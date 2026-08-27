Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Independiente Rivadavia sueña con el bicampeonato en la Copa Argentina porque se impuso 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola y se clasificó a los cuartos de final. Su próximo rival será Atlético Tucumán, que eliminó a Independiente por 4-0 en Rosario.
La Lepra fue el claro dominador de la etapa principal porque fabricó múltiples llegadas y le generó mucho trabajo al arquero Lucas Acosta, que debió intervenir en diferentes ocasiones. El conjunto de Alfredo Berti falló en las resoluciones de la gran mayoría de ataques para encaminar el trámite, aunque se marchó con la ventaja mínima al entretiempo gracias al gol de Gonzalo Ríos a los 17 minutos de juego.
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Mientras tanto, el plantel de Israel Damonte demostró muy poca creatividad para intentar pisar el área y se diluyó en intentos de larga distancia. Nicolás Bolcato le contuvo sendos remates desde lejos a Andrés Vombergar y Nicolás Cordero, pero su mejor tapada fue la volada contra un ángulo para despejar al córner un tiro potente de Agustín Palavecino.
Con la desventaja a cuestas, los de Mar del Plata salieron a la segunda parte con la obligación de arrinconar a su contrincante y dejaron espacios en el fondo, que no pudieron ser aprovechados por el elenco mendocino. Maximiliano Salas tuvo dos ocasiones para liquidar el compromiso, pero falló un mano a mano ante Acosta a los 55 minutos y, a los 64, Leonel Bucca envió un centro pasado al segundo palo, donde apareció Salas, pero el delantero a préstamo de River Plate definió con un derechazo cruzado que se fue por encima del travesaño.
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Sobre el final, Independiente Rivadavia volvió a perdonar con un disparo de Álex Arce en el área chica a las manos del arquero. Finalmente, José Florentín puso el 2-0 a los 94 minutos para asegurar la clasificación del cuadro de Cuyo entre los mejores ocho equipos de la Copa Argentina.
El vigente campeón sigue su camino en la presente edición, luego de haber iniciado la defensa de su corona el 18 de enero con un 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, conjunto de la segunda categoría del fútbol argentino. Viene de eliminar 1-0 a Tigre en los 16avos de final. Además, la Lepra lidera la Tabla Anual y se quedó afuera en los octavos de la Copa Libertadores después de una dramática definición por penales ante Fluminense en Mendoza.
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Por otro lado, la participación de Aldosivi había iniciado el 17 de febrero con una sólida victoria por 3-0 ante San Miguel (Primera B Nacional) y dio el golpe del certamen el 17 de julio para eliminar por 3-1 a River Plate en el estadio Padre Martearena de Salta. Igualó su mejor participación en la cita, ya que el año pasado también llegó a esta ronda y cayó eliminado ante Argentinos Juniors. Los dos triunfos en cruces de eliminación directa fueron los únicos del Tiburón en el año porque no ha ganado en los 16 cruces del Torneo Apertura y los 6 del Clausura.
Los octavos de final de la Copa Argentina iniciaron el 12 de agosto pasado con una goleada sorpresiva de Atlético Tucumán por 4-0 a Independiente, que provocó el despido del entrenador Gustavo Quinteros en el Rojo y la posterior llegada de Jadson Viera.
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Días después, Gimnasia La Plata sufrió un nuevo revés luego del traspié en el clásico ante Estudiantes con su eliminación por penales frente a Deportivo Riestra. El Malevo se cruzará con Banfield, que dejó atrás desde la misma vía a Ferrocarril Midland (Primera B Nacional).
Por último, Racing se impuso al ganador del Torneo Apertura con un sufrido triunfo 1-0 ante Belgrano de Córdoba y deberá esperar para conocer a su próximo rival porque saldrá del emparejamiento entre Vélez y Boca Juniors, que cerrarán esta fase el miércoles 2 de septiembre.
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Formaciones:
Estadio: Florencio Sola (Banfield)
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: José Carreras
TODOS LOS RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL
Atlético Tucumán 4-0 Independiente
Deportivo Riestra 1-1 (4-2) Gimnasia La Plata *
Banfield 2-2 (4-3) Ferrocarril Midland *
Racing 1-0 Belgrano
Aldosivi - Independiente Rivadavia
Jueves 27 de agosto
19:00 - Estudiantes vs. Barracas Central
21:15 - Platense vs. Instituto
Miércoles 2 de septiembre
21:15 - Vélez vs Boca Juniors
*El resultado entre paréntesis fue en penales
Así serían los cuartos de final de la Copa Argentina
Lado superior del cuadro
- Deportivo Riestra vs. Banfield
- Racing vs. Vélez/Boca Juniors
Lado inferior del cuadro
- Aldosivi/Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
- Platense/Instituto vs. Estudiantes/Barracas Central
*El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027
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