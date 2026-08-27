La puerta es el mejor lugar para guardar los lácteos: un mito muy común de los refrigeradores

La puerta del refrigerador suele abrirse varias veces al día, lo que provoca fluctuaciones constantes en la temperatura de esa zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guardar la leche y otros lácteos en la puerta del refrigerador es una costumbre extendida en muchos hogares, pero se trata de una práctica basada en un mito. Aunque la mayoría de las personas coloca estos productos en la puerta por comodidad o por hábito, la realidad es que este no es el sitio más adecuado para su conservación.

La ubicación dentro del refrigerador afecta directamente la frescura y la duración de los alimentos, y entender cómo funciona el aparato puede ayudar a mantenerlos en mejores condiciones.

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Por qué la puerta del refrigerador no es el lugar ideal para los lácteos

La puerta del refrigerador suele abrirse varias veces al día, lo que provoca fluctuaciones constantes en la temperatura de esa zona. Estas variaciones pueden afectar especialmente a productos como la leche y el yogur, que requieren un ambiente frío y estable para mantenerse frescos.

La puerta resulta más apropiada para almacenar bebidas, salsas y condimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, los expertos recomiendan guardar estos alimentos en los estantes interiores, donde la temperatura se mantiene más constante y adecuada para su conservación.

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En cambio, la puerta resulta más apropiada para almacenar bebidas, salsas y condimentos, que no se ven tan afectados por los cambios de temperatura. Colocar los lácteos en el interior no solo favorece su durabilidad, sino que también ayuda a evitar el desperdicio por descomposición prematura.

Organización eficiente de los alimentos dentro del refrigerador

El diseño interno del refrigerador contempla zonas específicas para diferentes tipos de productos. Los cajones están pensados para frutas y verduras porque ayudan a mantener la humedad y el frío necesarios para conservarlas en buen estado.

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Existe la creencia de que toda la nevera enfría de la misma manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes superiores e interiores, donde la temperatura es más uniforme, resultan ideales para almacenar productos lácteos, alimentos preparados y otros comestibles que requieren refrigeración constante.

Distribuir los alimentos en función de su naturaleza y necesidades favorece su conservación y facilita la organización cotidiana. Este conocimiento ayuda a evitar errores frecuentes, como llenar la nevera en exceso, lo que dificulta la circulación del aire frío y puede provocar que algunos alimentos no reciban la temperatura adecuada.

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Mitos frecuentes sobre el uso del refrigerador y la conservación de alimentos

Son varias las creencias sobre el funcionamiento y uso del refrigerador que persisten en la vida cotidiana. Una de ellas sostiene que cuanto más llena esté la nevera, mejor es la conservación de los alimentos.

Distribuir los alimentos en función de su naturaleza y necesidades favorece su conservación y facilita la organización cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, saturar el espacio interno impide que el aire frío circule correctamente, generando zonas que se enfrían menos y exigiendo un mayor esfuerzo del equipo para mantener la temperatura general.

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También está muy arraigada la idea de que para ahorrar energía basta con apagar los electrodomésticos. La realidad es que el consumo depende de múltiples factores, como el tiempo de uso, los hábitos de apertura y las condiciones en que opera cada aparato.

Actualmente existen herramientas tecnológicas que permiten monitorear el consumo de energía, identificar los equipos que más inciden en la factura y ajustar hábitos de uso para lograr un ahorro eficiente sin perder comodidad.

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Por otra parte, muchas personas confían únicamente en la memoria para hacer las compras del hogar, lo que a menudo lleva a olvidar productos o a comprar lo que aún está disponible en casa. Algunas neveras modernas incorporan cámaras e inteligencia artificial para identificar el contenido y facilitar la organización de las compras, ayudando a reducir el desperdicio y aprovechar mejor los alimentos.

Actualmente existen herramientas tecnológicas que permiten monitorear el consumo de energía del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mito adicional sostiene que nunca se debe guardar comida caliente en la nevera, bajo el argumento de que esto podría dañar el equipo o afectar la conservación. Sin embargo, dejar los alimentos demasiado tiempo a temperatura ambiente favorece el crecimiento de bacterias.

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Lo más recomendable es permitir que pierdan el exceso de calor durante unos minutos y luego almacenarlos en recipientes adecuados dentro del refrigerador si no se van a consumir de inmediato.

Finalmente, existe la creencia de que toda la nevera enfría de la misma manera. En realidad, cada compartimiento está pensado para ciertos productos y cumple una función específica en la conservación. Los avances tecnológicos han permitido la aparición de sistemas que regulan la temperatura y la humedad de forma independiente en las diferentes zonas, optimizando la frescura y durabilidad de los alimentos almacenados.

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Para aprovechar al máximo la capacidad de conservación del refrigerador, es fundamental conocer las zonas de frío y sus funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para conservar mejor los alimentos en el refrigerador

Para aprovechar al máximo la capacidad de conservación del refrigerador, es fundamental conocer las zonas de frío y sus funciones. Ubicar los lácteos y alimentos de consumo diario en los estantes interiores, reservar la puerta para bebidas y condimentos, y emplear los cajones para frutas y verduras contribuye a prolongar la frescura de cada producto.

Evitar el exceso de productos en el interior asegura una circulación eficiente del aire frío. Además, incorporar tecnologías que ayuden a monitorear el consumo energético y organizar las compras puede facilitar la gestión diaria del hogar y reducir el desperdicio de alimentos.

Adoptar estos hábitos, basados en el funcionamiento real de los refrigeradores y en la evidencia científica, permite aprovechar mejor cada alimento y optimizar los recursos del hogar.