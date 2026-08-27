El duro momento de Katia La Tana de Gran Hermano tras la muerte de su padre: “No estoy preparada para afrontarlo”

Katia “La Tana” Fenocchio confirmó en redes sociales la muerte de su padre, Marcelo Alejandro Fenocchio, tras un ataque (Video: Instagram)
Katia “La Tana” Fenocchio atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La muerte de su padre, Marcelo Alejandro Fenocchio, sacudió a la exparticipante de Gran Hermano 2025 (Telefe), quien recurrió a sus redes sociales para despedirse del hombre que, en los últimos meses, se había convertido en su fan número uno.
La noticia llegó de manera abrupta. En un video publicado en sus historias de Instagram, Katia apareció visiblemente conmocionada, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. “Me llamaron que mi papá tuvo un ataque y... parece que falleció, pero yo les pido, por favor, si tienen un poquito de fe en Dios, de que Dios haga un milagro en este momento, porque todavía no estoy cayendo de lo que está pasando”, expresó, en un primer momento sin poder terminar de asimilar la pérdida.
PUBLICIDAD
Las horas siguientes confirmaron lo que ella aún no podía creer. En otra historia, con fondo negro y letras blancas, La Tana escribió: “Que en paz descanses pa. Te voy a llevar siempre en mi corazón con mi vida entera. No estoy preparada para afrontar esto. Dios te pido fuerzas.” La agenda del día, anunció en un mensaje posterior, quedó cancelada por luto.
El dolor no cedió con el paso de las horas. Desde la casa de su padre, donde fue a estar tras recibir la noticia, la ex GH publicó una nueva historia en la que escribió: “No puedo más con mi vida. Estoy en la casa de mi papá y no puedo entender por qué no está en su casa. Hay mucho silencio.” También compartió otra imagen acompañada de las palabras: “Cómo hago para continuar mi vida. Todavía no lo creo, papi, volvé por favor. Me está doliendo la vida”. Junto al texto, incluyó el video del momento en que Marcelo ingresó a la casa de Gran Hermano durante el “Congelados”, un reencuentro que quedó grabado en la memoria de ambos.
PUBLICIDAD
La relación entre Katia y su padre había tenido momentos complejos. Sin embargo, la participación de ella en Gran Hermano 2025 funcionó como un punto de inflexión. Cuando Marcelo entró por la puerta giratoria de la casa más famosa del país, le dijo a su hija: “Dale con todo. Disfrutá, quiero que brilles, no te opaques, quiero que estés bien. Disfrutá el momento que es tuyo”. Antes de retirarse, el hombre también pidió disculpas por las veces que no estuvo presente: “Si una vez te defraudé te pido perdón, hoy estoy acá”. El reencuentro dejó a Katia envuelta en lágrimas frente a sus compañeros de convivencia.
Esa imagen fue la que ella misma rescató en sus historias tras conocer la muerte de su padre. “Él sí era mi fan número uno. Siempre alentándome en todas”, escribió junto a una foto familiar tomada durante su paso por el reality, donde Marcelo aparece entre quienes la apoyaban desde afuera.
PUBLICIDAD
La situación de salud de Marcelo Fenocchio ya había generado preocupación semanas antes. A comienzos de septiembre de 2025, La Tana había recurrido a sus redes para pedir una cadena de oración. “Dios te pido fuerza y que puedas acompañarnos en esta operación y hagas el milagro de sanar a mi papá. No estoy preparada para lo peor y es una situación muy difícil. Te amo, pa. Sos todo para mí”, había escrito en aquel momento. En esa misma oportunidad, convocó a su comunidad de seguidores: “Si creen en Dios, ayúdenme con una cadena de oración para mi papá, Marcelo Alejandro Fenocchio”.
El milagro que pidió no llegó. Y la pérdida que temía se consumó. En sus últimas historias del día, Katia Fenocchio compartió una imagen del cielo entre nubes con la frase: “El cielo ganó lo que yo perdí”, y un video con el texto: “Y lloré por cómo terminó tu vida y por toda la vida que todavía merecías vivir. Injusta tu partida, papá”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD