Nicaragua

Nicaragua: Rosario Murillo arremete contra la familia Chamorro en un mensaje oficial

La dirigente nicaragüense acompañó el debate de cambios a la Carta Magna en la Asamblea Nacional con una serie de descalificaciones a ese linaje histórico, al que vinculó con intereses extranjeros y “traición”

Músicos Nicaragua
Rosario Murillo respaldó las reformas constitucionales en Nicaragua y las presentó como una defensa de la paz, la soberanía y el decoro nacional.
Guardar

La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo lanzó una nueva ofensiva verbal contra la familia Chamorro al respaldar en una alocución oficial unas reformas constitucionales discutidas en la Asamblea Nacional y presentar a ese linaje, con seis presidentes en la historia del país, como símbolo de “traición” y “entreguismo” en una disputa que reabre una vieja fractura política.

El ataque no quedó en una referencia aislada. Murillo dedicó buena parte de su intervención a descalificar a los Chamorro con expresiones como “proyanqui chamorrista”, “vendepatria” y “Judas”, mientras exaltó a la Juventud Sandinista 19 de Julio y sostuvo que las reformas eran “justas, soberanas, democráticas” y orientadas a resguardar “la paz”.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la vicepresidenta felicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, por lo que definió como un “extraordinario” retrato de la historia nacional durante la sesión parlamentaria de esa mañana.

También afirmó que estuvo atenta a la presentación de cambios a la Constitución y los vinculó con la defensa del “decoro nacional” y del “tesoro nacional”, que identificó con la paz.

Murillo enmarcó esa discusión institucional dentro de una narrativa de confrontación interna. Dijo que el país desprecia a “los traidores y cobardes” y sostuvo que quienes nacieron en Nicaragua y, a su juicio, sirvieron a intereses extranjeros “se convirtieron en abyectos miserables, testaferros”.

PUBLICIDAD

Gioconda Belli difundió una carta abierta contra Rosario Murillo por la violencia, la represión estatal y la manipulación discursiva en Nicaragua.
Gioconda Belli difundió una carta abierta contra Rosario Murillo por la violencia, la represión estatal y la manipulación discursiva en Nicaragua.

Murillo convirtió la sesión parlamentaria en una arremetida contra los Chamorro

La dictadora dirigió el núcleo político de su discurso contra una familia que ha marcado la historia nicaragüense con seis presidentes.

Entre ellos figura Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el director del diario La Prensa asesinado y considerado un héroe nacional.

En esa línea, Murillo afirmó: “Cuánto y cómo y siempre despreciamos el vendepatria de los Díaz Chamorro y compañía norteamericana por su traición, porque no dudaron en asumirse como los Judas que vendieron a Cristo Jesús, que es Nicaragua”.

También preguntó: “¿De qué se extrañan los mequetrefes, mercachifles y traidores por la repugnancia que sentimos los verdaderos nicaragüenses ante esos arrastrados de todos los tiempos?”.

Las reformas constitucionales fueron presentadas como defensa de la paz y la soberanía

Murillo situó las reformas a la Constitución en el centro de su intervención y las presentó como un instrumento de resguardo nacional. Sostuvo que esas modificaciones “proclaman y defienden nuestro decoro nacional” y preservan la paz, a la que atribuyó la seguridad y la estabilidad.

La vicepresidenta insistió en que la juventud sandinista “blinda la patria” y la describió como una fuerza dispuesta a servir “contra la pobreza” y a construir “patria y libertad, patria y soberanía, patria y dignidad, patria y prosperidad”. En su formulación, la continuidad política del oficialismo depende de esa militancia juvenil y de una defensa activa del orden interno.

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/ ARCHIVO
Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/ ARCHIVO

También declaró que en la Asamblea Nacional “ese honor, ese coraje, ese valor y esa fuerza invencibles se han mostrado plenamente” y reivindicó a la Juventud Parlamentaria y a la Juventud Sandinista 19 de Julio como expresión de una Nicaragua que, en sus palabras, “ni se vende ni se rinde jamás”.

Hacia el final de su intervención, Murillo reforzó esa contraposición entre oficialismo y adversarios al asegurar que “los traidores y cobardes son ya insepultas huellas de la historia” y que “esa vieja historia no volverá”. Cerró con una consigna de continuidad política y con la promesa de impulsar “más y más acciones contra la pobreza”.

Temas Relacionados

Rosario MurilloDaniel OrtegaNicaraguareforma constitucional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

El sospechoso quedó inmovilizado en el fondo de una estructura sanitaria, cubierto de heces y sin poder salir, hasta que socorristas y habitantes del sector lograron extraerlo durante un operativo en Masaya

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

Más 3,000 tortuguillos paslama llegan al Pacífico tras ser liberados en una playa de Nicaragua

Los ejemplares, nacidos en viveros del refugio Río Escalante Chacocente en Santa Teresa, Carazo, fueron trasladados hasta la arena para iniciar su primer recorrido hacia el mar durante una actividad oficial

Más 3,000 tortuguillos paslama llegan al Pacífico tras ser liberados en una playa de Nicaragua

Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

Un fuego de gran intensidad arrasó almacenes en el principal centro de compras de Managua, donde la acción de los bomberos impidió que las llamas alcanzaran viviendas cercanas

Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

Nicaragua: obras viales en Managua reducen la rentabilidad de los conductores de transporte por aplicación

Los trabajadores del servicio privado reportan más gasto en combustible, mantenimiento y depreciación por los cierres simultáneos, mientras la plataforma retiene una comisión del 13% y las tarifas ofrecidas no compensan los costos

Nicaragua: obras viales en Managua reducen la rentabilidad de los conductores de transporte por aplicación

El Niño pone en alerta a Centroamérica, mientras Nicaragua sigue sin anunciar un plan oficial

Panamá, El Salvador y Honduras ya activaron medidas extraordinarias, mientras la comunidad científica internacional advierte sobre la posibilidad de un “Súper Niño”, con riesgos para el agua, los cultivos y el abastecimiento rural

El Niño pone en alerta a Centroamérica, mientras Nicaragua sigue sin anunciar un plan oficial

TECNO

Anthropic gana batalla legal y Claude podrá volver a utilizarse en las agencias del Gobierno de EE. UU

Anthropic gana batalla legal y Claude podrá volver a utilizarse en las agencias del Gobierno de EE. UU

Bill Gates se juega su reputación: por qué la IA no va a crear los empleos que destruye

Pikachu visita la sede de Apple: Tim Cook y John Ternus terminan jugando Pokémon GO

Cómo se vería Neymar si fuera un personaje de la saga GTA, según la IA

Twitter regresa con su clásico pájaro azul: esta vez sin Elon Musk ni el negro y blanco X

ENTRETENIMIENTO

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt

Dua Lipa y su nueva filosofía de vida: por qué el éxito profesional ya no es su única prioridad

Luz verde para adaptar uno de los relatos más misteriosos y menos conocidos de Stephen King: un homenaje a Lovecraft ambientado en Londres

MUNDO

El Kremlin admitió que el proceso de paz en Ucrania se encuentra “totalmente estancado”

El Kremlin admitió que el proceso de paz en Ucrania se encuentra “totalmente estancado”

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

Así quedaron Rasuwa y Nuwakot, las zonas del desastre de Nepal donde los rescatistas operan bajo la amenaza de otro alud

El régimen chino amplía la supervisión policial del ciberespacio: vigilarán a trabajadores con contactos en el exterior