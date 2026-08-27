Deportes

Centro de Montiel y toque de Driussi: así abrió River Plate el marcador frente a Independiente Santa Fe por la Sudamericana

El Millonario tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para romper el 0-0

Guardar

Sebastián Driussi abrió el marcador en el segundo tiempo y River Plate se puso en ventaja ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El tanto llegó al minuto 51 del partido y fue el premio a una presión sostenida del equipo dirigido por Eduardo Coudet, que desde el arranque dominó el trámite pero no encontró el camino al gol en la primera etapa. La acción nació por la izquierda con la velocidad de Thiago Almada, quien habilitó a Gonzalo Montiel por el sector derecho. El lateral cruzó el balón hacia el segundo palo y Driussi llegó a tiempo para empujarlo al fondo de la red.

PUBLICIDAD

El camino al gol no fue sencillo para el delantero argentino. Desde el primer minuto, Driussi fue el más activo del ataque millonario: al minuto remató por encima del travesaño, a los 5 conectó un derechazo cruzado que se fue apenas desviado y en el minuto 17 intentó de volea sin éxito. Tres ocasiones desperdiciadas antes del descanso que resumieron la historia del primer tiempo.

Sebastián Driussi se arrojó y marcó el 1-0 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Sebastián Driussi se arrojó y marcó el 1-0 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este fue el grito número 45 para el delantero con la camiseta de la Banda. Su último tanto había tenido lugar el 13 de mayo de este año frente a Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura. Tres días más tarde, por las semifinales de ese torneo con Rosario Central, tuvo una lesión en la rodilla que lo marginó hasta el domingo pasado con Vélez Sarsfield, cuando ingresó desde el banco. Este fue su regreso de titular. Su participación en el partido terminó a los 61 minutos, cuando Coudet mandó a la cancha en un doble cambio a Fausto Vera y Rafael Santos Borré. También dejó la cancha Tomás Galván.

PUBLICIDAD

El arquero visitante Weibmar Asprilla respondió con solvencia en esa primera mitad. El portero colombiano contuvo los remates de Almada desde fuera del área y también frenó una sociedad entre Ángel Correa y el propio Almada que terminó con un disparo directo. Otro de los sustos para Santa Fe llegó cuando Correa remató con fuerza y la pelota golpeó en la cara externa de la red.

El cuadro colombiano apostó al repliegue defensivo y buscó el contragolpe con Hugo Rodallega como referencia ofensiva. El experimentado delantero de 41 años probó en dos ocasiones con disparos de media y larga distancia, pero ninguno inquietó al arquero local Santiago Beltrán. A los 31 minutos, Beltrán intervino para contener sin problemas un cabezazo de Alexis Zapata.

La serie llegó al Monumental con un 0-0 registrado en la ida, disputada el 19 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá.

Temas Relacionados

Sebastián DriussiRiver PlateIndependiente Santa FeCopa Sudamericanaddeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate le gana a Independiente Santa Fe y por ahora se clasifica a los cuartos de la Copa Sudamericana

El Millonario busca hacerse fuerte en el Monumental ante el conjunto colombiano tras igualar 0 a 0 en la ida. Televisa DSports

River Plate le gana a Independiente Santa Fe y por ahora se clasifica a los cuartos de la Copa Sudamericana

Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

El entrenador y la federación ya lograron un acuerdo un económico. Cuándo podría debutar el argentino

Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

“¡Qué batalla!“: Italia y Alemania rompieron el récord del set más largo de la historia del vóley

Los teutones se impusieron por 66-64 en el primer parcial que duró 1 hora y 29 minutos

“¡Qué batalla!“: Italia y Alemania rompieron el récord del set más largo de la historia del vóley

Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La Lepra derrotó al Tiburón en la cancha de Banfield con los goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, uno en cada etapa

Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Así fueron los tres goles de Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad: “Es increíble”

El delantero francés fue el gran protagonista en el regreso oficial de José Mourinho al Santiago Bernabéu

Así fueron los tres goles de Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad: “Es increíble”

MALDITOS NERDS

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

ENTRETENIMIENTO

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

“La emperatriz divorciada”: primer tráiler y fecha de estreno del esperado kdrama

INFOBAE AMÉRICA

La presión internacional se intensifica para que el régimen de Nicaragua rinda cuentas por desaparecidos

La presión internacional se intensifica para que el régimen de Nicaragua rinda cuentas por desaparecidos

Más de un tercio de Honduras ya está en Alerta Roja por sequía: el problema dejó de ser solo la falta de lluvia

Café panameño logra otro récord mundial en una subasta privada

Gobierno de Costa Rica reserva el 10% de viviendas de proyectos habitacionales para policías

Al estilo el Chapo, reos de Guatemala pretendían escapar a través de un túnel