su próximo gran evento para el 9 de septiembre, una keynote que estará marcada por la presentación de nuevos productos y por un cambio de etapa en la compañía.

La cita, denominada “Sorpresas listas para brillar”, servirá previsiblemente para conocer la nueva generación del iPhone y podría convertirse en un momento histórico con la llegada del primer iPhone plegable.

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El evento se celebrará a las 10:00 horas de California, sede habitual de las grandes presentaciones de Apple, y podrá seguirse en directo desde cualquier parte del mundo a través de internet. La compañía transmitirá la keynote mediante sus canales oficiales, mientras que los usuarios también podrán seguir las principales novedades, anuncios y reacciones en tiempo real a través de Infobae Tecno.

Apple ya se encuentra listo para celebrar su Apple Event, donde presentará su nuevo iPhone. (Apple)

La presentación de este año tendrá además un significado especial para Apple. Según la información disponible, será la primera keynote encabezada por John Ternus como CEO de la compañía, después de asumir oficialmente el cargo el 1 de septiembre. Ocho días más tarde tendrá la responsabilidad de presentar una de las renovaciones de productos más importantes de los últimos años.

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Estos son los horarios del Apple Event en distintos países

La presentación tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre. Debido a las diferencias horarias, el evento comenzará a distintas horas según el país:

10:00 horas: Estados Unidos (California).

11:00 horas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

12:00 horas: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

13:00 horas: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

14:00 horas: Argentina y Uruguay.

18:00 horas: Islas Canarias, España.

19:00 horas: España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla.

La compañía también podría aprovechar la presentación para anunciar la fecha de lanzamiento de sus nuevos sistemas operativos, después de varios meses de pruebas. Entre ellos se encuentran iOS 27, macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 y tvOS 27.

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Apple anunció que su Apple Event se llevará a cabo a las 10:00 horas de California. (Apple)

Cómo ver el evento de Apple en directo

Apple ofrecerá la transmisión en vivo a través de su página web oficial, su canal de YouTube y la aplicación Apple TV en dispositivos compatibles y televisores inteligentes.

Además, los lectores podrán seguir el desarrollo del evento en vivo a través de Infobae Tecno, con cobertura de los anuncios, análisis de las principales novedades y toda la información sobre los productos que presente la compañía.

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Como ocurre desde 2020, la keynote será previsiblemente un vídeo pregrabado. Este formato permite a Apple controlar cada detalle de la presentación y garantiza que la audiencia de todo el mundo conozca las novedades al mismo tiempo.

Apple TV será uno de los medios por el que se podrá ver el Apple Event. REUTERS/Mario Anzuoni

Los productos que Apple podría presentar el 9 de septiembre

La principal protagonista de la keynote sería la familia iPhone 18 Pro, que estaría integrada por dos modelos: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el dispositivo que podría acompañarlos.

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Apple tendría previsto presentar su primer iPhone plegable, un producto con el que la compañía entraría finalmente en un segmento donde ya compiten varios fabricantes. De confirmarse, supondría una de las transformaciones más importantes del iPhone desde su lanzamiento y uno de los anuncios más esperados del evento.

También se esperan novedades en la gama de relojes inteligentes. Entre los productos que podrían presentarse figuran el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4.

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El iPhone 18 Pro será presentado en el Apple Event del 9 de setiembre. Foto: Macworld

Por el contrario, el iPhone 18 estándar no formaría parte de esta presentación. Según la información disponible, Apple retrasaría su lanzamiento hasta la primavera de 2027, rompiendo así el calendario de renovación que la compañía había seguido durante más de una década.

La keynote de septiembre sería, por tanto, solo el comienzo de una nueva ronda de lanzamientos. Apple todavía tendría pendientes actualizaciones para otros productos, como Mac, iPad, AirPods, Apple TV y sus dispositivos para el hogar, además de otros teléfonos como el iPhone Air 2 y el iPhone 18e.

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