Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

Tras un temblor, revisa los electrodomésticos con conexiones de agua y gas, como lavadoras y neveras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de un temblor, recuerda verificar el funcionamiento de los electrodomésticos que tengan conexiones de agua y gas, como lavadoras o neveras, porque el movimiento puede desplazar mangueras o uniones y generar fugas que no estaban presentes antes.

Ese tipo de fallas puede poner en riesgo tu vida o afectar el estado de tu vivienda.

Según Samsung, en el caso de la lavadora, es clave comprobar las mangueras de entrada y salida, las cuales deben permanecer correctamente conectadas, sin dobleces, tensión excesiva ni señales de desplazamiento.

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En la lavadora, comprueba las mangueras de entrada y salida. (REUTERS/Sergio Pérez)

Un cambio en su posición después del sismo puede afectar el suministro o la evacuación del agua.

Asimismo, hay que verificar el área alrededor del electrodoméstico porque no debería haber humedad, goteos ni acumulaciones de agua debajo o detrás de la lavadora. Si aparecen después del movimiento, evita ponerla en funcionamiento hasta identificar el origen.

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Otro punto a revisar es si hay ruidos inusuales, vibraciones excesivas, movimientos del equipo o ciclos que se interrumpen. Estas puedne ser señales de que algo cambió después del sismo. Si se presenta alguno de estos comportamientos, suspende su uso y solicita una revisión cuando corresponda.

Revisa el entorno del equipo: no debe haber humedad, goteos ni agua acumulada bajo o detrás de la lavadora. (Infobae )

Cómo revisar mi nevera después de un temblor

Después de un temblor, hay que revisar el estado de la nevera siguiendo estas recomendaciones:

Inspecciona las conexiones de agua y el sistema de dispensación.

En modelos con dispensador de agua o fabricador de hielo, observa las mangueras y puntos de conexión para detectar dobleces, desplazamientos, humedad o goteos. Si después del sismo disminuye el flujo de agua o el sistema presenta un comportamiento diferente al habitual, conviene suspender su uso y solicitar una revisión.

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Presta atención a ruidos o vibraciones que no estaban antes.

Un cambio en el sonido habitual de la nevera, vibraciones excesivas o un funcionamiento intermitente pueden indicar que algún componente se desplazó o que el equipo no quedó correctamente instalado.

Abre y cierra las puertas para verificar golpes, deformaciones y un sellado parejo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Comprueba el estado de los sellos y las puertas.

Abre y cierra las puertas para asegurarte de que no hayan sufrido golpes o deformaciones y de que el sello mantenga un cierre uniforme. Una puerta que no cierra correctamente puede afectar la conservación de los alimentos.

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En la actualidad, diversos electrodomésticos inteligentes conectados a wifi y con acceso a una aplicación móvil (como ocurre en algunos modelos de Samsung o LG) pueden avisar cuando el dispositivo presenta fallas y permitir un auto diagnóstico.

Ten presente que todas esta recomendaciones relacionadas con electrodomésticos se deben poner en práctica después de verificar tu estado físico y emocional. Esa es la prioridad siempre.

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Para evitar malos olores en la nevera, conserva los alimentos tapados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deseas recibir alertas de cómo actuar en el momento de un temblor y tienes un celular Android, debes saber que este tipo de notificaciones se encuentran de forma predeterminada.

Google visualiza dos tipos de alertas según la cercanía con el epicentro:

Alerta de atención: se envía ante temblores leves. Respeta el modo silencioso o “No molestar” y muestra información básica en pantalla sin emitir un sonido estridente.

Alerta de acción: se activa ante sacudidas de mayor intensidad. Ignora los ajustes de silencio, enciende la pantalla y reproduce un sonido de alarma fuerte para que las personas puedan protegerse de inmediato.

Para verificar que tu celular Android tiene activas estas alertas, ve a los Ajustes del dispositivo. En el caso de iPhone, Apple no ha integrado oficialmente esta función a América Latina, solo está habilitada en Estados Unidos y Japón.

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Cómo evitar el mal olor en una nevera

Para evitar el mal olor en una nevera, según Mabe, guarda los alimentos tapados: los productos destapados liberan humedad y olores que pueden impregnar otros. Usa recipientes herméticos para evitar la mezcla de aromas y mantener el interior más limpio.

Asimismo, procura limpiar de inmediato cualquier derrame (leche, jugos o salsas), porque los residuos acumulados favorecen bacterias y microorganismos.