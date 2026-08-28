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Olvídate de recordar claves complejas gracias a las llaves de acceso en Facebook

Al eliminar la necesidad de escribir contraseñas, se reduce el riesgo de olvidos y se refuerza la seguridad

El uso de llaves de acceso representa una transformación en la manera de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic
El uso de llaves de acceso representa una transformación en la manera de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic
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Olvídate de recordar claves complejas gracias a las llaves de acceso en Facebook. Este sistema permite ingresar a la red social sin contraseñas tradicionales, utilizando la autenticación biométrica del propio dispositivo.

Al eliminar la necesidad de escribir claves, se reduce el riesgo de olvidos y se refuerza la seguridad, ya que el proceso de validación depende de elementos personales como la huella dactilar, el rostro o el PIN del teléfono. Además, esta tecnología protege la privacidad del usuario y simplifica el acceso diario a la plataforma.

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Ventajas de utilizar llaves de acceso en Facebook

El uso de llaves de acceso representa una transformación en la manera de iniciar sesión en Facebook. Una de las principales ventajas es la inmunidad frente al phishing. La autenticación se produce únicamente con el dominio legítimo de Facebook, lo que impide que los datos de acceso sean robados mediante páginas falsas. El sistema vincula la llave criptográficamente al sitio real, de modo que los intentos de suplantación no tienen efecto.

Las llaves de acceso protege la privacidad del usuario y simplifica el acceso diario a la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic
Las llaves de acceso protege la privacidad del usuario y simplifica el acceso diario a la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic

La privacidad constituye otro pilar fundamental de esta herramienta. Al utilizar la autenticación biométrica, los datos sensibles como la huella dactilar o el reconocimiento facial nunca salen del dispositivo.

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El teléfono o computadora se encarga de verificar la identidad y solo comunica a Facebook que la persona correcta está accediendo, sin compartir la información biométrica. Así, la protección de la identidad permanece bajo control del usuario en todo momento.

El abandono de las contraseñas memorizadas genera una experiencia más sencilla. Las llaves de acceso se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google en dispositivos Android o mediante iCloud Keychain en productos de Apple. Esto significa que, una vez configuradas, pueden utilizarse en diferentes equipos sin tener que repetir el proceso desde cero.

Configurar una llave de acceso en Facebook es un procedimiento guiado que comienza desde la propia aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. REUTERS/Dado Ruvic
Configurar una llave de acceso en Facebook es un procedimiento guiado que comienza desde la propia aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo activar las llaves de acceso en la aplicación de Facebook

Configurar una llave de acceso en Facebook es un procedimiento guiado que comienza desde la propia aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. El primer paso consiste en abrir la app y dirigirse al menú principal, accediendo desde la foto de perfil o el icono de las tres líneas horizontales, localizable en la parte superior o inferior de la pantalla.

A continuación, es necesario ingresar en el apartado de Configuración y privacidad. Allí se encuentra la sección de Configuración, que da acceso a las opciones avanzadas. Dentro de este menú, se debe seleccionar el Centro de Cuentas, la herramienta de Meta que centraliza la administración de perfiles.

En el siguiente paso, se accede a la opción Contraseña y seguridad. Este apartado reúne todas las funciones relacionadas con la protección de la cuenta. Allí aparece la alternativa Llaves de acceso, o Passkeys. Si la persona gestiona varias cuentas, es fundamental elegir la de Facebook antes de continuar.

El primer paso consiste en abrir la app y dirigirse al menú principal, accediendo desde la foto de perfil o el icono de las tres líneas horizontales. REUTERS/Dado Ruvic
El primer paso consiste en abrir la app y dirigirse al menú principal, accediendo desde la foto de perfil o el icono de las tres líneas horizontales. REUTERS/Dado Ruvic

Para completar la activación, basta con seleccionar Crear llave de acceso o Agregar llave de acceso. El sistema solicitará una verificación mediante la huella digital, Face ID o el PIN configurado en el dispositivo. Tras confirmar la autenticación, la llave se registra y queda asociada a la cuenta para futuros ingresos.

Funcionamiento de las llaves de acceso al iniciar sesión

El uso cotidiano de las llaves de acceso modifica el proceso habitual de ingreso a Facebook. Al cerrar sesión y volver a entrar, el usuario encuentra la opción Iniciar sesión. En lugar de solicitar la contraseña, la plataforma despliega una notificación que pide la validación biométrica o el PIN del sistema. Tras completar la verificación, el acceso se concede de forma inmediata, sin necesidad de recordar ni introducir ninguna clave textual.

Este mecanismo se apoya en la seguridad inherente al propio dispositivo. Solo la persona con acceso físico y la capacidad de desbloquear el aparato puede iniciar sesión, lo que añade una capa adicional de protección frente a intrusiones. Además, la rapidez del proceso permite entrar a la cuenta en cuestión de segundos, facilitando la experiencia diaria.

El uso de llaves de acceso en Facebook transforma la relación cotidiana con la seguridad digital. REUTERS/Dado Ruvic
El uso de llaves de acceso en Facebook transforma la relación cotidiana con la seguridad digital. REUTERS/Dado Ruvic

Sincronización y gestión de llaves de acceso en diferentes dispositivos

Uno de los aspectos prácticos de este sistema es la sincronización automática de las llaves de acceso. En equipos Android, la gestión se realiza a través de la cuenta de Google, mientras que en iPhone y Mac se utiliza el llavero de iCloud.

Esto posibilita que la misma llave esté disponible en todos los dispositivos asociados a la cuenta, eliminando la necesidad de repetir configuraciones o recordar contraseñas para cada aparato.

Cada vez que se añade un nuevo dispositivo, basta con seguir el procedimiento inicial y confirmar la autenticación biométrica. De este modo, se mantiene la seguridad en todo el ecosistema de equipos utilizados por la persona, sin perder comodidad ni control sobre los accesos.

El uso de llaves de acceso en Facebook transforma la relación cotidiana con la seguridad digital, al ofrecer una alternativa más sencilla y robusta frente a las contraseñas tradicionales. La adopción de este método reduce la exposición a riesgos habituales, como el phishing y el robo de credenciales, y se apoya en la tecnología biométrica para garantizar el acceso legítimo.

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