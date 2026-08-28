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Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

La cantante se emocionó al hablar con los medios de prensa afuera del velatorio del artista. “Nos mantuvimos en silencio durante 30 días por el vaivén de su salud”, contó

El video muestra a Lucila Rada, hija del artista Rubén Rada, en el velatorio de su padre, que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos. Con conmovedoras palabras, agradeció y celebró la vida del músico (Video: X)
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En el último adiós a Rubén Rada en Montevideo, la voz de su hija dejó una de las escenas más fuertes de la despedida: Lucila Rada habló ante la prensa y pidió que la figura de su padre quede viva en la memoria colectiva de Uruguay. Frente al dolor por la muerte del músico, eligió un tono íntimo para agradecer el acompañamiento y para contar cómo atravesó la familia los días de internación.

Gracias, eternas gracias a todos por estar acá, a ustedes, a los que están afuera, a todos los que pasaron”, dijo Lucila al comenzar su mensaje, en medio del velatorio que reunió a familiares, artistas, autoridades y público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La hija del artista habló con la voz quebrada desde un lugar de tristeza, aunque también desde una noción de abrigo colectivo que atravesó toda su declaración.

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Yo soy una hija muy triste porque perdió a su papá, pero también tenemos un sentido de familiaridad enorme”, expresó. En esa misma línea, sumó una imagen que condensó el vínculo entre Rubén Rada y el pueblo uruguayo. “Siento que tenemos una familia mucho más grande ahora, que es todo un país”, afirmó.

La despedida al músico ocurrió después de un mes de internación por una neumonía bilateral. En ese tramo, la familia mantuvo reserva sobre la evolución de su salud. Lucila explicó ese silencio frente a los medios y al público que siguió con atención cada noticia sobre el estado del cantante. “Nos mantuvimos en silencio durante treinta días y no fue falta de amor y respeto por ustedes, que lo acompañaron siempre y a nosotros también”, señaló.

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Último adiós a Rubén Rada
Durante el velatorio del músico, una de las escenas más viralizadas fue la de los artistas cantando y bailando en el Salón de los Pasos Perdidos, entre ellos Natalia Oreiro. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Luego precisó el motivo de esa decisión. “No los queríamos tener en un vaivén de hoy está bien, hoy está mal”, dijo. En ese pasaje, puso palabras a una tensión que atravesó a los más cercanos durante el último mes, con jornadas marcadas por la incertidumbre y por la expectativa alrededor de la recuperación de Rada.

El momento más conmovedor de su mensaje llegó cuando definió cómo enfrentó su padre esa etapa final. “Él luchó como un gladiador durante treinta días porque es el tipo que más le gustaba vivir del mundo”, sostuvo. La frase quedó como una de las más recordadas de la jornada por la fuerza con la que resumió el carácter del músico y su apego a la vida.

Desde esa idea, Lucila transformó el dolor en un pedido abierto para quienes crecieron con la obra del artista. “Que por esas ganas que tenía él de vivir lo tengan en sus corazones y lo hagan vivir por siempre”, pidió. También llamó a transmitir su legado a las nuevas generaciones: “Que le transmitan su música y su humanidad y el esfuerzo de vida a sus hijos”.

La hija de Rubén Rada fue todavía más allá al pensar el alcance de esa herencia. “Que todas las personas que estén en una cama o deprimidas o tristes escuchen sus canciones y lean su historia y sirva para algo”, dijo. Y cerró con una frase que volvió universal el lugar de su padre dentro de la cultura popular uruguaya: “Que sea un papá para todo el Uruguay para siempre”.

Último adiós a Rubén Rada
Matías Rada recibió el apoyo y el saludo de todos los presentes en el velatorio de su padre Foto: Gastón Britos / FocoUy

Más tarde, cuando le preguntaron qué significaron las demostraciones de cariño que se multiplicaron durante toda la tarde, Lucila volvió sobre la idea de sostén colectivo. “Como una red gigante”, respondió. Después describió cómo ese afecto acompañó a la familia durante las horas del velorio y también en los días previos, aun en medio del silencio público.

“Estamos parados y enteros hace tantas horas y también hace tantos días, porque por más que no habláramos, lo sentíamos”, afirmó. En el cierre de esa respuesta, reconoció que la magnitud de la despedida tenía algo esperado y algo imposible de medir de antemano. “Hay una parte que no nos sorprende, que este momento un poco lo imaginamos toda la vida, pero es más”, dijo.

En esa mezcla de tristeza, gratitud y pertenencia colectiva, las palabras de Lucila Rada marcaron el tono de la despedida al inolvidable músico. Su mensaje dejó el retrato de una hija atravesada por la pérdida, pero también la imagen de un artista cuya ausencia reunió a un país entero alrededor de su música, su historia y su humanidad.

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