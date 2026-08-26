Así fue el cumpleaños de Ángela Torres junto a Marcos Giles, Nicki Nicole y Tini: las mejores fotos del evento

Ángela Torres celebró su cumpleaños en un boliche de Ramos Mejía con invitados del espectáculo y la música argentina

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Ángela Torres eligió un reconocido boliche de Ramos Mejía para celebrar su cumpleaños con una fiesta que reunió a buena parte del mundo del espectáculo y la música argentina. La cantante y actriz compartió un extenso álbum de fotos en su cuenta de Instagram, donde acumuló más de 70 mil me gusta en menos de una hora, con un mensaje que resumía la noche: “Archivo de mi cumpleaños en el mejor lugar”. En la publicación también agradeció al fotógrafo Tomás Raimon por su ayuda en la organización: “Te amo, no había mejor persona que vos para ayudarme con esto”.

La cantante y actriz eligió un conjunto negro con detalles de piel para su cumpleaños

Ángela Torres y Tomás Wicz, los organizadores de la velada

El álbum abre con una imagen de la cantante a solas. La artista aparece de espaldas, con su largo cabello castaño suelto, anteojos oscuros de montura fina, un conjunto negro con detalles de piel y collares de perlas apilados. La pose, con la mirada hacia un costado y el cuerpo girado hacia la cámara, marcó el tono visual de toda la noche.

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Le sigue una foto junto a Tomás Wicz. Captada en blanco y negro, la imagen los muestra en un abrazo cálido: ella recostada sobre él con una sonrisa apenas esbozada, mientras él la rodea con los brazos. La instantánea fue una de las más personales del carrusel.

Momi Giardina, Santi Talledo, Ángela Torres y Flor Jazmín Peña, una de las postales más festivas de la noche

Marcos Giles y Ángela Torres, el momento que más repercusión generó en redes

El registro siguiente es grupal. Momi Giardina, Santi Talledo, Ángela y Flor Jazmín Peña posaron juntos en medio de la pista, rodeados de otros invitados. Talledo, con una gorra azul, aparece al centro del grupo junto a las tres mujeres en lo que fue una de las fotos más festivas del álbum. Desde los comentarios, el mismo actor le escribió a la festejada: “Te amo pitufo”.

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Marcos Giles y Ángela Torres, en una de las postales más íntimas del álbum

Marcos Giles, Ángela Torres y Santi Talledo, tres de los protagonistas de la noche

Una de las imágenes más comentadas de la noche muestra a Marcos Giles y Torres en un primer plano muy cerrado, en pleno beso. De todos modos, esta no fue la única postal junto a su novio y compañero en Luzu TV. En otra, él la abraza por los hombros y ella apoya la mano sobre su pecho, en una postal que refuerza la complicidad entre ambos a lo largo de toda la noche.

A continuación, Ángela posó junto a Nicki Nicole. Las dos artistas se fotografiaron en primer plano: la festejada con sus gafas oscuras y el cuello cargado de collares, y la rosarina con una gorra de camuflaje y una camiseta azul. Nicki también dejó su reacción en los comentarios del posteo con un emoji de fuego.

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Ángela Torres y Nicki Nicole, dos de las figuras más convocantes de la música argentina

Ángela Torres y Juli Poggio, con sus anteojos de sol como protagonistas

Juli Poggio y Martín Cirio, dos de los invitados de la noche

Otra postal de la noche muestra a la sobrina de Diego Torres con Juli Poggio. Ambas posaron con anteojos de sol en una imagen tomada entre la gente, con vasos y pulseras de ingreso a la vista. El ambiente nocturno se percibe con claridad en el encuadre. Poggio también apareció en otra foto, esta vez junto a Martín Cirio, quien desde los comentarios escribió “Bella noxe”. Allí, los dos posaron con un gesto de beso hacia la cámara.

El álbum retoma luego el vínculo entre la artista pop y Teo Podolski, humorista y parte de TDA (Luzu TV). Los dos posan juntos, con la diferencia de altura entre ambos como detalle visual inmediato. Él sostiene un vaso; ella se apoya sobre su hombro con su look de la noche intacto.

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Teo Podolski y Ángela Torres, en una de las postales más distendidas del álbum

Ángela Torres, Antonia Massa y Fran Vázquez, en uno de los momentos más espontáneos de la noche

Teo Podolski, La Agusneta, Ángela Torres y Tomás Limansky, en una postal grupal del cumpleaños

Después llega una foto más espontánea, donde la cumpleañera aparece junto a Antonia Massa y Fran Vázquez. Massa tapa el rostro de Ángela con la mano mientras el artista reacciona con cara de sorpresa al costado, en una de las imágenes con mayor descontractura del carrusel. Luego, le sigue una postal grupal con Teo Podolski, La Agusneta y Tomás Limansky. Los cuatro posaron con gestos de celebración hacia la cámara, en una de las imágenes con mayor energía del álbum.

Nicki Nicole y Tini Stoessel, juntas en el cierre del álbum de cumpleaños

En una de las últimas imágenes del álbum, se las ve a Nicki Nicole y Tini Stoessel juntas en una imagen distendida: Nicki con su gorra de camuflaje y la lengua afuera, Tini riendo detrás de ella con una remera negra.

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