Deportes

Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

La selección masculina jugará las semifinales contra los actuales campeones del mundo de la disciplina. Desde las 15.30, transmite ESPN y Disney+

Tres jugadores vestidos con la camiseta argentina se abrazan sobre un campo azul sujetando palos de hockey
Los Leones van por el pase a la final del Mundial de hockey (Grosby)
Guardar

Por segunda vez en su historia, Los Leones buscarán ser finalistas del Mundial de hockey. Para llegar a la defición, primero deberán superar a Alemania, vigente campeón del mundo de la disciplina. El duelo, que se jugará en el Belfius Arena de Bélgica, comenzará a las 15.30 y se podrá seguir por ESPN y la plataforma Disney+.

La selección masculina llegó a la instancia de los cuatro mejores gracias a su buen juego y el poder de ataque. Logró pasar la primera ronda y en la segunda fase logró los triunfos que necesitaba para dar el golpe y avanzar en la Copa del Mundo con Tomás Domene como goleador del equipo con ocho tantos.

PUBLICIDAD

El combinado dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E (segunda fase del torneo, que tuvo nuevo formato) lograron una victoria relevante ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. En la otra zona, Alemania (vigente campeón) terminó en el primer lugar y clasificó a las semifinales. Lo mismo que España, que fue segundo. Tras la igualdad entre Países Bajos y los británicos (2-2), Los Leones sellaron su pase a la semifinal del Mundial. Pero antes de eso, hicieron lo que tenían que hacer.

PUBLICIDAD

Gracias a los tantos de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete Domene, superaron 5-3 a India para sellar su boleto a las semifinales del Mundial.

Jugadores de hockey con uniforme celeste y blanco se abrazan sosteniendo sus palos sobre una cancha de color azul
La selección masculina es uno de los equipos más goleadores del Mundial (Grosby)

La selección masculina llega a la definición contra los alemanes como uno de los conjuntos más goleadores con 19 tantos, los mismos que el equipo inglés. Su rival, Alemania, convirtió 12.

El hockey argentino atraviesa un momento de excelente nivel. Mientras Las Leonas ya esperan en la final femenina de la Copa del Mundo, los caballeros buscarán repetir ese camino. “Es la primera vez que, tanto Leonas como Leones, tienen la posibilidad de llegar a la final al mismo tiempo. Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo. Tenemos un trabajo muy serio que hay que premiarlo. Es muy fuerte y los resultados los consiguieron ellos”, expresó el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, ante Infobae.

Argentina llegó a este nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26. En dicha competencia lograron destacadas victorias ante Países Bajos, Australia, Pakistán y el quipo indio. Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron todos los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

La que transitan es la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino. Viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvieron la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (campeones) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 a Inglaterra. En aquella ocasión, el goleador fue Gonzalo Peillat, en un anticipo de lo que sería el mayor logro que alcanzó el equipo en toda su historia. Es que hace una década, el por entonces equipo que comandaba Chapa Retegui logró la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Argentina vs Japon - Mundial de Hockey
Tomás Domene, goleador de Los Leones (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Semifinal del Mundial de hockey:

Argentina-Alemania:

Hora: 15.30

Estadio: Belfius Arena, de Bélgica

TV: ESPN y Disney+

La nómina de Los Leones en el Mundial:

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Como reservas figuran Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Temas Relacionados

Los LeonesMundial de hockeyHockey sobre CéspedSelección de AlemaniaTomás DomeneLucas Rey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

Las belgas estallaron tras una jugada invalidada por video ref. “Es una vergüenza”, vociferaron

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará volver a la victoria en su choque ante el Granate. Desde las 21.30, por TNT Sports

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Qué dijo Diego Simeone tras la exclusión de Julián Álvarez de la lista de convocados del Atlético de Madrid

El delantero argentino se ausentó por tercer día consecutivo a las prácticas del Colchonero

Qué dijo Diego Simeone tras la exclusión de Julián Álvarez de la lista de convocados del Atlético de Madrid

Xabi Alonso planteó un interrogante sobre el futuro de Enzo Fernández y elogió a Valentín Barco tras su debut en Chelsea

El director técnico español se refirió a los futbolistas argentinos de los Blues tras superar al Luton Town

Xabi Alonso planteó un interrogante sobre el futuro de Enzo Fernández y elogió a Valentín Barco tras su debut en Chelsea

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

El club quiere tomarse un tiempo para definir al reemplazante definitivo de Coudet. Las razones que llevaron a la dirigencia a apostar por el ex volante

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

MALDITOS NERDS

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

‘Zoopunk’ presenta a Rayton, Braton y Trixie con un nuevo tráiler de acción

Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

ENTRETENIMIENTO

El representante de Hayden Panettiere critica duramente los rumores que rodean su muerte

El representante de Hayden Panettiere critica duramente los rumores que rodean su muerte

Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn

El director de ‘Avengers: Doomsday’ revela qué película es necesaria de ver antes del estreno de la esperada cinta de Marvel

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

Nicaragua: Rosario Murillo arremete contra la familia Chamorro en un mensaje oficial

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton

“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según el observatorio