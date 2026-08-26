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Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

El sistema de alertas sísmicas está integrado de forma gratuita en Android, pero requiere varios ajustes para funcionar correctamente

La alerta de sismo de Android puede no funcionar en algunos celulares.
La alerta de sismo de Android puede no funcionar en algunos celulares. (Google)
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Los sistemas de alerta de sismos integrados en los teléfonos Android pueden advertir a los usuarios sobre la llegada de las ondas sísmicas con algunos segundos de anticipación.

Sin embargo, durante un terremoto o temblor fuerte, como el ocurrido recientemente en Colombia, no todos los dispositivos reciben la notificación. La ausencia de la alerta puede deberse a la versión del sistema operativo, a la configuración del teléfono, a los servicios de ubicación o incluso a restricciones relacionadas con la batería y el sonido.

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Esta función de emergencia está integrada en Android y no requiere descargar una aplicación adicional ni pagar por su uso. No obstante, para que funcione correctamente es necesario que el dispositivo sea compatible y que determinadas opciones del sistema estén activadas. Por ello, si la alerta no apareció durante el reciente movimiento telúrico, conviene revisar varios ajustes.

Tres pantallas de teléfono móvil con instrucciones para activar alertas de sismos, la última pantalla es sostenida por una mano
La pantalla de un teléfono móvil detalla los pasos para activar las alertas de sismos en la configuración del dispositivo. (Samsung)

La versión de Android puede impedir recibir la alerta sísmica

Una de las primeras razones por las que un celular puede no recibir una alerta de terremoto está relacionada con la antigüedad de su sistema operativo. Las funciones avanzadas de seguridad y emergencia desarrolladas para Android funcionan en dispositivos con Android 9 o versiones posteriores.

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Los teléfonos que utilizan versiones anteriores pueden no contar con la arquitectura de software necesaria para procesar estas alertas y recibirlas en tiempo real. Por este motivo, actualizar el sistema operativo resulta importante no solo para acceder a nuevas funciones, sino también para mantener la compatibilidad con herramientas de seguridad y emergencia.

Para comprobar qué versión utiliza el teléfono, se puede ingresar a la aplicación de Configuración y buscar el apartado de información del dispositivo o del sistema. Si el celular tiene una versión de Android anterior a la requerida, es posible que no pueda utilizar el sistema de alertas sísmicas.

Ilustración de personas en un entorno urbano con teléfonos móviles, iconos de alerta sísmica en forma de ubicación y edificios de fondo
Habitantes de una ciudad reciben notificaciones de alerta sísmica en sus dispositivos Android, las cuales indican la implementación del sistema de detección de temblores de Google. (Foto: Android)

Cómo comprobar si las alertas de sismos están activadas

Incluso en un teléfono moderno, la función puede estar desactivada. Las alertas de terremotos no funcionan como una aplicación independiente, sino como una herramienta integrada dentro de los servicios del sistema.

Para comprobar su estado, el usuario puede abrir Configuración y utilizar el buscador interno escribiendo términos como “Alertas de sismos” o “Alertas de terremotos”. El nombre exacto puede variar dependiendo de la marca, el modelo y la versión de Android.

Desde ese apartado se puede comprobar si la función está disponible y activarla. También es importante revisar periódicamente estos ajustes, ya que una actualización del sistema o un cambio involuntario en la configuración podría modificar el funcionamiento de determinados servicios.

Dos pantallas de teléfono móvil muestran una notificación de alerta de sismos y una pantalla con magnitud 6.1, distancia y tres pictogramas de seguridad
Una interfaz de teléfono móvil muestra una alerta de sismo con una magnitud estimada de 6.1 y tres instrucciones de seguridad para la población. (Foto: Google)

La ubicación también es importante para recibir el aviso

Otro factor relevante es la localización. El sistema necesita determinar si el teléfono se encuentra en una zona donde existe la posibilidad de que el movimiento sísmico sea percibido.

Para ello, Android utiliza los servicios de ubicación y las funciones de localización de emergencia, conocidas como ELS. Si estas opciones están completamente desactivadas, el sistema puede tener mayores dificultades para establecer la posición del dispositivo y enviar una advertencia relacionada con un evento sísmico.

Los usuarios pueden revisar esta configuración desde la aplicación de Configuración, buscando “Servicio de localización de emergencia” o los apartados relacionados con ubicación y emergencias. Mantener estos servicios activos puede resultar fundamental para que las herramientas de seguridad funcionen de acuerdo con su diseño.

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
Un teléfono móvil moderno sobre una mesa exhibe una alerta sísmica con un símbolo de onda y un triángulo de advertencia rojo en su pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro de batería y el sonido pueden afectar las notificaciones

Las restricciones de energía también pueden influir en el funcionamiento de algunas notificaciones. Los modos de ahorro de batería reducen la actividad en segundo plano y pueden limitar determinadas conexiones para prolongar la duración de la carga.

Por ello, es recomendable revisar que los servicios relacionados con las alertas y las emergencias no tengan restricciones excesivas de funcionamiento. Si el sistema no puede ejecutarlos correctamente en segundo plano, existe la posibilidad de que una notificación llegue tarde o no se muestre como debería.

Los ajustes de sonido son otro aspecto que conviene verificar. El modo No molestar, un volumen muy bajo o determinadas configuraciones de notificaciones pueden hacer que el usuario no escuche un aviso. Aunque algunas alertas de emergencia están diseñadas para superar los ajustes habituales de silencio, el comportamiento puede variar según el dispositivo y la configuración.

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