Deportes

“¡Qué batalla!“: Italia y Alemania rompieron el récord del set más largo de la historia del vóley

Los teutones se impusieron por 66-64 en el primer parcial que duró 1 hora y 29 minutos

Se observa el marcador final del primer set: 66 a 64 a favor de Alemania, que duró 1 hora y 29 minutos. El partido completo tuvo una duración cercana a las cuatro horas.
Guardar

Italia venció a Alemania 3-2 en casi cuatro horas de partido, en un amistoso disputado este miércoles en el PalaCalafiori de Reggio Calabria que quedará en los registros del voleibol mundial por razones que van más allá del resultado. El primer set de ese encuentro, correspondiente a la FIPAV Cup Men Elite, terminó 66 a 64 a favor de los alemanes tras 1 hora y 29 minutos de juego, una marca sin precedentes en la historia de la disciplina a nivel de selecciones.

El reglamento del vóley establece que un set se gana al alcanzar 25 puntos, pero con la condición de tener al menos dos puntos de ventaja. Esa cláusula fue la que extendió la parcial hasta límites que rara vez se ven en una cancha profesional: cada vez que una de las dos selecciones llegó al borde del cierre sin la diferencia mínima, el conteo continuó.

PUBLICIDAD

Así, set point tras set point anulado, el marcador trepó por encima de los 60 puntos antes de que Alemania lograra la ventaja necesaria para cerrar el primer set. Los parciales del partido fueron 64-66, 25-22, 23-25, 25-22 y 15-12.

(Instagram: Federazione Italiana Pallavolo)
(Instagram: Federazione Italiana Pallavolo)

“¡El set más largo en la historia del voleibol! En 1,5 horas ganamos el primer set contra Italia por 66:64. ¡Esto nunca había sucedido!“, escribió la federación alemana de vóley en su cuenta de Instagram. El elenco italiano solo se limitó a describir el trámite del encuentro y a soltar un: ”¡Qué batalla!“. En los comentarios, algunos usuarios bromearon sobre la extensión del parcial. “¿Pero se acabó el primer set?“, soltó uno del lado de los azzurri.

PUBLICIDAD

El récord anterior entre selecciones en competiciones de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) tenía apenas dos meses de vida. El 28 de junio de 2026, Argentina derrotó a Polonia por 50 a 48 en un set de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley (VNL) que duró 62 minutos. El duelo de Reggio Calabria lo superó con amplitud en ambas dimensiones: puntos y tiempo.

En el plano de las ligas nacionales, la marca histórica pertenecía al campeonato masculino de Corea del Sur: en 2013, el Korean Air Jumbos derrotó al Rush & Cash por 56 a 54 en el tercer set de un partido. Ese registro se mantuvo durante más de una década como el techo de la era moderna del vóley, la que rige desde la adopción del sistema de puntuación de 25 puntos. En Italia, el récord local databa de 2002, cuando Cuneo y Treviso disputaron un set que terminó 54 a 52, según detalló OA Sport.

El contexto del partido añade un elemento llamativo al registro: el récord se estableció en un amistoso, sin puntos en juego para ninguna competencia oficial. Tanto Italia como Alemania se preparan para el Campeonato Europeo de Vóley Masculino, que arranca el 9 de septiembre de 2026. El próximo compromiso de la selección italiana en la FIPAV Cup Men Elite está previsto para el 28 de agosto en el PalaRescifina de Messina, donde enfrentará a Cuba.

Temas Relacionados

vóleyselección Italia vóleyselección Alemania vóleydeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate empata contra Independiente Santa Fe en busca del pase a los cuartos de la Copa Sudamericana

El Millonario busca hacerse fuerte en el Monumental ante el conjunto colombiano tras igualar 0 a 0 en la ida. Televisa DSports

River Plate empata contra Independiente Santa Fe en busca del pase a los cuartos de la Copa Sudamericana

Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

El entrenador y la federación ya lograron un acuerdo un económico. Cuándo podría debutar el argentino

Marcelo Gallardo quedó a un paso de dirigir a la selección de Ecuador: el detalle que falta resolver en la negociación

Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La Lepra derrotó al Tiburón en la cancha de Banfield con los goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, uno en cada etapa

Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Así fueron los tres goles de Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad: “Es increíble”

El delantero francés fue el gran protagonista en el regreso oficial de José Mourinho al Santiago Bernabéu

Así fueron los tres goles de Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad: “Es increíble”

El castigo que le costó a Espinoza la broma de "farmear aura": el duro comunicado

La Dirección Nacional de Arbitraje apartó al polémico árbitro mendocino por romper el protocolo del sorteo de capitanes en Belgrano-Defensa y Justicia

El castigo que le costó a Espinoza la broma de "farmear aura": el duro comunicado

MALDITOS NERDS

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

ENTRETENIMIENTO

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

“La emperatriz divorciada”: primer tráiler y fecha de estreno del esperado kdrama

INFOBAE AMÉRICA

Al estilo el Chapo, reos de Guatemala pretendían escapar a través de un túnel

Al estilo el Chapo, reos de Guatemala pretendían escapar a través de un túnel

Dormir en el suelo, sin luz y con poca comida: estas acciones toman los cubanos ante la crisis de los últimos meses

La inversión pública de El Salvador ejecutó solo el 27.98% del presupuesto a junio de 2026, detalla investigación

“Por lo menos dos noches por semana me despierta una balacera”: Laura Fernández ordena reforzar seguridad en Cartago

Cuándo se inventó el código postal y cómo se convirtió en un sistema global