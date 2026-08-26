La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

Empresas que quieran adoptar la IA deben de fortalecer su gestión de datos.

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Las empresas peruanas han mostrado gran interés por incorporar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones. Sin embargo, la adopción de esta tecnología todavía enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, el uso de la nube y, especialmente, la gestión de datos.

De acuerdo a SETI, empresa de servicios tecnológicos, estos elementos son fundamentales para que la IA pueda convertirse en una herramienta capaz de generar resultados concretos en los negocios.

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Jorge Balbuena, Director de Negocios Internacionales de SETI, considera que la inteligencia artificial puede ayudar a las organizaciones a optimizar procesos y reducir errores, pero advierte que la tecnología aún presenta importantes vacíos y que su desarrollo continúa evolucionando. Esta situación obliga a las empresas a analizar con mayor profundidad sus necesidades antes de iniciar proyectos basados en IA.

No todas las empresas se encuentran aptas para la adopción de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todavía tenemos muchos vacíos en la manera como se construye la inteligencia artificial”, señaló Balbuena a Infobae Tecno, al referirse a una tecnología cuya madurez continúa en desarrollo tanto en Perú como en otros mercados internacionales.

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La inteligencia artificial necesita datos y nube

Uno de los principales errores que pueden cometer las empresas, según Balbuena, es considerar que la incorporación de inteligencia artificial consiste únicamente en implementar una nueva herramienta. Para obtener resultados, las organizaciones necesitan desarrollar previamente una infraestructura que permita almacenar, procesar y gestionar la información de manera adecuada.

En este sentido, el ejecutivo identifica dos factores que resultan indispensables: la adopción de servicios en la nube y el uso estratégico de los datos. Sin estos componentes, advierte, las compañías pueden encontrar mayores dificultades para desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial.

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“La adopción de inteligencia artificial tiene otros componentes que muchas veces las empresas no ven y se lanzan a meterse en una aventura de inteligencia artificial sin ver otras dos vertientes”, explicó. Para Balbuena, estas vertientes son precisamente la nube y la gestión de los datos.

La inteligencia artificial requiere datos para su entrenamiento y una nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío no se limita a acumular grandes volúmenes de información. Las empresas deben contar con procesos que permitan organizar, proteger y utilizar los datos de forma coordinada. La calidad de la información y la manera en que esta es gestionada pueden determinar la efectividad de un sistema de IA.

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Un mercado con un nivel de madurez medio-alto

A pesar de los retos, Balbuena considera que Perú mantiene una posición favorable dentro del desarrollo regional de la inteligencia artificial. Según su análisis, la distancia entre el mercado peruano y otros países más avanzados no es tan amplia como podría suponerse.

“No hay una diferencia abismal entre lo que hagamos aquí en Perú o lo que hagan en Estados Unidos o lo que hagan en Europa con inteligencia artificial. Pienso que Perú está a un nivel medio-alto”, afirmó.

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La velocidad de adopción, sin embargo, no es uniforme. Algunas empresas cuentan con una mayor capacidad tecnológica y están más preparadas para experimentar con nuevos sistemas, mientras otras todavía deben resolver problemas relacionados con su infraestructura digital y sus procesos internos.

La adopción de inteligencia artificial en las empresas debe de ser progresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el ejecutivo, el mercado peruano avanza en una dirección positiva, con organizaciones que muestran una mayor disposición para probar herramientas tecnológicas y acelerar sus procesos de transformación digital.

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El reto es convertir la tecnología en un habilitador de negocio

La expansión de la inteligencia artificial en Perú plantea una oportunidad para modernizar procesos y aumentar la competitividad de las empresas. Sin embargo, el desafío será evitar que la tecnología se convierta en una solución aislada.

Para Balbuena, las organizaciones deben realizar una transformación más profunda de su estructura y sus procesos. La IA puede acelerar determinadas actividades, pero necesita integrarse con una estrategia de negocio y con una gestión responsable de los datos.

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El futuro de la adopción tecnológica en Perú dependerá, en buena medida, de la capacidad de las empresas para fortalecer sus bases digitales. La inversión en infraestructura de nube, la profesionalización del uso de datos y el desarrollo de talento especializado serán elementos decisivos.

La IA es una tecnología que aún está en pleno desarrollo, mostrando cada día nuevas actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un ecosistema empresarial que avanza hacia una mayor digitalización, la inteligencia artificial aparece como una oportunidad, pero también como un reto de preparación. Para empresas como SETI, el objetivo no será únicamente impulsar el uso de IA, sino ayudar a construir las condiciones tecnológicas necesarias para que esa adopción tenga un impacto real y sostenible en los negocios peruanos.

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