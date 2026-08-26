GTA 6 en Netflix: a qué hora se puede ver el tráiler y cuánto tiempo durará

Grand Theft Auto VI tendrá en Netflix un evento especial con contenido detallado, imágenes de gameplay y más datos sobre la experiencia del juego.

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Este jueves 27 de agosto será el momento en el que finalmente veo contenido detallado de Grand Theft Auto VI. El juego de Rockstar tendrá un evento especial en Netflix en el que se espera haya imágenes de gameplay y más precisión sobre cómo será la experiencia que viviremos luego de 13 años de espera desde GTA V.

La transmisión exclusiva de GTA 6: una mirada extendida, solo estará disponibles para los suscriptores de pago, y luego de seis horas se publicará sin costo en YouTube y en la web oficial del juego.

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A qué hora es el tráiler de GTA 6 en Netflix

La sincronización global del lanzamiento permitirá que usuarios de distintas regiones accedan casi simultáneamente al contenido, aunque con diferencias horarias que conviene precisar.

En España será a las 03:00 del viernes 28 de agosto (02:00 en Canarias);

En Argentina a las 22:00 del jueves; 27 de agosto.

En Colombia y Perú, a las 21:00.

En México, a las 21:00, y en la costa este de Estados Unidos, a las 21:00.

Netflix indicó que el especial de GTA 6 durará unos 20 minutos, más que los gameplays previos de Red Dead Redemption 2 y GTA 5.

Cuánto durará el tráiler de GTA 6 en Netflix

Fuentes cercanas a Rockstar y varios insiders reconocidos, como DarkViperAU y NateTheHate, han adelantado que el video será “importante” y “significativo”, generando altas expectativas entre la comunidad.

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El soporte oficial de Netflix ha indicado que el especial tendrá una duración aproximada de 20 minutos, una extensión notablemente mayor a la de los gameplays previos publicados antes de lanzamientos de la saga.

Para ponerlo en contexto, el primer gameplay de Red Dead Redemption 2 duró apenas seis minutos, mientras que el de GTA 5 fue aún más breve, con casi cinco minutos.

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Qué se espera del nuevo tráiler de GTA 6

El evento ha sido anunciado oficialmente como una “mirada extendida”, no como un simple tráiler ni como una pieza breve de jugabilidad. Se prevé que el contenido muestre a fondo los sistemas de juego en tiempo real, lo que permitirá ver cómo funcionarán las mecánicas una vez el título llegue a los hogares de los jugadores.

El nuevo tráiler de GTA 6 apunta a mostrar en profundidad los sistemas de juego, las mecánicas y el mundo abierto de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida.

Entre las principales incógnitas que el especial podría despejar están el sistema de cambio de personajes, las actividades secundarias, la cantidad y variedad de interiores disponibles, el comportamiento de los vehículos y la dinámica de los escenarios dentro de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde se ambienta la historia.

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La comunidad espera también resolver dudas sobre los cambios en la jugabilidad respecto a entregas anteriores y conocer detalles sobre las posibilidades que ofrecerá el mundo abierto del juego. La presentación llega tras más de 500 días desde la publicación del segundo tráiler, en mayo de 2025, y en un contexto marcado por rumores, filtraciones y una expectación creciente en torno a cada anuncio de Rockstar Games.

El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Rockstar responde a las recientes filtraciones de GTA 6

Rockstar Games se ha pronunciado sobre la ola de filtraciones de GTA 6. La empresa admite que la publicación no autorizada de vídeos de jugabilidad ha sido “desgarradora” para su equipo, ya que no era la manera en la que querían mostrar el juego al público tras años de trabajo.

Rockstar Games afirmó que las filtraciones de GTA 6 fueron "desgarradoras", pidió paciencia para evitar spoilers y mantuvo el lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Aunque la compañía ha tomado medidas para eliminar clips y reclamar contenido filtrado, no hizo referencias específicas a acciones legales ni a la búsqueda de los responsables en su comunicado oficial.

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El mensaje, difundido en redes sociales, agradece el apoyo de la comunidad durante estos días difíciles y reconoce el impacto emocional de los hechos en los desarrolladores. Rockstar reafirma su compromiso con la calidad y promete superar las expectativas de los jugadores.

El estudio pide paciencia para evitar spoilers y asegura que la experiencia completa estará disponible el 19 de noviembre, fecha de lanzamiento del juego.