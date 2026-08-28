Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los Leones van por el pase a la final del Mundial de hockey (Grosby)

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Por segunda vez en su historia, Los Leones buscarán ser finalistas del Mundial de hockey. Para llegar a la defición, primero deberán superar a Alemania, vigente campeón del mundo de la disciplina. El duelo, que se jugará en el Belfius Arena de Bélgica, comenzará a las 15.30 y se podrá seguir por ESPN y la plataforma Disney+.

La selección masculina llegó a la instancia de los cuatro mejores gracias a su buen juego y el poder de ataque. Logró pasar la primera ronda y en la segunda fase logró los triunfos que necesitaba para dar el golpe y avanzar en la Copa del Mundo con Tomás Domene como goleador del equipo con ocho tantos.

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El combinado dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E (segunda fase del torneo, que tuvo nuevo formato) lograron una victoria relevante ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. En la otra zona, Alemania (vigente campeón) terminó en el primer lugar y clasificó a las semifinales. Lo mismo que España, que fue segundo. Tras la igualdad entre Países Bajos y los británicos (2-2), Los Leones sellaron su pase a la semifinal del Mundial. Pero antes de eso, hicieron lo que tenían que hacer.

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Gracias a los tantos de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete Domene, superaron 5-3 a India para sellar su boleto a las semifinales del Mundial.

La selección masculina es uno de los equipos más goleadores del Mundial (Grosby)

La selección masculina llega a la definición contra los alemanes como uno de los conjuntos más goleadores con 19 tantos, los mismos que el equipo inglés. Su rival, Alemania, convirtió 12.

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El hockey argentino atraviesa un momento de excelente nivel. Mientras Las Leonas ya esperan en la final femenina de la Copa del Mundo, los caballeros buscarán repetir ese camino. “Es la primera vez que, tanto Leonas como Leones, tienen la posibilidad de llegar a la final al mismo tiempo. Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo. Tenemos un trabajo muy serio que hay que premiarlo. Es muy fuerte y los resultados los consiguieron ellos”, expresó el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, ante Infobae.

Argentina llegó a este nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26. En dicha competencia lograron destacadas victorias ante Países Bajos, Australia, Pakistán y el quipo indio. Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron todos los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

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La que transitan es la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino. Viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvieron la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (campeones) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 a Inglaterra. En aquella ocasión, el goleador fue Gonzalo Peillat, en un anticipo de lo que sería el mayor logro que alcanzó el equipo en toda su historia. Es que hace una década, el por entonces equipo que comandaba Chapa Retegui logró la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Tomás Domene, goleador de Los Leones (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Semifinal del Mundial de hockey:

Argentina-Alemania:

Hora: 15.30

Estadio: Belfius Arena, de Bélgica

TV: ESPN y Disney+

La nómina de Los Leones en el Mundial:

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Como reservas figuran Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

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