Teleshow

El llamativo golpe que sufrió Darío Barassi al aire al intentar probar un alfajor: “Ay, me pegué”

El conductor se entusiasmó con un regalo de un participante y terminó protagonizando un blooper en pleno estudio

El conductor se entusiasmó al ver el regalo que le había llevado un participante y terminó protagonizando un doloroso blooper
Guardar

Entre llamativas revelaciones familiares, bloopers al aire e impensados gestos de los participantes, Ahora Caigo (Eltrece) ya se volvió el escenario ideal para todo tipo de situaciones. Y esta vez, Darío Barassi protagonizó un nuevo momento desopilante durante una de las emisiones, cuando un simple regalo terminó en un pequeño accidente en pleno estudio.

Todo ocurrió cuando el conductor saludó a Martín, más conocido como Tincho, un participante de La Plata que contó que había asistido acompañado por la menor de sus tres hijas. En medio de la presentación, el concursante sorprendió al animador al avisarle que le habían llevado un obsequio.

PUBLICIDAD

Al enterarse de que se trataba de alfajores, Barassi no ocultó su entusiasmo y se acercó de inmediato a la tarima para que Luli Latorre se los alcanzara. Sin embargo, en su apuro por ver de cerca el regalo, el conductor se agachó para observar uno de los alfajores y terminó golpeándose la frente contra la tarima.

Ay, me pegué”, lanzó entre risas, mientras en el estudio todos reaccionaban con carcajadas ante el blooper. Fiel a su estilo, Barassi siguió adelante con total naturalidad y mantuvo el humor del momento como si nada hubiera pasado.

PUBLICIDAD

Darío Barassi volvió a ser viral por un blooper con alfajores en Ahora Caigo
Darío Barassi volvió a ser viral por un blooper con alfajores en Ahora Caigo

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que el conductor vive una escena divertida a partir de un regalo dulce dentro del programa. Días atrás, otro participante, oriundo de Boulogne, había presentado a una amiga ubicada en la tribuna, quien le llevó a Barassi un obsequio muy especial: alfajores caseros elaborados en su propio emprendimiento.

La joven explicó que ofrecía sabores como pistacho, Nutella, Bonobón y dulce de leche, una descripción que despertó la rápida ironía del conductor. Con su humor característico, Barassi bromeó al comparar el tamaño y el peso de los alfajores con “un cuerpo humano”.

En medio de chistes y ocurrencias, el presentador incluso pidió probar uno de los productos, lo que derivó en otra divertida escena marcada por la indecisión sobre qué sabor elegir primero. Mientras tanto, el resto del estudio celebró el gesto y destacó el talento culinario de la amiga del participante.

Darío Barassi, presentador del programa de televisión Ahora Caigo!, interactúa con concursantes y el público en un set vibrante. Los participantes se ubican en plataformas circulares con atriles numerados. Un concursante llamado Juan es captado en primer plano. El video documenta un segmento del programa donde Barassi comparte detalles sobre el inicio de su rutina de gimnasio. Esta es una cobertura de un programa de concursos televisivo.

Lejos de los regalos dulces y los alfajores que tantas veces protagonizan momentos desopilantes, días atrás Darío Barassi sorprendió al hablar de un tema mucho más terrenal: sus primeras experiencias en el gimnasio. Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, el conductor confesó al aire que recién comenzó a entrenar y que todavía se siente completamente desorientado.

Todo surgió durante una charla con Juan Manuel, un participante de 42 años que trabaja como técnico en refrigeración. El hombre, que estaba acompañado por su esposa y su hija, contó que había retomado la actividad física hacía un año, luego de que Barassi le preguntara si practicaba algún deporte.

Esa respuesta dio pie a una confesión muy personal del conductor, que no dudó en sincerarse sobre su propio vínculo con el ejercicio. “Yo también empecé el gimnasio. Lo perdido que estoy, chicos”, lanzó en pleno programa, despertando la identificación de muchos que atravesaron la incomodidad de sus primeras rutinas.

