Nicaragua: Rosario Murillo arremete contra la familia Chamorro en un mensaje oficial

Rosario Murillo respaldó las reformas constitucionales en Nicaragua y las presentó como una defensa de la paz, la soberanía y el decoro nacional.

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La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo lanzó una nueva ofensiva verbal contra la familia Chamorro al respaldar en una alocución oficial unas reformas constitucionales discutidas en la Asamblea Nacional y presentar a ese linaje, con seis presidentes en la historia del país, como símbolo de “traición” y “entreguismo” en una disputa que reabre una vieja fractura política.

El ataque no quedó en una referencia aislada. Murillo dedicó buena parte de su intervención a descalificar a los Chamorro con expresiones como “proyanqui chamorrista”, “vendepatria” y “Judas”, mientras exaltó a la Juventud Sandinista 19 de Julio y sostuvo que las reformas eran “justas, soberanas, democráticas” y orientadas a resguardar “la paz”.

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En su mensaje, la vicepresidenta felicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, por lo que definió como un “extraordinario” retrato de la historia nacional durante la sesión parlamentaria de esa mañana.

También afirmó que estuvo atenta a la presentación de cambios a la Constitución y los vinculó con la defensa del “decoro nacional” y del “tesoro nacional”, que identificó con la paz.

Murillo enmarcó esa discusión institucional dentro de una narrativa de confrontación interna. Dijo que el país desprecia a “los traidores y cobardes” y sostuvo que quienes nacieron en Nicaragua y, a su juicio, sirvieron a intereses extranjeros “se convirtieron en abyectos miserables, testaferros”.

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Gioconda Belli difundió una carta abierta contra Rosario Murillo por la violencia, la represión estatal y la manipulación discursiva en Nicaragua.

Murillo convirtió la sesión parlamentaria en una arremetida contra los Chamorro

La dictadora dirigió el núcleo político de su discurso contra una familia que ha marcado la historia nicaragüense con seis presidentes.

Entre ellos figura Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el director del diario La Prensa asesinado y considerado un héroe nacional.

En esa línea, Murillo afirmó: “Cuánto y cómo y siempre despreciamos el vendepatria de los Díaz Chamorro y compañía norteamericana por su traición, porque no dudaron en asumirse como los Judas que vendieron a Cristo Jesús, que es Nicaragua”.

También preguntó: “¿De qué se extrañan los mequetrefes, mercachifles y traidores por la repugnancia que sentimos los verdaderos nicaragüenses ante esos arrastrados de todos los tiempos?”.

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Las reformas constitucionales fueron presentadas como defensa de la paz y la soberanía

Murillo situó las reformas a la Constitución en el centro de su intervención y las presentó como un instrumento de resguardo nacional. Sostuvo que esas modificaciones “proclaman y defienden nuestro decoro nacional” y preservan la paz, a la que atribuyó la seguridad y la estabilidad.

La vicepresidenta insistió en que la juventud sandinista “blinda la patria” y la describió como una fuerza dispuesta a servir “contra la pobreza” y a construir “patria y libertad, patria y soberanía, patria y dignidad, patria y prosperidad”. En su formulación, la continuidad política del oficialismo depende de esa militancia juvenil y de una defensa activa del orden interno.

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Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/ ARCHIVO

También declaró que en la Asamblea Nacional “ese honor, ese coraje, ese valor y esa fuerza invencibles se han mostrado plenamente” y reivindicó a la Juventud Parlamentaria y a la Juventud Sandinista 19 de Julio como expresión de una Nicaragua que, en sus palabras, “ni se vende ni se rinde jamás”.

Hacia el final de su intervención, Murillo reforzó esa contraposición entre oficialismo y adversarios al asegurar que “los traidores y cobardes son ya insepultas huellas de la historia” y que “esa vieja historia no volverá”. Cerró con una consigna de continuidad política y con la promesa de impulsar “más y más acciones contra la pobreza”.

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