“¡Qué batalla!“: Italia y Alemania rompieron el récord del set más largo de la historia del vóley

Se observa el marcador final del primer set: 66 a 64 a favor de Alemania, que duró 1 hora y 29 minutos. El partido completo tuvo una duración cercana a las cuatro horas.

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Italia venció a Alemania 3-2 en casi cuatro horas de partido, en un amistoso disputado este miércoles en el PalaCalafiori de Reggio Calabria que quedará en los registros del voleibol mundial por razones que van más allá del resultado. El primer set de ese encuentro, correspondiente a la FIPAV Cup Men Elite, terminó 66 a 64 a favor de los alemanes tras 1 hora y 29 minutos de juego, una marca sin precedentes en la historia de la disciplina a nivel de selecciones.

El reglamento del vóley establece que un set se gana al alcanzar 25 puntos, pero con la condición de tener al menos dos puntos de ventaja. Esa cláusula fue la que extendió la parcial hasta límites que rara vez se ven en una cancha profesional: cada vez que una de las dos selecciones llegó al borde del cierre sin la diferencia mínima, el conteo continuó.

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Así, set point tras set point anulado, el marcador trepó por encima de los 60 puntos antes de que Alemania lograra la ventaja necesaria para cerrar el primer set. Los parciales del partido fueron 64-66, 25-22, 23-25, 25-22 y 15-12.

(Instagram: Federazione Italiana Pallavolo)

“¡El set más largo en la historia del voleibol! En 1,5 horas ganamos el primer set contra Italia por 66:64. ¡Esto nunca había sucedido!“, escribió la federación alemana de vóley en su cuenta de Instagram. El elenco italiano solo se limitó a describir el trámite del encuentro y a soltar un: ”¡Qué batalla!“. En los comentarios, algunos usuarios bromearon sobre la extensión del parcial. “¿Pero se acabó el primer set?“, soltó uno del lado de los azzurri.

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El récord anterior entre selecciones en competiciones de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) tenía apenas dos meses de vida. El 28 de junio de 2026, Argentina derrotó a Polonia por 50 a 48 en un set de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley (VNL) que duró 62 minutos. El duelo de Reggio Calabria lo superó con amplitud en ambas dimensiones: puntos y tiempo.

En el plano de las ligas nacionales, la marca histórica pertenecía al campeonato masculino de Corea del Sur: en 2013, el Korean Air Jumbos derrotó al Rush & Cash por 56 a 54 en el tercer set de un partido. Ese registro se mantuvo durante más de una década como el techo de la era moderna del vóley, la que rige desde la adopción del sistema de puntuación de 25 puntos. En Italia, el récord local databa de 2002, cuando Cuneo y Treviso disputaron un set que terminó 54 a 52, según detalló OA Sport.

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El contexto del partido añade un elemento llamativo al registro: el récord se estableció en un amistoso, sin puntos en juego para ninguna competencia oficial. Tanto Italia como Alemania se preparan para el Campeonato Europeo de Vóley Masculino, que arranca el 9 de septiembre de 2026. El próximo compromiso de la selección italiana en la FIPAV Cup Men Elite está previsto para el 28 de agosto en el PalaRescifina de Messina, donde enfrentará a Cuba.