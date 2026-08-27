El llamativo golpe que sufrió Darío Barassi al aire al intentar probar un alfajor: “Ay, me pegué”

El conductor se entusiasmó al ver el regalo que le había llevado un participante y terminó protagonizando un doloroso blooper

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Entre llamativas revelaciones familiares, bloopers al aire e impensados gestos de los participantes, Ahora Caigo (Eltrece) ya se volvió el escenario ideal para todo tipo de situaciones. Y esta vez, Darío Barassi protagonizó un nuevo momento desopilante durante una de las emisiones, cuando un simple regalo terminó en un pequeño accidente en pleno estudio.

Todo ocurrió cuando el conductor saludó a Martín, más conocido como Tincho, un participante de La Plata que contó que había asistido acompañado por la menor de sus tres hijas. En medio de la presentación, el concursante sorprendió al animador al avisarle que le habían llevado un obsequio.

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Al enterarse de que se trataba de alfajores, Barassi no ocultó su entusiasmo y se acercó de inmediato a la tarima para que Luli Latorre se los alcanzara. Sin embargo, en su apuro por ver de cerca el regalo, el conductor se agachó para observar uno de los alfajores y terminó golpeándose la frente contra la tarima.

“Ay, me pegué”, lanzó entre risas, mientras en el estudio todos reaccionaban con carcajadas ante el blooper. Fiel a su estilo, Barassi siguió adelante con total naturalidad y mantuvo el humor del momento como si nada hubiera pasado.

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Darío Barassi volvió a ser viral por un blooper con alfajores en Ahora Caigo

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que el conductor vive una escena divertida a partir de un regalo dulce dentro del programa. Días atrás, otro participante, oriundo de Boulogne, había presentado a una amiga ubicada en la tribuna, quien le llevó a Barassi un obsequio muy especial: alfajores caseros elaborados en su propio emprendimiento.

La joven explicó que ofrecía sabores como pistacho, Nutella, Bonobón y dulce de leche, una descripción que despertó la rápida ironía del conductor. Con su humor característico, Barassi bromeó al comparar el tamaño y el peso de los alfajores con “un cuerpo humano”.

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En medio de chistes y ocurrencias, el presentador incluso pidió probar uno de los productos, lo que derivó en otra divertida escena marcada por la indecisión sobre qué sabor elegir primero. Mientras tanto, el resto del estudio celebró el gesto y destacó el talento culinario de la amiga del participante.

Darío Barassi, presentador del programa de televisión Ahora Caigo!, interactúa con concursantes y el público en un set vibrante. Los participantes se ubican en plataformas circulares con atriles numerados. Un concursante llamado Juan es captado en primer plano. El video documenta un segmento del programa donde Barassi comparte detalles sobre el inicio de su rutina de gimnasio. Esta es una cobertura de un programa de concursos televisivo.

Lejos de los regalos dulces y los alfajores que tantas veces protagonizan momentos desopilantes, días atrás Darío Barassi sorprendió al hablar de un tema mucho más terrenal: sus primeras experiencias en el gimnasio. Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, el conductor confesó al aire que recién comenzó a entrenar y que todavía se siente completamente desorientado.

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Todo surgió durante una charla con Juan Manuel, un participante de 42 años que trabaja como técnico en refrigeración. El hombre, que estaba acompañado por su esposa y su hija, contó que había retomado la actividad física hacía un año, luego de que Barassi le preguntara si practicaba algún deporte.

Esa respuesta dio pie a una confesión muy personal del conductor, que no dudó en sincerarse sobre su propio vínculo con el ejercicio. “Yo también empecé el gimnasio. Lo perdido que estoy, chicos”, lanzó en pleno programa, despertando la identificación de muchos que atravesaron la incomodidad de sus primeras rutinas.

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Lejos de intentar disimularlo, Barassi fue un paso más allá y compartió una anécdota que expuso, con total franqueza, lo difícil que le está resultando adaptarse a ese nuevo mundo. “Hoy intenté colgarme de no sé ni cómo se llama y no sabés lo que era. Estaba más cerca de que se me viniera toda la estructura abajo que yo despegar un pie del piso”, relató entre risas.

Una vez más, el conductor convirtió una experiencia cotidiana en un momento de humor dentro del programa. En lugar de ocultar sus dificultades, eligió mostrarlas tal como las vive: con desconcierto, torpeza y mucha gracia. Así, Barassi volvió a reforzar uno de los rasgos que mejor lo conectan con su audiencia: la capacidad de reírse de sí mismo y transformar incluso sus inseguridades en una escena divertida.

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