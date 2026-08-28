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En medio de la polémica separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante se habría reconciliado con su expareja

Tras su reciente ruptura, los rumores indican que el músico habría iniciado un acercamiento con su exnovia Guille Giles

El supuesto regreso del músico Luck Ra con su exnovia, Guille Giles
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La información sobre el posible regreso de Luck Ra con su exnovia generó una fuerte ola de reacciones en el ambiente artístico y mediático. El cantante, conocido por su popularidad y por su intensa relación con La Joaqui, vuelve a estar en el centro de la escena sentimental apenas un mes después de la confirmación de su separación.

La ruptura de la relación entre los cantantes se hizo pública a finales de julio. Durante varios días, la noticia ocupó el foco de los medios, alimentada por rumores de escándalos y comentarios sobre posibles terceros en discordia, como el nombre de Tuli Acosta. En este contexto, surgieron versiones que indican que el artista cordobés habría retomado el contacto con una antigua pareja.

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Según la información revelada por Pepe Ochoa en el programa LAM, Luck Ra habría vuelto a verse y a hablar con su exnovia Guille Giles. Este vínculo no es reciente: ambos mantuvieron una relación durante tres o cuatro años antes de que el cantante iniciara su historia con La Joaqui. Las palabras del panelista fueron contundentes al presentar el dato: “Hay un nuevo acercamiento con su exnovia, Guille. Están viéndose y volviéndose a hablar”.

Una mujer con un vestido celeste de tirantes y detalles de encaje se encuentra sentada dentro de un vehículo de tapicería clara
Guille Giles posa en el asiento trasero de un automóvil con un vestido azul claro con detalles de encaje.

Este dato se suma a la confirmación de que, finalizada la relación entre Luck Ra y La Joaqui, la expareja del cantante continuó trabajando con él. Guille, además de haber sido pareja del artista, se desempeñó como colaboradora en su equipo, lo que mantuvo el contacto profesional y, según algunos, habría facilitado el reencuentro.

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La relación entre Luck Ra y Guille, según las fuentes, se extendió por varios años y finalizó antes de que el cantante se uniera sentimentalmente a La Joaqui. El reencuentro se habría producido a pocas semanas de la separación, lo que sumó tensión a un escenario ya marcado por la exposición mediática.

La novedad del acercamiento no tardó en llegar a oídos de La Joaqui. La reacción de la cantante fue, según relataron en LAM, de profundo enojo. Ochoa expresó que “La Joaqui se enteró de esto y está que trina”.

El vínculo entre La Joaqui y Guille tenía particularidades llamativas. Tras la ruptura con Luck Ra, la cantante habría intercedido para que la influencer pudiera seguir trabajando con el músico. De hecho, ambas mujeres llegaron a tener un trato cercano y compartieron momentos públicamente.

Luckra
Luck Ra habría vuelto a compartir su vida con su expareja, la modelo Guille Giles

No obstante, la relación entre ambas se habría deteriorado tras conocerse la noticia del supuesto reencuentro de Luck Ra y Guille. Según narró la panelista Carolina Molinari, La Joaqui dejó de seguir a Guille en redes sociales al enterarse de la situación. Este gesto fue interpretado por muchos seguidores como una señal inequívoca de que el vínculo de amistad se había quebrado a raíz del nuevo romance.

La reacción de La Joaqui, marcada por el enojo y el distanciamiento, se ve potenciada por la exposición mediática del caso y por la cercanía que mantenía con Guille, tanto en lo personal como en lo profesional.

La historia se vuelve aún más compleja al considerar el entramado de relaciones personales y laborales que rodean a los protagonistas. Guille, la exnovia de Luck Ra, había estado viviendo en México junto a su entonces pareja, Santiago Simón, exjugador de River. Según relató Molinari, Guille se mudó a Toluca para acompañar a Simón. Durante ese período, mantuvo el contacto con La Joaqui, quien la visitaba durante sus viajes a México.

Luckra
Una antigua postal familiar

Después de la separación entre Guille y Simón, comenzaron a circular las versiones sobre el acercamiento de Guille y Luck Ra. En medio de este escenario, el nombre de Tuli Acosta volvió a aparecer. Luego del escándalo mediático y los rumores que la señalaron como tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Acosta habría tomado contacto con la cantante para agradecerle su actitud. “Lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado, como la mataron en todos lados”, relató Carolina Molinari sobre el mensaje que habría recibido La Joaqui por parte de Tuli Acosta.

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