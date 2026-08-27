Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

La portada de la revista Time con la lista de las 100 personas más influyentes en el ámbito de la IA. (Time)

Guardar

La revista Time ha realizado una lista de las 100 personas más influyentes en el área de la inteligencia artificial. La cuota latinoamericana la pone la brasilera Veronyka Gimenes, cofundadora y directora institucional de Código Não Binário.

Esta es una organización civil que trabaja para garantizar que la diversidad, la inclusión y la equidad sean el eje central de las prácticas tecnológicas y políticas.

PUBLICIDAD

De España, Dario Gil, subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía de Estados Unidos. Fue director de IBM Research.

La lista se clasifica en cuatro grupos: líderes, pensadores, innovadores y moldeadores. Gimenes y Gil fueron clasificados en los pensadores. En el listado de Time también aparecen figuras reconocidas como Sam Altman, Elon Musk, Jeff Bezos, Paris Hilton y Ben Affleck.

PUBLICIDAD

Gimenes celebró representar a Barasil en la lista de Time. (Instagram: travahacker)

Quién es y qué hace Veronyka Gimenes

Veronyka Gimenes sostiene que la inteligencia artificial también puede servir para enfrentar la discriminación.

En 2025, junto con Amanda Claro, cofundadora del grupo brasileño de defensa Código Não Binário, desarrolló TybyrIA, un modelo de IA de código abierto pensado para identificar discursos de odio contra personas LGBTQIA+.

PUBLICIDAD

La herramienta les permitió ordenar y clasificar evidencia a gran escala para impulsar una demanda contra empresas de redes sociales.

El origen de TybyrIA se vincula con un episodio de 2024, cuando se viralizó un fragmento de Entre Amigues (un podcast queer producido por Código Não Binário). En ese recorte se abordaba la identidad transmasculina brasileña y su difusión desencadenó una campaña de odio antitrans.

PUBLICIDAD

Esta organización cofundada por Gimenes es una iniciativa civil para que la tecnología sea más inclusiva. (Código Não Binário)

Según relató Gimenes al medio de la lista, figuras de extrema derecha compartieron el contenido en tono de burla y el aluvión de mensajes y comentarios tuvo un impacto serio en la salud mental del equipo.

Ante esa situación, Gimenes entendió que la propia magnitud del hostigamiento podía convertirse en insumo para un “contraataque”.

Sin embargo, la tarea de clasificar manualmente los comentarios maliciosos resultó compleja. Por eso recurrió a la IA: al perfeccionar un modelo de código abierto, logró catalogar el discurso de odio a una escala que antes era imposible.

PUBLICIDAD

Actualmente, Gimenes busca que más personas comprendan cómo usar la IA de manera crítica, en lugar de descartarla por completo. A través de un curso en línea de Código Não Binário, que ya superó las 1.700 inscripciones, enseña a aprovechar y adaptar tecnologías de código abierto.

Gil sostiene que el objetivo de la IA es que esté al servicio de la humanidad. (Departamento de Energía de los Estados Unidos)

Dario Gil: quién es y por qué aparece en la lista

Darío Gil aparece en esta historia porque es una de las piezas centrales de la Misión Génesis del gobierno estadounidense: ayudó a diseñarla y hoy la lidera.

PUBLICIDAD

Génesis busca abarcar decenas de objetivos a la vez, con la ambición de transformar la ciencia y la ingeniería mediante inteligencia artificial.

Según el propio Gil, el programa se apoya en una hoja de ruta explícita: 33 desafíos que incluyen desde energía de fusión hasta cáncer infantil y laboratorios autónomos. Él resume esa idea como “IA con propósito”.

PUBLICIDAD

Su figura también adquiere relevancia por su trayectoria: llega a este rol después de 22 años de trabajo en inteligencia artificial y computación cuántica en IBM, y con experiencia en la política científica como presidente de la Junta Nacional de Ciencias.

Gil trabajó en el departamento de investigación del IBM. REUTERS/Chris Helgren//File Photo

Quiénes son los líderes más influyentes en IA

Los líderes que la revista mencionó en el ránking de las 100 personas más influyentes en el ámbito de la IA son:

Mark Chen, Sam Altman y Greg Brockman (director de investigación, director ejecutivo y presidente de OpenAI, respectivamente)

Elon Musk (director ejecutivo de SpaceX)

Dario y Daniela Amodei (cofundadores de Anthropic)

Arvind Krishna (director ejecutivo y presidente de IBM)

Lila Ibrahim (directora de preparación en IA de Google DeepMind)

Liang Rubo (cofundador, presidente y director ejecutivo de ByteDance)

Eddie Wu (director ejecutivo de Alibaba)

Elizabeth Reid (vicepresidenta y jefa de Búsqueda de Google)

Nigel Vaz (director ejecutivo de Publicis Sapient)

Los líderes de IBM encabezan la lista de TIME. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Michael Intrator (cofundador y director ejecutivo de CoreWeave)

Liang Mong Song (codirector ejecutivo de SMIC)

Larry Ellison (cofundador, director de tecnología y presidente ejecutivo de Oracle)

He Tingbo (directora de Huawei)

Valerii Borovyk (fundador y director ejecutivo de First Contact)

Joëlle Pineau (directora de IA de Cohere)

Matt Garman (director ejecutivo de Amazon Web Services)

Ali Ghodsi (cofundador y director ejecutivo de Databricks)

A.G. Sulzberger (editor y presidente de The New York Times Co.)

Hock Tan (director ejecutivo de Broadcom)

Arvind Raman (director interino de U.S. CAISI; director del NIST)

Jeff Bezos (fundador de Amazon; cofundador y codirector ejecutivo de Prometheus)

Moustapha Cissé (fundador y director ejecutivo de Kera Health Platforms)

Josh Payne (fundador y director ejecutivo de Nscale)

<br>