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La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Según la UKMTO, no se reportaron víctimas entre la tripulación ni impacto ambiental adverso. Las autoridades investigan las causas del incidente

Un petrolero atravesando el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)
Un petrolero atravesando el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)
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Un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz este miércoles y provocó un incendio que fue extinguido a la brevedad, según informó la Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

“Las autoridades locales han informado de que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido”, declaró la agencia marítima británica.

Hasta el momento, se desconoce quién lanzó, y desde donde, el proyectil contra el petrolero que intentaba atravesar la vía comercial marítima. Según el comunicado, no hubo víctimas entre la tripulación ni impacto ambiental adverso. Las autoridades de la UKMTO investigan la causa.

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Mapa satelital del Golfo de Omán. Costa árida. Estrecho de Ormuz. Marcador con Khasab, Omán. Círculo punteado amarillo en el mar. Mapa de ubicación en la esquina superior derecha
Un mapa satelital indica el área donde se reportó el ataque contra un petrolero (UKMTO)

Este nuevo ataque contra una embarcación se suma a las decenas de navíos afectados por la disputa de Ormuz. El martes, las autoridades del régimen de Irán y Omán acordaron avanzar hacia la creación de un corredor marítimo temporal en el estrecho y desarrollar un operativo conjunto para remover posibles minas, con el objetivo de recuperar gradualmente el tránsito de buques en una zona prácticamente paralizada por la guerra entre Teherán y Washington. Estados Unidos mantiene su bloqueo sobre los puertos iraníes con el fin de presionar económicamente a la república islámica.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión en Irán entre los ministros de Exteriores, Abbas Araghchi y Badr al Busaidi. Ambas cancillerías informaron que trabajarán bajo un esquema por etapas para restablecer la circulación de embarcaciones, comenzando por un corredor de navegación provisional mientras prosiguen las conversaciones para definir una ruta permanente.

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El plan bilateral incluye la localización y eliminación de minas marítimas que puedan representar un peligro para los barcos. El canciller omaní, Al Busaidi, manifestó su optimismo sobre la pronta puesta en marcha del corredor temporal y sobre la adopción de arreglos prácticos para restablecer la navegación segura.

No obstante, el acuerdo inicial no implica una reapertura total del estrecho. Teherán y Mascate continuarán las discusiones técnicas para determinar el funcionamiento de una ruta estable y la distribución de responsabilidades sobre el tránsito marítimo. Entre los puntos pendientes figuran el intercambio de información, la coordinación del tráfico y la prestación de servicios vinculados a la seguridad de la navegación. Ambas partes consideran necesario incorporar a otros países con litoral en el Golfo en el proceso de negociación.

Irán y Omán acordaron crear un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para reanudar el tránsito de buques (REUTERS)
Irán y Omán acordaron crear un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para reanudar el tránsito de buques (REUTERS)

Al Busaidi calificó el diálogo bilateral como “constructivo” y subrayó que la gestión futura del estrecho y una solución permanente se discutirán en el momento oportuno. Teherán, por su parte, mantiene condiciones para una normalización más amplia del tráfico, incluyendo el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el retiro de sanciones sobre su sector petrolero y la liberación de activos iraníes en el extranjero.

Irán también propone cobrar a las embarcaciones por servicios de navegación, seguridad y protección ambiental, propuesta que Washington rechaza.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es un paso esencial para los cargamentos de petróleo y gas de los principales países productores. Antes del conflicto, alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado internacionalmente transitaba por esta vía, así como una proporción significativa de las exportaciones mundiales de gas natural licuado. La interrupción del tránsito ha impactado a las compañías navieras y alterado los flujos internacionales de energía.

El riesgo para los buques en la zona se mantiene elevado. El lunes por la noche, un petrolero fue alcanzado frente a la costa oriental de Omán, quedando sin capacidad de propulsión tras daños en su sistema de máquinas. La tripulación sobrevivió y no se reportaron vertidos contaminantes.

(Con información de AFP)

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