Lejos de intentar disimularlo, Barassi fue un paso más allá y compartió una anécdota que expuso, con total franqueza, lo difícil que le está resultando adaptarse a ese nuevo mundo. “Hoy intenté colgarme de no sé ni cómo se llama y no sabés lo que era. Estaba más cerca de que se me viniera toda la estructura abajo que yo despegar un pie del piso”, relató entre risas.

Una vez más, el conductor convirtió una experiencia cotidiana en un momento de humor dentro del programa. En lugar de ocultar sus dificultades, eligió mostrarlas tal como las vive: con desconcierto, torpeza y mucha gracia. Así, Barassi volvió a reforzar uno de los rasgos que mejor lo conectan con su audiencia: la capacidad de reírse de sí mismo y transformar incluso sus inseguridades en una escena divertida.

Temas Relacionados

Darío BarassiEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juana Repetto mostró el llanto inconsolable de Timoteo en el auto y pidió ayuda a sus seguidoras

La influencer grabó el desesperante trayecto con su hijo menor y, al llegar a lo de su mamá, Reina Reech, reveló el truco con el sacaleche que la tiene fascinada

Juana Repetto mostró el llanto inconsolable de Timoteo en el auto y pidió ayuda a sus seguidoras

El apoyo de Rubén Rada a las nuevas generaciones de músicos antes de su muerte: “Todo tiempo pasado no fue mejor”

En una de sus últimas charlas con Teleshow, el músico uruguayo celebró el presente de los artistas jóvenes, destacó su talento y les dejó una advertencia sobre la necesidad de evolucionar

El apoyo de Rubén Rada a las nuevas generaciones de músicos antes de su muerte: “Todo tiempo pasado no fue mejor”

Rubén Rada y la historia de “Muriendo de plena”, la canción que convirtió la muerte en una celebración de la vida

La canción, incluida en Quién va a cantar en 2000, se convirtió en uno de sus clásicos. De hit radial, cortina del talk de Moria Casán a himno de cancha. “Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”

Rubén Rada y la historia de “Muriendo de plena”, la canción que convirtió la muerte en una celebración de la vida

Dolor en el ambiente artístico: la despedida de los famosos a Rubén Rada

Charly García, Natalia Oreiro, Fito Páez, Trueno, Nicki Nicole, Mario Pergolini, Valeria Lynch, Griselda Siciliani, David Lebón y muchísimos otros dejaron su último adiós al músico uruguayo

Dolor en el ambiente artístico: la despedida de los famosos a Rubén Rada

El conmovedor posteo de Soledad Silveyra: “Las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”

La actriz compartió en Instagram un mensaje íntimo por el Día Internacional del Actor y la Actriz. Tras reconocer un serio problema de salud, recordó la frase de Luis Brandoni que la marcó

El conmovedor posteo de Soledad Silveyra: “Las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”

AMÉRICA

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

Exintendente de Armas de República Dominicana seguirá en prisión preventiva por posible desfalco de municiones

Factores psicosociales inciden en las personas en situación de calle, señala investigación de la Universidad de Panamá

Gobierno de Laura Fernández declara emergencia nacional en nueve cantones golpeados por las recientes lluvias en Costa Rica

Honduras: La absolución de Alexander Ardón provoca una purga en la Fiscalía y abre dudas sobre cómo se perdió el caso

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

MALDITOS NERDS

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

DEPORTES

La lupa sobre el penal de Martínez Quarta en River Plate-Independiente Santa Fe: qué dice el reglamento

La lupa sobre el penal de Martínez Quarta en River Plate-Independiente Santa Fe: qué dice el reglamento

Centro de Montiel y toque de Driussi: así abrió River Plate el marcador frente a Independiente Santa Fe por la Sudamericana

River Plate perdió por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

“¡Qué batalla!“: Italia y Alemania rompieron el récord del set más largo de la historia del vóley