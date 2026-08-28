Tecno

El primer Apple Event sin Tim Cook en 15 años: qué productos históricos anunció el sucesor de Steve Jobs

En el legado de Cook, destacan productos que marcaron hitos como los AirPods y el Apple Watch

El relevo en la dirección de Apple marca el fin de quince años de liderazgo de Cook. (Reuters)
El relevo en la dirección de Apple marca el fin de quince años de liderazgo de Cook. (Reuters)
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El próximo evento de Apple marcará un hito en la historia de la compañía de Cupertino. Por primera vez en quince años, el escenario de sus presentaciones globales no contará con Tim Cook para dar los buenos días al mundo. En su reemplazo estará John Ternus, quien asumirá como CEO el próximo 1 de septiembre.

Esta ausencia marca el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo para la empresa. Mientras la nueva directiva se prepara para tomar las riendas de la conferencia y revelar el futuro de la marca, la comunidad tecnológica rememora el legado que deja el hombre que tuvo la tarea de calzar los zapatos de Steve Jobs.

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El dominio de los wearables

Cuando Tim Cook asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo en 2011, los críticos de la industria dudaban de su capacidad para innovar. Muchos lo encasillaban como un experto en logística y cadenas de suministro, pero no como el visionario que Apple necesitaba. Sin embargo, su respuesta llegó al inaugurar una categoría de productos completamente nueva para la marca: la tecnología vestible owearables’.

Bajo Cook, Apple revolucionó el mercado con productos como el Apple Watch. (Reuters)
Bajo Cook, Apple revolucionó el mercado con productos como el Apple Watch. (Reuters)

Bajo su conducción, la compañía presentó al mundo el Apple Watch, un dispositivo que transformó a Apple en la marca de relojes más vendida del planeta, reenfocando además el propósito del ecosistema hacia el monitoreo médico, la salud y el bienestar personal.

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Casi en paralelo, Cook introdujo los AirPods, audífonos inalámbricos que, a pesar del escepticismo inicial por la eliminación del puerto tradicional para auriculares, redefinieron la industria del audio portátil y se convirtieron en uno de los productos más rentables de la empresa.

Tanto el Apple Watch como los AirPods no dejaron de recibir mejoras. Ahora, más de una década después de sus lanzamientos, la compañía continúa elevando el nivel de sofisticación de estos dispositivos.

Los AirPods, lanzados durante su gestión, cambiaron el consumo de audio portátil. (Reuters)
Los AirPods, lanzados durante su gestión, cambiaron el consumo de audio portátil. (Reuters)

La revolución del Apple Silicon y el control total

Más allá de los accesorios, uno de los movimientos más audaces de la era de Tim Cook fue la transición del cerebro de sus computadoras. El sucesor de Jobs tomó la decisión de romper una larga alianza con Intel para dar paso a la era del Apple Silicon, comenzando con la familia de procesadores M.

Esta transición no solo revitalizó la línea de computadoras Mac, con niveles de potencia y eficiencia energética superiores a los de la competencia, sino que materializó la ambición central de la compañía: tener control absoluto sobre el diseño del hardware y el software en todos sus dispositivos. Gracias a esta decisión, el iPhone, el iPad y la Mac comenzaron a compartir la misma arquitectura, unificando el ecosistema de una forma sin antecedentes.

La computación espacial y la consolidación de un imperio

El último producto revelado bajo la conducción de Tim Cook fue quizás su apuesta más arriesgada: el Apple Vision Pro. Con este visor de realidad mixta, Cook sentó las bases de lo que la compañía denomina computación espacial, un esfuerzo por asegurar el futuro de la interacción digital de Apple más allá de las pantallas táctiles del iPhone.

El Apple Vision Pro fue una de las últimas grandes apuestas presentadas bajo la conducción de Cook. (Reuters)
El Apple Vision Pro fue una de las últimas grandes apuestas presentadas bajo la conducción de Cook. (Reuters)

A la par de estos lanzamientos, el mandato de quince años de Cook será recordado por haber convertido a Apple en la primera empresa pública en alcanzar una valoración de tres billones de dólares.

Ahora, mientras las luces del auditorio se preparan para iluminar a una nueva generación de directivos, el legado de Tim Cook demuestra que no solo mantuvo la visión original de Steve Jobs, sino que construyó un imperio tecnológico más grande y sólido de lo que muchos imaginaban.

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