Tecno

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

La expansión de soluciones de inteligencia artificial depende de fortalecer la nube, la gestión de datos y el talento especializado dentro de las organizaciones

Empresas que quieran adoptar la IA deben de fortalecer su gestión de datos.
Empresas que quieran adoptar la IA deben de fortalecer su gestión de datos.
Guardar

Las empresas peruanas han mostrado gran interés por incorporar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones. Sin embargo, la adopción de esta tecnología todavía enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, el uso de la nube y, especialmente, la gestión de datos.

De acuerdo a SETI, empresa de servicios tecnológicos, estos elementos son fundamentales para que la IA pueda convertirse en una herramienta capaz de generar resultados concretos en los negocios.

PUBLICIDAD

Jorge Balbuena, Director de Negocios Internacionales de SETI, considera que la inteligencia artificial puede ayudar a las organizaciones a optimizar procesos y reducir errores, pero advierte que la tecnología aún presenta importantes vacíos y que su desarrollo continúa evolucionando. Esta situación obliga a las empresas a analizar con mayor profundidad sus necesidades antes de iniciar proyectos basados en IA.

Cuatro personas sentadas en una mesa de madera utilizan computadoras portátiles y dispositivos móviles en un entorno de oficina
No todas las empresas se encuentran aptas para la adopción de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todavía tenemos muchos vacíos en la manera como se construye la inteligencia artificial”, señaló Balbuena a Infobae Tecno, al referirse a una tecnología cuya madurez continúa en desarrollo tanto en Perú como en otros mercados internacionales.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial necesita datos y nube

Uno de los principales errores que pueden cometer las empresas, según Balbuena, es considerar que la incorporación de inteligencia artificial consiste únicamente en implementar una nueva herramienta. Para obtener resultados, las organizaciones necesitan desarrollar previamente una infraestructura que permita almacenar, procesar y gestionar la información de manera adecuada.

En este sentido, el ejecutivo identifica dos factores que resultan indispensables: la adopción de servicios en la nube y el uso estratégico de los datos. Sin estos componentes, advierte, las compañías pueden encontrar mayores dificultades para desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial.

“La adopción de inteligencia artificial tiene otros componentes que muchas veces las empresas no ven y se lanzan a meterse en una aventura de inteligencia artificial sin ver otras dos vertientes”, explicó. Para Balbuena, estas vertientes son precisamente la nube y la gestión de los datos.

Pasillo central rodeado por bastidores de servidores metálicos con luces azules, tuberías superiores de acero e iluminación de techo.
La inteligencia artificial requiere datos para su entrenamiento y una nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío no se limita a acumular grandes volúmenes de información. Las empresas deben contar con procesos que permitan organizar, proteger y utilizar los datos de forma coordinada. La calidad de la información y la manera en que esta es gestionada pueden determinar la efectividad de un sistema de IA.

Un mercado con un nivel de madurez medio-alto

A pesar de los retos, Balbuena considera que Perú mantiene una posición favorable dentro del desarrollo regional de la inteligencia artificial. Según su análisis, la distancia entre el mercado peruano y otros países más avanzados no es tan amplia como podría suponerse.

“No hay una diferencia abismal entre lo que hagamos aquí en Perú o lo que hagan en Estados Unidos o lo que hagan en Europa con inteligencia artificial. Pienso que Perú está a un nivel medio-alto”, afirmó.

La velocidad de adopción, sin embargo, no es uniforme. Algunas empresas cuentan con una mayor capacidad tecnológica y están más preparadas para experimentar con nuevos sistemas, mientras otras todavía deben resolver problemas relacionados con su infraestructura digital y sus procesos internos.

Cuatro personas sentadas y de pie alrededor de una mesa de madera trabajan con computadoras portátiles en una oficina
La adopción de inteligencia artificial en las empresas debe de ser progresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el ejecutivo, el mercado peruano avanza en una dirección positiva, con organizaciones que muestran una mayor disposición para probar herramientas tecnológicas y acelerar sus procesos de transformación digital.

El reto es convertir la tecnología en un habilitador de negocio

La expansión de la inteligencia artificial en Perú plantea una oportunidad para modernizar procesos y aumentar la competitividad de las empresas. Sin embargo, el desafío será evitar que la tecnología se convierta en una solución aislada.

