Juana Repetto mostró el llanto inconsolable de Timoteo en el auto y pidió ayuda a sus seguidoras

Juana Repetto pidió ayuda a sus seguidoras para solucionar un problema: su bebé, Timoteo, llora sin parar cada vez que sube al auto

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Juana Repetto protagonizó un momento que muchos padres reconocerán al instante: un viaje en auto con un bebé que no para de llorar, sin importar cuántos recursos se intenten para calmarlo. La actriz e influencer lo registró en sus redes sociales con la crudeza y el humor que la caracterizan, y la escena se convirtió en un espejo para miles de familias.

El protagonista del llanto fue Timoteo, su tercer hijo, nacido el 12 de febrero de 2026. El bebé tiene una particularidad que desespera a su mamá: en cuanto sube al auto, empieza a llorar sin consuelo. Repetto grabó el momento desde el interior del vehículo, con el llanto de fondo, mientras aclaraba que no circulaba por la vía pública sino dentro del barrio cerrado donde vive su madre, Reina Reech. “Estoy adentro del barrio de donde vive mi mamá, que voy a veinte, que no hay nadie”, explicó. “Ya lo di todo, canto, música, aplaudo y él llora, y llora, y llora.” Con el video publicado y el llanto aún fresco, lanzó una convocatoria genuina a sus seguidores: “Hablemos de los niños en el auto, sea como sea.”

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El segundo video llegó cuando finalmente pisó tierra firme en la casa de su mamá. Emocionada —ella misma admitió haberse contagiado del llanto de Timoteo— describió la situación con precisión: “Se baja del auto y deja de llorar. Pero no saben, estoy todo el camino.” Repetto enumeró la batería de recursos que ensayó durante el trayecto: aplaudir, cambiar canciones, hablarle directamente al bebé. “Aplaudo, el coso, se calma un segundo, llora, le pongo una canción, la otra”, relató. En algún punto optó por la calma verbal: “A veces digo: es mejor explicarle como estoy acá, estoy con vos, estoy manejando, no te puedo agarrar.”

Juana Repetto y su hijo Timoteo (Instagram)

La historia no terminó ahí. Ya en la casa de Reina Reech, la actriz reveló que dejaría a Timoteo al cuidado de su madre para ir a su clase de cerámica. La solución logística que encontró la entusiasmó tanto que no dudó en compartirla: llevar el sacaleche en la cartera, extraerse leche durante la mañana y dejarla en la heladera antes de irse. Para ilustrarlo, mostró el aparato que llevaba puesto debajo del corpiño, directamente sobre el pecho. “Me traigo la mamadera en la cartera, voy toda la mañana con el sacaleche y cuando llego la tiro acá y se la pongo en la heladera”, contó entre risas. “Estoy fascinada.”

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Timoteo es el tercer hijo varón de Repetto, nacido por cesárea programada con 2,9 kilos, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, instructor de esquí y expareja con quien estuvo cinco años antes de separarse en abril de 2025. La actriz ya es mamá de Toribio —concebido mediante donación de esperma— y de Belisario. El embarazo de Timoteo se produjo tras la ruptura, en un encuentro casual entre ambos. Al momento del nacimiento, Graviotto se encontraba trabajando fuera del país; quien acompañó a Repetto en el quirófano fue su madre, Reina Reech.

El arranque de la vida de Timoteo no estuvo exento de sobresaltos. Con poco más de un mes, debió ser operado de urgencia de una hernia inguinal tras la detección de la propia actriz. “Dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil”, confesó Repetto, según informó Infobae. La cirugía se realizó con anestesia general, salió bien y el bebé recibió el alta el mismo día. Repetto usó la experiencia para generar conciencia: explicó que la hernia inguinal tiene un componente hereditario en su familia —ella misma fue operada a los tres meses y Belisario a los dos años— y subrayó que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves.

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