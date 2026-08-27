Ana Rosenfeld apuntó contra Franco Torchia tras sus acusaciones: "Basta de endilgarme responsabilidades falsamente"

La tajante respuesta de Ana Rosenfeld a Franco Torchia tras sus críticas a sus acciones judiciales

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Lejos del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y también de sus intervenciones públicas sobre los fallos de la Justicia italiana, Ana Rosenfeld protagonizó un cruce con Franco Torchia a partir de acusaciones vinculadas con su rol como abogada de Fátima Florez en el conflicto con su expareja, Norberto Marcos.

La discusión tomó forma durante una emisión del programa de Mariana Fabbiani, DDM (América), donde Torchia apuntó contra la letrada al sostener que la referencia a una presunta situación de violencia de género respondía a una estrategia judicial atribuible a Rosenfeld.

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Todo comenzó cuando el ciclo analizó la palabra de Fátima tras su conflicto con su expareja. “A mí me parece, discúlpenme, por lo menos irresponsable a esta altura, que deje esto en un terreno de algún modo de cierta duda, porque lo reduce a entre lo bueno y lo malo, me quedo con lo bueno. Cuando hay violencia de género no hay nada bueno, porque hubo violencia de género. Luego están tus vivencias, tus recuerdos”, comenzó diciendo Torchia.

Luego, el periodista continuó: “Ayer en el programa de Moria, hoy en esta nota que le da a DDM, dos veces insistir en que no sé, me suena a una especie de estratagema legal, ya que está Ana Rosenfeld detrás. No sería la primera vez que el fantasma de la violencia de género es utilizado, en este momento además, que nos viene bárbaro que lo usen para esto. El fantasma de la violencia de género es utilizado una vez más como herramienta de negociación. Pésimo”.

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Ana Rosenfeld respondió desde su casa, mientras atravesaba una bronquitis, para desmentir las acusaciones y rechazar esa versión (X)

Para cerrar, el panelista comentó: “¿Hubo o no hubo? Hay que ser clara, sobre todo si sos comunicadora. Y en este caso no se trata de respetar o no los tiempos de las víctimas, que por supuesto se respetan a rajatabla siempre. Es ella misma, que repito al frente de un programa, ante semejante pregunta, abre un margen de duda inaceptable y hoy reincide en ese margen de duda. Y no”.

La reacción de la abogada no tardó en llegar: desde su casa, mientras atraviesa un cuadro de bronquitis, salió al aire para desmentirlo y rechazar de manera categórica esa versión.

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En su descargo, Rosenfeld aclaró que nunca promovió una denuncia de ese tipo y subrayó que su intervención profesional se limita al fuero civil. Según explicó, cualquier presentación penal queda fuera de su competencia como representante legal en esa causa. Con ese argumento, buscó despegarse de las afirmaciones del periodista y cuestionó que se le adjudicaran actuaciones que, según sostuvo, jamás realizó.

Ana Rosenfeld protagonizó un cruce con Franco Torchia por acusaciones sobre su rol como abogada de Fátima Florez en el conflicto con Norberto Marcos (X)

El episodio volvió a mostrar cómo las disputas entre abogados y protagonistas del espectáculo suelen extenderse a periodistas y panelistas que toman posición sobre esos casos. Esa dinámica ya había quedado a la vista con la exposición mediática del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un expediente que dividió opiniones y generó respaldos cruzados dentro del mundo del espectáculo y la televisión.

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En ese marco, resultó llamativo el tono de la confrontación entre Torchia y Rosenfeld, sobre todo porque el periodista solía ponderar públicamente a la abogada por su mirada en defensa de las mujeres, de los menores y por su postura crítica frente a las falsas denuncias, a las que considera perjudiciales para los casos reales de violencia de género.

La tensión escaló luego a redes sociales. Desde su cuenta de X, Ana Rosenfeld publicó un mensaje dirigido al periodista: “Basta Franco Torchia de endilgarme falsamente responsabilidades de actuaciones judiciales que jamás realicé”. En ese mismo posteo cuestionó que el uso del potencial no lo libera de responsabilidad y también objetó el modo en que, según dijo, se refirió a su persona.

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La abogada cerró su mensaje con un pedido concreto. “Mejor que Torchia escuche sus palabras Y pida disculpas”, escribió, en una publicación que dejó planteado el reclamo de retractación y expuso una pelea pública que sumó un nuevo capítulo dentro de los cruces mediáticos del espectáculo.