Para Balbuena, las organizaciones deben realizar una transformación más profunda de su estructura y sus procesos. La IA puede acelerar determinadas actividades, pero necesita integrarse con una estrategia de negocio y con una gestión responsable de los datos.

El futuro de la adopción tecnológica en Perú dependerá, en buena medida, de la capacidad de las empresas para fortalecer sus bases digitales. La inversión en infraestructura de nube, la profesionalización del uso de datos y el desarrollo de talento especializado serán elementos decisivos.

Hombre en oficina usa portátil con interfaz de inteligencia artificial y monitor con código. Hay documentos y carpetas en el escritorio y otros empleados.
La IA es una tecnología que aún está en pleno desarrollo, mostrando cada día nuevas actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un ecosistema empresarial que avanza hacia una mayor digitalización, la inteligencia artificial aparece como una oportunidad, pero también como un reto de preparación. Para empresas como SETI, el objetivo no será únicamente impulsar el uso de IA, sino ayudar a construir las condiciones tecnológicas necesarias para que esa adopción tenga un impacto real y sostenible en los negocios peruanos.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIAEmpresasPerúLo último en tecnologíatecnología-noticiasperu-actualidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

El sistema de alertas sísmicas está integrado de forma gratuita en Android, pero requiere varios ajustes para funcionar correctamente

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

Esta conversación se puede fijar en la parte superior de la lista de la app para tener acceso inmediato

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

La llegada de nuevos competidores con experiencias digitales es un desafío para las grandes compañías de vehículos que debieron fortalecer sua áreas de tecnología y desarrollo

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

Cómo usar electrodomésticos para ahorrar agua y energía durante las altas temperaturas del Fenómeno El Niño

Millones de familias que adopten hábitos eficientes en el uso de sus electrodomésticos pueden contribuir, en conjunto, a reducir la presión sobre los recursos naturales durante este período

Cómo usar electrodomésticos para ahorrar agua y energía durante las altas temperaturas del Fenómeno El Niño

Mosquitos machos esterilizados: la biotecnología que busca frenar el avance del dengue y zika

Los ejemplares esterilizados se liberan durante temporada de lluvias y se rastrean para evaluar desplazamiento y eficacia con el objetivo de reducir progresivamente la población transmisora de virus

Mosquitos machos esterilizados: la biotecnología que busca frenar el avance del dengue y zika

DEPORTES

El fuerte castigo que les aplicaron a 17 barras de Huracán por los incidentes en la previa del partido contra Deportivo Riestra

El fuerte castigo que les aplicaron a 17 barras de Huracán por los incidentes en la previa del partido contra Deportivo Riestra

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Los detalles de la agitada visita de Claudio Paul Caniggia a Bangladesh: “Una locura genial”

La romántica historia de dos deportistas que vencieron a los prejuicios por su diferencia de altura: "El amor no conoce límites"

Se definieron los últimos cuatro clasificados a la Champions: cuándo será el sorteo, todos los participantes y el formato

TELESHOW

Rubén Rada y la historia de “Muriendo de plena”, la canción que convirtió la muerte en una celebración de la vida

Rubén Rada y la historia de “Muriendo de plena”, la canción que convirtió la muerte en una celebración de la vida

Dolor en el ambiente artístico: la despedida de los famosos a Rubén Rada

El conmovedor posteo de Soledad Silveyra: “Las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”

Rubén Rada: el día que conoció a Mick Jagger, le pidió agua y le dieron de la canilla

Cumplió 38 años Mica Tinelli: los saludos de Marcelo, Cande y Soledad Aquino

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana exigirá facturas electrónicas a grandes y medianos contribuyentes desde el 1 de noviembre

República Dominicana exigirá facturas electrónicas a grandes y medianos contribuyentes desde el 1 de noviembre

La Unión Europea impulsa oportunidades para la juventud panameña mediante la estrategia Global Gateway

Poder Judicial dominicano reconocerá a Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y Nobel de la Paz

De las aulas a nuevas oportunidades: 4,600 jóvenes salvadoreños culminan su formación en inglés y liderazgo

República Dominicana: Autoridades decomisan seis paquetes de marihuana ocultos en un portaplanos