“Decía que era de la DEA”: la declaración que complicó a Nicolás Soria en el juicio por la desaparición de Loan

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Sin embargo, el testimonio de tres testigos complicó al hombre que está acusado de integrar la denominada “banda del hotel” y de entorpecer la investigación.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el careo virtual entre Soria y Roberto Carlos Sotelo, detenido en la Unidad Penal 6 de Corrientes por violencia de género. Sotelo, desde la cárcel, admitió que le daba pistas falsas a Soria: “Yo no sabía nada, pero inventaba para sacarle plata para la droga. Todas las veces nos drogábamos”.

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Además, indicó que durante el último encuentro que tuvo con Soria, “El Americano” le dio cocaína y una pastilla de color rosa, la cual, según él, le generó un estado de aturdimiento. Sotelo mencionó que producto de esa pastilla al día siguiente atacó a su expareja de un piedrazo, hecho por el cual se encuentra detenido hoy en día.

Tras los dichos del testigo, el abogado del imputado, Marcelo Ponce, solicitó un careo, el cual fue autorizado por el Tribunal. Durante el mismo, Sotelo se dirigió hacia el acusado y le preguntó: “Vos me convidaste la droga en la costa del río. ¿Es así o no?”. Soria negó con la cabeza y aseguró: “Está mintiendo”.

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Soria negó haber consumido y suministrado estupefacientes

Luego, fue el turno de Mónica Sotelo, hermana de Roberto, quien se refirió al vínculo entre “El Americano” y su hermano. “Mi hermano y Soria se drogaban juntos. Quería saber dónde estaba Loan y mi hermano le decía cualquier pavada”, contó.

Por otro lado, habló sobre el falso allanamiento llevado a cabo por Soria. Según explicó, en aquella ocasión, el hombre se hizo presente en su casa con una falsa orden: “Llegó con un papel, decía que él era de la DEA y que yo tenía a Loan”. Y continuó: “No lo dejé entrar, forcejeamos y lo saqué a los empujones”. Al ser consultada sobre cómo sabía que se trataba de un falso operativo, la mujer respondió: “Cuando te allanan, rompen la puerta y entran”.

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Soria volvió a declarar por tercera vez en lo que va del juicio por la desaparición del niño el 13 de junio de 2024. Ahora, desmintió haber consumido estupefacientes con el detenido y se refirió a los hermanos Sotelo como un “clan delictivo”.

Por otro lado, comentó que la primera vez que vio a Roberto fue entre el 4 y el 5 de agosto, cuando se hizo presente en su casa. “Me presenté, me levanté la remera para mostrar que no tenía armas. Le dije que había pertenecido a una red antitrata. Le expliqué que no era parte de ninguna fuerza y le pregunté si tenía información de Loan”.

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Una semana después, se juntaron a una cuadra de una estación de servicio de Goya, debido a que Sotelo le dijo que tenía novedades sobre el paradero del menor. “Ese día vamos a la casa de la mujer de ‘Cabeza López’. Sentí peligrosidad cuando nos detuvimos en una cortada y me pidió plata para cigarrillos. Se bajó y yo me quedé solo en el auto. Le mandé mensajes y llamé, pero no me respondió. Pensé que era una emboscada. Bajé y me di cuenta de que no había ningún kiosco, así que volví al hotel donde me alojaba”, explicó.

“El Americano” apuntó contra la jueza Cristina Pozzer Penzo

El tercer encuentro ocurrió el 27 de agosto. “Ese día me mandó muchos mensajes insistentes para encontrarnos”, mencionó. Y agregó: “Yo buscaba una prueba de vida, o si no iba a desistir de la hipótesis que tenía”. En aquella ocasión, Soria contó que decidió grabar el encuentro.

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“Te están buscando, se juntaron en la casa de mi hermana, quieren saber de dónde sacas la plata. Yo te recomiendo que te afeites, cambies el auto y te vayas de Corrientes”, fue la advertencia que le dio Sotelo.

Y añadió: “Me pide ir al río para hablar. Ahí me dio cinco o seis detalles específicos de dónde estaba Loan. Que estaba en un campo del paraje Carolina, que lo iba a reconocer porque tenía dos tranqueras, eucaliptos secos y estaba cerca de la Laguna Pucú”. En ese sentido, la última frase que el imputado y Sotelo intercambiaron fue: “Si yo encuentro a Loan se lo devuelvo a la familia y me voy”.

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Por último, Soria aseguró que se enteró a través de la prensa de que Roberto había dicho que había sido “El Americano” quien le había suministrado las pastillas. En cuanto a esto, el acusado apuntó contra la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien, según él, “tomó esta entrevista como valoración y la incluyó en el procesamiento por el suministro de drogas”.

El debate continuará con la declaración de cuatro testigos

En tanto, Walter Alberto Retamozo, quien participó de la diligencia en la que se notificó a Camina Núñez y Macarena Peña que debían dejar el hotel donde estaban alojados los supuestos miembros de la Fundación Lucio Dupuy, recordó que Soria dijo ser de Interpol y que había intentado echarlos del lugar. “Cuando llegamos, se nos acerca Soria y nos pregunta qué hacíamos ahí, que nos vayamos, que no servíamos para nada, que busquemos a Loan”, mencionó.

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A su vez, indicó que “El Americano” ofrecía plata por información sobre el paradero del niño. Retamozo concluyó su declaración afirmando que Soria les dijo que “si entrábamos y llevábamos a los testigos, íbamos a tener problemas; que se iba a generar una guerra con Estados Unidos”.

La audiencia de este miércoles también se vio marcada por el cruce entre los integrantes del tribunal y un abogado. Los jueves apuntaron contra Rodolfo Baqué, abogado de la imputada Elizabeth Cutaia, por intentar “obstruir” el desarrollo del debate. “Haga silencio si no quiere que se suspenda el juicio”, le advirtió el juez Simón Bracco al letrado. Y sentenció: “Aprenda a respetar al tribunal”.

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Por otro lado, la asesora de menores, Rosana Leonor Marini, denunció el accionar del periodista Alejandro Pueblas, a quien acusó de exhibir en una transmisión de streaming la imagen de una persona menor de edad que es testigo clave del caso Loan.

El debate continuará este jueves y se espera que presten testimonio Federico Ezequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González. La declaración de la periodista Paula Bernini, que estaba pautada para este miércoles, debió ser reprogramada para el 16 de septiembre.