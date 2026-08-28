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Cómo se vería Neymar si fuera un personaje de la saga GTA, según la IA

Las recreaciones muestran cómo cambiaría la apariencia del jugador desde los gráficos clásicos y pixelados hasta las ciudades modernas de la popular franquicia

La IA transformó a Neymar en protagonista de la saga GTA.
La IA transformó a Neymar en protagonista de la saga GTA. (Instagram)
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La inteligencia artificial ha vuelto a cruzar el mundo del deporte con el de los videojuegos. Una serie de imágenes compartidas en redes sociales imagina cómo sería una versión inspirada en Neymar si el futbolista formara parte del universo de Grand Theft Auto, con recreaciones que adaptan su imagen a distintas épocas y estilos gráficos de la popular saga de Rockstar Games.

Las ilustraciones muestran a un personaje con camisetas que llevan el nombre y el número 10, ubicado en escenarios que recuerdan a diferentes entregas de GTA.

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El resultado combina desde gráficos modernos y detallados hasta el estilo de los primeros juegos de la franquicia, demostrando cómo la inteligencia artificial puede reinterpretar la apariencia de una figura pública dentro de universos de ficción conocidos por millones de jugadores.

Neymar dentro del primera GTA que salió al mercado. (Cazetv)
Neymar dentro del primera GTA que salió al mercado. (Cazetv)

De una ciudad moderna al estilo de los clásicos de GTA

Las imágenes presentan varias versiones del personaje. En una de ellas aparece navegando en una moto acuática durante el atardecer, con una camiseta a rayas y el número 10 en la espalda. El escenario, rodeado de agua y construcciones urbanas, recuerda a las zonas costeras que han sido una parte importante de varias entregas de la saga.

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Otra recreación apuesta por una perspectiva en tercera persona, similar a la de los juegos modernos de mundo abierto. El personaje aparece caminando por una calle residencial, vestido con una camiseta de fútbol y rodeado de vehículos y peatones. La composición intenta reproducir la experiencia de controlar a un protagonista en una ciudad virtual.

Neymar dentro de GTA 2. (Cazetv)
Neymar dentro de GTA 2. (Cazetv)

También hay versiones que llevan la idea hacia el pasado. Algunas imágenes convierten al futbolista en un personaje con gráficos más simples y texturas propias de títulos clásicos de la franquicia.

Incluso aparecen escenas con una cámara superior y personajes pixelados, un homenaje al estilo de los primeros Grand Theft Auto, publicados mucho antes de que la saga adoptara los mundos tridimensionales por los que hoy es reconocida.

Esta combinación de estilos permite imaginar una especie de recorrido alternativo por la historia gráfica de GTA, pero con un mismo personaje adaptándose a las limitaciones y posibilidades de cada generación tecnológica.

Neymar en GTA 3. (Cazetv)
Neymar en GTA 3. (Cazetv)

La inteligencia artificial y la imaginación de los fanáticos

Este tipo de creaciones se ha vuelto cada vez más habitual con el avance de las herramientas de generación de imágenes. La IA permite combinar conceptos que, en condiciones normales, requerirían complejos trabajos de ilustración o edición digital: una celebridad, un videojuego y estilos visuales de distintas décadas.

En este caso, las imágenes no representan una colaboración oficial entre Neymar y Rockstar Games. Se trata de una interpretación visual creada a partir de la idea de imaginar cómo podría verse un futbolista con una estética asociada a la franquicia.

Neymar como uno de los protagonistas de GTA 4. (Cazetv)
Neymar como uno de los protagonistas de GTA 4. (Cazetv)

El atractivo de estas publicaciones también está relacionado con la enorme expectativa que genera actualmente el próximo título de la serie. Cualquier contenido relacionado con GTA suele provocar comparaciones, homenajes y recreaciones por parte de comunidades que llevan años esperando la nueva entrega.

Neymar si fuera protagonista en la saga GTA 6.
Neymar si fuera protagonista en la saga GTA 6. (Cazetv)

GTA 6 se acerca a su lanzamiento

La atención sobre la franquicia aumentará todavía más con la llegada de Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento está previsto oficialmente para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar ha confirmado la fecha y describe el título como la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta ahora.

El juego estará ambientado en el estado ficticio de Leonida, una región inspirada en Florida, y contará con Vice City como uno de sus principales escenarios. La historia seguirá a Jason y Lucia, dos protagonistas que quedan involucrados en una conspiración criminal mientras intentan sobrevivir en el mundo delictivo del estado.

Rockstar también ha comenzado a ampliar la información sobre el juego mediante nuevos adelantos. Recientemente, la compañía presentó una mirada extendida que ofreció un recorrido más amplio por el universo de GTA VI antes de su lanzamiento.

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