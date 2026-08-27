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Las repercusiones en los medios del mundo tras la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: “Se ganó la renovación”

Los sitios especializados en la Fórmula 1 se hicieron eco del anuncio que realizó la escudería francesa sobre el piloto argentino

Los medios del mundo hablaron de la renovación de Colapinto en Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)
Los medios del mundo hablaron de la renovación de Colapinto en Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)
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La espera se terminó para los fanáticos argentinos. Alpine anunció la renovación de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2027 y dejó en claro que mantener la alineación por segunda temporada consecutiva se produjo por el buen nivel que mostró en la primera parte del año el piloto argentino.

Más allá de que la F1 destacó la continuidad del argentino en la escudería con sede en Enstone, los medios especializados se hicieron eco de la noticia y analizaron el significado de que Colapinto siga el próximo año. “El piloto de 23 años se ganó su renovación para 2027 en base a los resultados obtenidos en la presente campaña, en la que se estableció como un aspirante regular a la zona de puntos al volante del A526 de Alpine”, analizó Motorsport.

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“Colapinto sumó su primer punto de la temporada en la segunda fecha del año, el Gran Premio de China, pero su verdadero salto de rendimiento llegó a partir de la cuarta cita, en Miami, cuando recibió un nuevo chasis de parte de Alpine. Desde entonces, finalizó séptimo en la competencia de Florida, su mejor resultado hasta ese momento en la Fórmula 1, el cual mejoró en la siguiente cita, en Canadá, cuando terminó sexto. En ambas ocasiones fue el mejor del resto, por detrás de los equipos top de la parrilla. Luego fue décimo en el Gran Premio de Barcelona, noveno en Gran Bretaña y décimo en Bélgica, antes de comenzar a tener mayores dificultades para puntuar cuando Alpine perdió rendimiento frente a sus rivales directos de la zona media”, agregó el sitio del deporte motor.

Por otra parte, Planet F1 destacó que el joven de 23 años se consolidó como uno de los pilotos que lucharon por los puntos en gran parte del comienzo de la temporada. “Tras una difícil primera temporada con Alpine el año pasado (por 2026), Colapinto se ha consolidado este año como habitual en la zona media de la parrilla, con seis resultados que han puntuado en las 12 carreras disputadas hasta el momento”, hizo referencia el medio.

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Uno de los sitios más críticos con Colapinto desde su desembarco en la Máxima fue el portal británico The Race. Más allá de publicar un artículo sobre la renovación de Franco en Alpine, también compartieron su clásica nota en la que hablan del “veredicto” en relación a la continuidad. Y allí, varios de los periodistas apuntaron contra el número 43 de la grilla.

Renovación Franco Colapinto
Franco junto a Flavio Briatore

“Colapinto cuenta con un respaldo útil y suele estar a una distancia aceptable de Pierre Gasly la mayoría de los fines de semana. Pero, ¿existe algún piloto disponible que pueda sumar más puntos que Colapinto y acercarse a la diferencia de 0,176 segundos en la clasificación ajustada de Colapinto con respecto a Gasly en 2026? Creo que sí. Apostaría por Yuki Tsunoda o Liam Lawson si no hay espacio para él en los equipos de Red Bull. ¿O qué tal uno de los pilotos líderes de la Fórmula 2, que sin duda tienen el potencial para lograrlo?”, firmó Josh Suttill.

En contraparte, Matt Beer remarcó que la continuidad de FC es positiva. “En la situación actual de Alpine, que está progresando desde su punto más bajo, aunque no tan rápido como esperaba, tiene más interrogantes y problemas que resolver que pilotos. Por lo tanto, a falta de un piloto de élite despedido que aparezca en el mercado y esté dispuesto a arriesgarse, o de alguien en las categorías inferiores que muestre un impulso imparable hacia el estrellato, la continuidad de Colapinto es lo más sensato”, escribió.

“Está teniendo una temporada bastante decente; sus malos días son un poco peores de lo que cabría esperar con la experiencia que ya tiene, y sus buenos días no son lo suficientemente impresionantes como para sugerir que se convertirá en una futura superestrella, pero es un piloto conocido en Alpine y todavía está en una etapa relativamente temprana de su carrera en la F1, con margen de mejora. Si esto suena un poco a conformismo para el piloto y el equipo... bueno, lo es. Y está bien para 2027, pero sería deseable que en los próximos 12 meses tanto Alpine como Colapinto mostraran suficiente progreso como para que uno o ambos se conviertan en actores más importantes en el mercado de 2028”, sumó en su análisis.

Otro de los cronistas del medio británico (Valentín Khorunzhiy) hizo hincapié en la necesidad de la escudería de mirar a su academia de pilotos juveniles. “¿Sabías que Alpine tiene dos jóvenes promesas entre los cuatro primeros de la clasificación de Fórmula 2 ahora mismo? Probablemente no, y no te culpo si es así, porque ni Gabriele Mini (tercero en la clasificación) ni el mencionado ex protegido de McLaren, Dunne (cuarto en la clasificación), han sido mencionados con credibilidad como posibles sustitutos de Colapinto”, esgrimió.

Y agregó: “No culpo en absoluto a Alpine por no apostar por ninguno de esos tres. Colapinto no ha sido una revelación, pero ha sido lo suficientemente bueno como para seguir con él en lugar de empezar de cero con otro piloto ‘proyecto’”.

Otro de los reconocidos medios en Europa que habló de la continuidad del oriundo de Pilar fue AutoHebdo, publicación de Francia. “Esta decisión premia el progreso del argentino en 2026”, citaron.

Gráfico con escuderías de Fórmula 1 que incluye fotografías de pilotos, siluetas para plazas sin confirmar y logotipos de cada equipo
Un gráfico especifica las duplas de pilotos confirmados y vacantes en cada escudería de la Fórmula 1 para la temporada 2027. (@F1)

Ya con la seguridad de que Colapinto seguirá en Alpine, el mapa de pilotos de la grilla todavía tiene siete butacas sin definir en un mercado que entra en su etapa decisiva rumbo a la parte final del calendario. Las incógnitas giran en torno a dos pilotos: Esteban Ocon en Haas y Liam Lawson en Racing Bulls, cuyos lugares en la grilla de 2027 permanecen sin definición oficial.

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