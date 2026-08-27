Café panameño logra otro récord mundial en una subasta privada

El kilo de geisha promedió $5.745,06, consolidando a la finca ubicada en Boquete, Chiriquí, como referente mundial en la producción de granos de alta gama.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres compradores de Asia y el Golfo se quedaron con la mayor parte de los lotes subastados por Hacienda La Esmeralda, la finca panameña que volvió a marcar tendencia en el segmento de café de especialidad.

En la última subasta electrónica privada, la finca colocó 87 kilos de geisha en 12 microlotes, alcanzando un valor total de $499.820.

La cifra refleja el precio promedio más alto jamás pagadopor esta variedad en un evento internacional del sector.

El kilo de geisha promedió $5.745,06, consolidando a la finca ubicada en Boquete, Chiriquí, como referente mundial en la producción de granos de alta gama.

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Ningún lote se vendió por debajo de $ 4.049 el kilo, una señal del apetito global por estos cafés exclusivos.

Granos de café tostados se desbordan de varios sacos de yute, almacenados en un cuarto rústico con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lote más costoso, Tumaco Carnaval Natural, fue adquirido por The Espresso Lab de Emiratos Árabes Unidos, que pagó $10.253 por kilo en una puja que reunió a compradores de todo el mundo.

En la puja participaron 3.018 ofertas internacionales y la mayoría de los microlotes terminó en manos de compradores de China y Hong Kong, que se adjudicaron nueve de los doce lotes subastados, por un monto conjunto cercano a $321.000. Las empresas Grand Cru y Nanjing Eco Farm Trading destacaron al quedarse con tres lotes cada una.

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Estos resultados confirman un dato central para los productores: quienes están dispuestos a pagar los precios más altos por el café panameño están en Asia y el Golfo.

Entre enero y julio de 2026, China pagó un promedio de $63,16 por kilo frente a los $9,46 de Estados Unidos, de acuerdo con registros aduaneros citados por la publicación especializada Nexos.

Aunque el mercado estadounidense concentra el 45 % del volumen exportado, solo representa el 21 % del valor total. Por el contrario, China, con el 10 % de los kilos, aporta el 32 % del dinero.

FOTO DE ARCHIVO. Quienes están dispuestos a pagar los precios más altos por el café panameño están en Asia y en el Golfo. REUTERS/Luisa González

El perfil de comprador que apuesta por estos cafés exclusivos también se observa en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, donde los precios superan los $90 por kilo, pese a importar menos de seis toneladas cada uno.

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Aunque la subasta reciente marcó un récord en el precio promedio, el lote individual más caro sigue siendo el geisha lavado de Hacienda La Esmeralda vendido en 2025 durante el “Best of Panama”, que alcanzó los $30.204 por kilo.

El próximo 23 de septiembre, la subasta internacional volverá a contar con 50 lotes bajo auditoría externa, incluido el geisha lavado de Lamastus Family Estates (premiado con 96,25 puntos) y otro lote de La Esmeralda (tercer lugar con 95,25 puntos). El mercado, según se indica, estará atento a si alguno supera la marca de 2025.

La puntuación de los cafés determina el precio de salida en estos remates, donde solo una mínima fracción de la producción panameña accede a cifras de miles de dólares por kilo. En contraste, el promedio de exportación de café panameño entre enero y junio de 2026 fue de $17,06 por kilo, según cifras oficiales.

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El destino del café panameño ha cambiado en los últimos años. En el primer semestre de 2026, añade Nexos, el 53% del valor de las exportaciones de café, té y especias de Panamá tuvo como destino cinco mercados asiáticos: China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Solo China absorbió el 30% del valor exportado, superando a Estados Unidos, que bajó al 24%.

FOTO DE ARCHIVO. El próximo 23 de septiembre, la subasta internacional volverá a contar con 50 lotes bajo auditoría externa. REUTERS/José Miguel Gómez

En 2025, China ya había desplazado a Estados Unidos como principal destino del café de Panamá, con compras por $9,88 millones frente a los $5,86 millones estadounidenses.

Sin embargo, sumando el periodo 2020-2025, ambos países muestran cifras similares, aunque el diferencial está en el valor pagado por kilo: China abona $ 49,68 por el café de especialidad, mientras que Estados Unidos paga $11,52 por volumen.

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Las listas de los remates y los registros de aduana envían el mismo mensaje a los productores que evalúan apostar por el geisha de alta gama: el margen está en Asia y el Golfo, donde el mercado paga por calidad y exclusividad, no solo por cantidad.