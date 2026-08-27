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Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

El entrenador y la federación ya lograron un acuerdo un económico. Cuándo podría debutar el argentino

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de ser entrenador de la selección de Ecuador

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Marcelo Gallardo está cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Las negociaciones entre el técnico argentino y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) están avanzadas y resta un detalle clave para poder cerrar la negociación.

Así lo aseguró la periodista local Johanna Calderón en el programa De Una SF:Cada vez está más adelantado el tema. Ya hay un acuerdo económico entre las partes y el entrenador bajó un porcentaje. Solo falta afinar el detalle de que el DT viva en Ecuador y eso es lo que quiere la federación”.

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Quito aparece como el destino más probable para que Gallardo establezca su residencia. La capital concentra buena parte de la estructura administrativa de la FEF y es uno de los principales centros de trabajo de la Tricolor, lo que la convierte en la alternativa más funcional para el técnico. Guayaquil también figura en la discusión, aunque con menor peso. La definición de este punto forma parte de la llamada “letra chica” del contrato, que incluye además la cantidad de días que el entrenador pasaría en Argentina junto a su familia durante los períodos sin actividad de la selección.

La experiencia previa de Sebastián Beccacece sirve de referencia. El también argentino, quien dirigió a Ecuador entre 2024 y el 30 de junio de 2026, residió en Quito durante su ciclo al frente de la Tricolor y desde allí organizó el trabajo del equipo de cara a las Eliminatorias Conmebol y al Mundial 2026. Si Gallardo llega, podría replicar una dinámica similar, aunque las condiciones personales y familiares del técnico determinarán los detalles finales.

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Marcelo Gallardo podría dirigir por primera vez una selección (Fotobaires)
Marcelo Gallardo podría dirigir por primera vez una selección (Fotobaires)

Otro aspecto en negociación es la conformación del cuerpo técnico. Gallardo habría solicitado trabajar con cerca de diez colaboradores entre preparadores físicos y analistas de video, una cifra que la FEF no estaría en condiciones de aceptar en su totalidad.

En cuanto a lo económico, la segunda oferta presentada por el presidente Francisco Egas superaría los 3 millones de dólares anuales, por encima de los 2,7 millones que percibía Beccacece, quien dirigió al Tri en el pasado Mundial y, luego de su triunfo 2-1 ante Alemania en su último partido de la fase de grupos, fue eliminado en los 16avos de final ante México.

De concretarse el acuerdo, Gallardo afrontará su primera experiencia al frente de una selección nacional. Su carrera como entrenador transcurrió íntegramente en clubes: Nacional, River Plate y Al Ittihad fueron sus destinos, con el ciclo en el Millonario como el más extenso y exitoso. Dirigir a una selección implica una dinámica radicalmente distinta: sin trabajo diario con los futbolistas, con períodos de concentración acotados y con la necesidad de adaptarse a una estructura institucional diferente a la de un club.

Si las partes cierran el contrato, Gallardo llegaría a Ecuador en los primeros días de septiembre con una agenda internacional ya fijada. El debut estaría programado para el 24 de septiembre, cuando la Tricolor visite a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium. Le seguiría un partido ante Japón el 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama, y el 5 de octubre Ecuador disputaría el tercer lugar o la final de ese torneo ante Panamá o Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Tokio.

La FEF mantiene en carpeta otras dos alternativas por si la negociación con Gallardo no prospera: otro argentino, Luis Zubeldía, con experiencia en el fútbol ecuatoriano tras pasar por Barcelona SC y Liga de Quito; y el español Roberto Martínez, quien dirigió a Portugal en el último Mundial.

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