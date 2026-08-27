Centro de Montiel y toque de Driussi: así abrió River Plate el marcador frente a Independiente Santa Fe por la Sudamericana

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Sebastián Driussi abrió el marcador en el segundo tiempo y River Plate se puso en ventaja ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El tanto llegó al minuto 51 del partido y fue el premio a una presión sostenida del equipo dirigido por Eduardo Coudet, que desde el arranque dominó el trámite pero no encontró el camino al gol en la primera etapa. La acción nació por la izquierda con la velocidad de Thiago Almada, quien habilitó a Gonzalo Montiel por el sector derecho. El lateral cruzó el balón hacia el segundo palo y Driussi llegó a tiempo para empujarlo al fondo de la red.

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El camino al gol no fue sencillo para el delantero argentino. Desde el primer minuto, Driussi fue el más activo del ataque millonario: al minuto remató por encima del travesaño, a los 5 conectó un derechazo cruzado que se fue apenas desviado y en el minuto 17 intentó de volea sin éxito. Tres ocasiones desperdiciadas antes del descanso que resumieron la historia del primer tiempo.

Sebastián Driussi se arrojó y marcó el 1-0 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este fue el grito número 45 para el delantero con la camiseta de la Banda. Su último tanto había tenido lugar el 13 de mayo de este año frente a Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura. Tres días más tarde, por las semifinales de ese torneo con Rosario Central, tuvo una lesión en la rodilla que lo marginó hasta el domingo pasado con Vélez Sarsfield, cuando ingresó desde el banco. Este fue su regreso de titular. Su participación en el partido terminó a los 61 minutos, cuando Coudet mandó a la cancha en un doble cambio a Fausto Vera y Rafael Santos Borré. También dejó la cancha Tomás Galván.

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El arquero visitante Weibmar Asprilla respondió con solvencia en esa primera mitad. El portero colombiano contuvo los remates de Almada desde fuera del área y también frenó una sociedad entre Ángel Correa y el propio Almada que terminó con un disparo directo. Otro de los sustos para Santa Fe llegó cuando Correa remató con fuerza y la pelota golpeó en la cara externa de la red.

El cuadro colombiano apostó al repliegue defensivo y buscó el contragolpe con Hugo Rodallega como referencia ofensiva. El experimentado delantero de 41 años probó en dos ocasiones con disparos de media y larga distancia, pero ninguno inquietó al arquero local Santiago Beltrán. A los 31 minutos, Beltrán intervino para contener sin problemas un cabezazo de Alexis Zapata.

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La serie llegó al Monumental con un 0-0 registrado en la ida, disputada el 19 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá.