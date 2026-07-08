Tecno

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La función se integra en la pestaña ‘Create’ de la aplicación para ediciones rápidas y creativas

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Google Fotos
Video Remix permite aplicar efectos artísticos y modificar fondos en videos con inteligencia artificial. (Google)

Google presentó una nueva función en su aplicación Google Fotos: Video Remix, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para editar y transformar videos en cuestión de segundos. La compañía anunció su lanzamiento el miércoles 8 de julio, con lo que amplía su estrategia de introducir capacidades generativas en productos de consumo.

La llegada de Video Remix responde a una tendencia creciente en la industria tecnológica: facilitar el acceso a herramientas avanzadas sin necesidad de conocimientos especializados. Google remarcó en su blog oficial que “crear clips de video atractivos no debería requerir habilidades profesionales ni horas de edición”. El objetivo declarado es permitir a cualquier usuario transformar videos ordinarios en piezas listas para compartir con apenas unos toques.

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Video Remix se apoya en Gemini Omni, el modelo de inteligencia artificial recientemente lanzado por Google, que promete “crear cualquier cosa a partir de cualquier entrada”. Esta tecnología permite aplicar relighting cinematográfico para iluminar clips oscuros, reemplazar fondos sencillos por escenarios más llamativos, o sumar estilos artísticos como acuarela, boceto o pintura al óleo. Entre los ejemplos destacados, la compañía menciona la posibilidad agregar efectos de acuarela.

Video Remix
Solo suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en países seleccionados pueden acceder a Video Remix. (Google)

La nueva herramienta se encuentra disponible en la pestaña Create de la aplicación Google Fotos. Allí, los usuarios pueden acceder a una biblioteca de plantillas de fácil uso, que permiten personalizar clips con diferentes estilos visuales y creativos. Video Remix no solo suma efectos visuales, sino que permite manipular la luz y los fondos de manera directa mediante inteligencia artificial.

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Despliegue progresivo

El despliegue de Video Remix inició para suscriptores de los planes Google AI Plus, Pro y Ultra en los Estados Unidos, Argentina, Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Japón, México, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur y Turquía.

La función se integra a una lista creciente de opciones impulsadas por IA dentro de Google Fotos, como las herramientas de retoque lanzadas recientemente. Estas permiten realizar correcciones sutiles en imágenes, como eliminar imperfecciones, mejorar la textura de la piel, iluminar los ojos o blanquear los dientes. Además, se anunció una función que transforma fotos de prendas de vestir en un armario digital, facilitando la creación y prueba virtual de nuevos conjuntos.

El lanzamiento de Video Remix sigue a otras novedades de IA en la app, como retoques faciales y armarios digitales. (Europa Press)
El lanzamiento de Video Remix sigue a otras novedades de IA en la app, como retoques faciales y armarios digitales. (Europa Press)

Un ecosistema de creatividad potenciado por IA

La estrategia de Google busca consolidar su ecosistema de aplicaciones y servicios, ofreciendo motivos adicionales para que los usuarios permanezcan dentro de su plataforma. Al integrar capacidades de edición de video basadas en IA directamente en Google Fotos, la compañía elimina la necesidad de recurrir a software especializado de terceros. Esto responde a una competencia cada vez mayor en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, donde otras grandes tecnológicas lanzaron propuestas similares.

La función Video Remix se suma a otras herramientas creativas ya presentes en Google Fotos, como la posibilidad de convertir imágenes en videos de seis segundos, generar clips a partir de indicaciones personalizadas y audio propio, o aplicar efectos de animación, collage y fotos cinemáticas. Según destacó Google en su blog, “Video Remix ayuda a crear contenido inspirador en segundos”.

Impacto en la experiencia del usuario

Con la incorporación de Video Remix, Google Fotos refuerza su posicionamiento como aplicación de referencia para la gestión y edición de contenido visual. La nueva herramienta permite a los usuarios experimentar con plantillas creativas sin conocimientos técnicos, abriendo la posibilidad de transformar recuerdos cotidianos en piezas originales y personalizadas.

La apuesta de Google busca simplificar la edición audiovisual y mantener a los usuarios dentro de su plataforma. (Europa Press)
La apuesta de Google busca simplificar la edición audiovisual y mantener a los usuarios dentro de su plataforma. (Europa Press)

El lanzamiento forma parte de una serie de actualizaciones orientadas a incorporar inteligencia artificial en todos los niveles del ecosistema Google. La compañía mantiene su apuesta por la innovación constante y la democratización de tecnologías avanzadas para el usuario final.

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