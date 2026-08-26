Tecno

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

Es importante verificar que las mangueras de la lavadora no tengan dobleces, tensión excesiva ni señales de desplazamiento

Una nevera gris con imanes, una lavadora blanca con un cesto encima, muebles de madera con fregadero y suelo de baldosas rojas.
Tras un temblor, revisa los electrodomésticos con conexiones de agua y gas, como lavadoras y neveras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de un temblor, recuerda verificar el funcionamiento de los electrodomésticos que tengan conexiones de agua y gas, como lavadoras o neveras, porque el movimiento puede desplazar mangueras o uniones y generar fugas que no estaban presentes antes.

Ese tipo de fallas puede poner en riesgo tu vida o afectar el estado de tu vivienda.

Según Samsung, en el caso de la lavadora, es clave comprobar las mangueras de entrada y salida, las cuales deben permanecer correctamente conectadas, sin dobleces, tensión excesiva ni señales de desplazamiento.

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La formación de motas en la ropa es un problema que puede prevenirse con prácticas adecuadas de lavado y cuidado de las prendas. (REUTERS/Sergio Pérez)
En la lavadora, comprueba las mangueras de entrada y salida. (REUTERS/Sergio Pérez)

Un cambio en su posición después del sismo puede afectar el suministro o la evacuación del agua.

Asimismo, hay que verificar el área alrededor del electrodoméstico porque no debería haber humedad, goteos ni acumulaciones de agua debajo o detrás de la lavadora. Si aparecen después del movimiento, evita ponerla en funcionamiento hasta identificar el origen.

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Otro punto a revisar es si hay ruidos inusuales, vibraciones excesivas, movimientos del equipo o ciclos que se interrumpen. Estas puedne ser señales de que algo cambió después del sismo. Si se presenta alguno de estos comportamientos, suspende su uso y solicita una revisión cuando corresponda.

Lavadora de carga superior LG abierta con panel de control superior, perilla, pantalla digital y tambor metálico. Indicaciones de detergente y blanqueador
Revisa el entorno del equipo: no debe haber humedad, goteos ni agua acumulada bajo o detrás de la lavadora. (Infobae )

Cómo revisar mi nevera después de un temblor

Después de un temblor, hay que revisar el estado de la nevera siguiendo estas recomendaciones:

  • Inspecciona las conexiones de agua y el sistema de dispensación.

En modelos con dispensador de agua o fabricador de hielo, observa las mangueras y puntos de conexión para detectar dobleces, desplazamientos, humedad o goteos. Si después del sismo disminuye el flujo de agua o el sistema presenta un comportamiento diferente al habitual, conviene suspender su uso y solicitar una revisión.

  • Presta atención a ruidos o vibraciones que no estaban antes.

Un cambio en el sonido habitual de la nevera, vibraciones excesivas o un funcionamiento intermitente pueden indicar que algún componente se desplazó o que el equipo no quedó correctamente instalado.

Heladera de una puerta en una cocina con muebles de madera - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Abre y cierra las puertas para verificar golpes, deformaciones y un sellado parejo. (Imágen Ilustrativa Infobae)
  • Comprueba el estado de los sellos y las puertas.

Abre y cierra las puertas para asegurarte de que no hayan sufrido golpes o deformaciones y de que el sello mantenga un cierre uniforme. Una puerta que no cierra correctamente puede afectar la conservación de los alimentos.

En la actualidad, diversos electrodomésticos inteligentes conectados a wifi y con acceso a una aplicación móvil (como ocurre en algunos modelos de Samsung o LG) pueden avisar cuando el dispositivo presenta fallas y permitir un auto diagnóstico.

Ten presente que todas esta recomendaciones relacionadas con electrodomésticos se deben poner en práctica después de verificar tu estado físico y emocional. Esa es la prioridad siempre.

Una mujer con cabello castaño, vestida con suéter gris, se tapa la nariz y frunce el ceño frente a un refrigerador abierto con alimentos.
Para evitar malos olores en la nevera, conserva los alimentos tapados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deseas recibir alertas de cómo actuar en el momento de un temblor y tienes un celular Android, debes saber que este tipo de notificaciones se encuentran de forma predeterminada.

Google visualiza dos tipos de alertas según la cercanía con el epicentro:

  • Alerta de atención: se envía ante temblores leves. Respeta el modo silencioso o “No molestar” y muestra información básica en pantalla sin emitir un sonido estridente.
  • Alerta de acción: se activa ante sacudidas de mayor intensidad. Ignora los ajustes de silencio, enciende la pantalla y reproduce un sonido de alarma fuerte para que las personas puedan protegerse de inmediato.

Para verificar que tu celular Android tiene activas estas alertas, ve a los Ajustes del dispositivo. En el caso de iPhone, Apple no ha integrado oficialmente esta función a América Latina, solo está habilitada en Estados Unidos y Japón.

Cómo evitar el mal olor en una nevera

Para evitar el mal olor en una nevera, según Mabe, guarda los alimentos tapados: los productos destapados liberan humedad y olores que pueden impregnar otros. Usa recipientes herméticos para evitar la mezcla de aromas y mantener el interior más limpio.

Asimismo, procura limpiar de inmediato cualquier derrame (leche, jugos o salsas), porque los residuos acumulados favorecen bacterias y microorganismos.

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