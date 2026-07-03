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Estás guardando mal tu comida: por qué un refrigerador desordenado se descompone más rápido

Una forma sencilla de evitar problemas por sobrecarga es aplicar la regla de los dos tercios: no llenes tu nevera por encima del 66% de su capacidad

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Vista posterior de una mujer agachada frente a un refrigerador abierto en una cocina moderna. El congelador tiene escarcha, mientras el refrigerador muestra alimentos organizados.
Llenar en exceso la nevera impide la buena circulación del aire frío, exige más esfuerzo al motor y puede reducir su durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar los alimentos recién comprados en cualquier espacio disponible dentro del refrigerador es una costumbre extendida que, sin que lo notes, está perjudicando tanto la vida útil del electrodoméstico como la frescura de tus productos. La falta de organización genera problemas en la circulación del aire frío, lo que provoca fallas prematuras en el motor, zonas desiguales de temperatura y, como consecuencia, una conservación deficiente de los alimentos.

Consecuencias de un refrigerador lleno y desordenado

El mito de que un refrigerador repleto ayuda a mantener mejor el frío está muy difundido, pero la realidad es que saturar el espacio causa más daños que beneficios. Si bien los alimentos que ya están fríos contribuyen a estabilizar la temperatura interna, cuando el aparato se llena más allá de su capacidad, se bloquean las rejillas de ventilación y se interrumpe el flujo de aire.

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Esta obstrucción produce varios efectos negativos. En primer lugar, se crean zonas más calientes dentro del refrigerador, donde los alimentos tienden a estropearse rápidamente.

Una mujer de perfil coloca paquetes de pescado congelado en un congelador lleno de bolsas y recipientes de comida.
Colocar los alimentos recién comprados en cualquier espacio disponible dentro del refrigerador es una costumbre extendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, ciertas áreas pueden enfriarse en exceso, lo que perjudica especialmente a productos como verduras y frutas delicadas, que pueden sufrir quemaduras por frío. Además, un termostato que no puede medir la temperatura correctamente obliga al compresor a funcionar constantemente, acelerando el desgaste del equipo y aumentando el consumo de energía.

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El problema central es que el aire frío necesita circular libremente para mantener una temperatura uniforme en todo el interior. Si no se respeta este principio, ni los alimentos ni el propio electrodoméstico pueden funcionar de manera óptima.

Cómo distribuir los alimentos en el refrigerador

Para optimizar la conservación de los alimentos y prolongar la vida útil del refrigerador, es fundamental conocer la lógica de distribución interna basada en los diferentes niveles de frío y humedad.

Una mujer con cabello castaño, vestida con suéter gris, se tapa la nariz y frunce el ceño frente a un refrigerador abierto con alimentos.
Para optimizar la conservación de los alimentos y prolongar la vida útil del refrigerador, es fundamental conocer la lógica de distribución interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes superiores mantienen una temperatura más uniforme y menos fría, lo que los convierte en el sitio adecuado para sobras, bebidas, bocadillos y productos listos para consumir. No es recomendable guardar carnes crudas o pescados en esta zona, ya que requieren una refrigeración más intensa para mantenerse seguros.

En los estantes inferiores, la temperatura es más baja y estable. Allí deben colocarse lácteos, huevos (preferiblemente en su envase original) y carnes crudas. Esta ubicación reduce el riesgo de proliferación bacteriana y prolonga la frescura de los productos que se descomponen con mayor rapidez. No se aconseja depositar verduras de hoja en este sector, ya que el frío excesivo puede dañarlas prematuramente.

Los cajones, conocidos habitualmente como crispers, ofrecen un ambiente con humedad controlada, ideal para frutas y verduras frescas. Este espacio evita la deshidratación y el deterioro prematuro de los productos vegetales. Es importante no utilizar estos compartimientos para carnes, ya que los posibles derrames pueden ocasionar contaminación cruzada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada zona del refrigerador fue diseñada para un tipo específico de alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puerta es el área menos fría y más expuesta a variaciones de temperatura. Por esta razón, es conveniente reservar este espacio para condimentos, mermeladas, aderezos y bebidas embotelladas. Almacenar leche o huevos en la puerta incrementa el riesgo de que se estropeen, dada la fluctuación térmica cada vez que se abre el refrigerador.

Cada zona del refrigerador fue diseñada para un tipo específico de alimento. Respetar la función de cada compartimiento no solo preserva la calidad de los productos, sino que también contribuye a evitar el desperdicio y reduce la probabilidad de intoxicaciones alimentarias.

Reglas prácticas para evitar el deterioro del refrigerador y los alimentos

Una estrategia sencilla para evitar los problemas derivados de la sobrecarga es la regla del dos tercios: nunca llenes tu refrigerador más allá del 66% de su capacidad; así lo dio a conocer Gemini. Esto garantiza que el aire pueda circular libremente y que cada producto reciba el frío necesario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener el refrigerador ordenado y sin sobrecargar es una medida fundamental para asegurar la durabilidad del equipo y la seguridad alimentaria en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es recomendable dejar un espacio de al menos dos centímetros entre los recipientes y evitar que estén pegados a la pared del fondo, donde suelen encontrarse las salidas de aire frío.

Aplicar este método no solo prolonga la frescura de los alimentos, sino que también mejora la eficiencia energética del electrodoméstico. El motor trabaja menos y el consumo de electricidad disminuye, beneficiando tanto a tu bolsillo como al ambiente.

Mantener el refrigerador ordenado y sin sobrecargar es una medida fundamental para asegurar la durabilidad del equipo y la seguridad alimentaria en el hogar.

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