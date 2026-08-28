Política

Un funcionario de Trump destacó el rumbo económico del Gobierno y pidió que se ratifique el acuerdo comercial para bajar aranceles a bienes de EEUU

El representante Comercial Adjunto, Jeff Goettman, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno

Goettman con Pablo Quirno
El representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, y el canciller Pablo Quirno
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El representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, destacó ayer el rumbo económico y fiscal de la Argentina, tras reunirse con el ministro Luis “Toto” Caputo y el canciller Pablo Quirno en el marco de una gira regional que incluyó una escala previa en Santiago de Chile.

“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, señaló la embajada de EEUU en el país, en relación al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), rubricado el 5 de febrero en Washington por ambas administraciones.

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El texto del convenio establece que, a partir de su entrada en vigor, Argentina deberá eliminar de manera inmediata los aranceles de importación sobre 221 productos estadounidenses —entre ellos medicamentos, maquinaria, tecnología informática y vehículos— y reducir al 2% los gravámenes sobre otros 20 ítems.

Además, se deberán otorgar cuotas libres de arancel para 57 categorías adicionales, que van desde 80.000 toneladas de carne vacuna de EE.UU. hasta 10.000 automóviles y 1.000 toneladas de quesos. El acuerdo también exige la eliminación del impuesto estadístico y de las licencias de importación para bienes de origen estadounidense.

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Ninguna de esas medidas rige todavía. El ARTI entra en vigor 60 días después de que ambos países completen sus procedimientos legales internos e intercambien notificaciones. El gobierno argentino aún no envió el acuerdo definitivo al Congreso, aunque uno de sus compromisos -el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)- sí fue aprobado por Diputados, aunque volverá al Senado por una modificación que introdujo la Cámara baja.

Pablo Quirno habla durante un acto en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Tras la reunión, Quirno destacó la relación comercial entre ambos países. “Entre enero y julio de 2026, las exportaciones argentinas a EE.UU. alcanzaron casi USD 6.000 millones, un 38% más que en el mismo período de 2025. Estados Unidos representó así el 10% de nuestras exportaciones y se convirtió en nuestro segundo mercado de destino.El crecimiento se explica principalmente por mayores exportaciones de carnes, metales, combustibles y energía”, indicó.

El principal motor de ese salto exportador, añadió, es la carne. La ampliación de la cuota de acceso al mercado estadounidense —de 20.000 a 100.000 toneladas— fue obtenida durante la negociación del ARTI mediante una proclama ejecutiva de la administración Trump de aplicación inmediata, sin esperar la entrada en vigor formal del acuerdo. “Menos relato y más resultados: este año nuestro superávit comercial bilateral alcanzó USD 2.000 millones, casi nueve veces el registrado en enero-julio de 2025″, agregó.

Esta semana, la administración Trump anunció un contingente temporal adicional de 300.000 toneladas de carne vacuna sin arancel, con el objetivo de aumentar la oferta interna en EE.UU. Argentina quedó fuera de ese contingente porque ya cuenta con una cuota preferencial propia negociada en el ARTI.

Funcionarios del gobierno señalaron que la medida no modifica las condiciones bilaterales acordadas. Sin embargo, el cupo adicional amplía el ingreso de otros proveedores al mercado estadounidense, lo que introduce una variable de competencia que no existía antes del anuncio.

El canciller, en tanto, negó ayer que Estados Unidos condicione su apoyo a la Argentina a la reducción del vínculo comercial con China. “Ese mito no es verdad”, señaló durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA).

“Cada uno de los países sigue comerciando con China y sigue recibiendo inversiones de China de manera normal. Tenemos que saber diferenciar lo que son relaciones comerciales y las relaciones estratégicas; no son excluyentes”, indicó. Y en otra intervención, señaló que “el alineamiento viene por tener valores similares, no viene por una cuestión automática”.

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