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Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

El juego mezcla supervivencia con dinosaurios y construcción en vóxeles, y puede reclamarse sin costo hasta el 31 de agosto

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam ofrece PixARK gratis por tiempo limitado, el híbrido entre ARK y Minecraft que es tendencia - (Steam)
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PixARK, el juego que fusiona la supervivencia de ARK: Survival Evolved con la construcción libre de Minecraft, está disponible de manera gratuita en Steam por tiempo limitado.

Hasta el lunes, 31 de agosto de 2026, los usuarios pueden jugarlo sin costo, además de acceder a un descuento histórico del 75% para quienes prefieran adquirirlo de forma permanente.

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El auge de las promociones temporales y juegos gratuitos en Steam ha democratizado el acceso a propuestas creativas y colaborativas, permitiendo a más jugadores explorar nuevas mecánicas y géneros sin inversión inicial.

La promoción permite probar el sandbox de supervivencia y creatividad con más de cien criaturas para domesticar y explorar, y también comprarlo con rebaja para quienes prefieran asegurarlo, en una oferta pensada para ampliar bibliotecas con poco riesgo - VALVE
La promoción permite probar el sandbox de supervivencia y creatividad con más de cien criaturas para domesticar y explorar, y también comprarlo con rebaja para quienes prefieran asegurarlo, en una oferta pensada para ampliar bibliotecas con poco riesgo - VALVE

¿Por qué PixARK es tendencia en Steam?

PixARK destaca al unir dos estilos que marcaron a generaciones de jugadores. Como en ARK, se comienza en un mundo prehistórico con la misión de recolectar recursos, fabricar herramientas y sobrevivir a criaturas peligrosas. Pero el universo está compuesto por vóxeles (cubos similares a los de Minecraft) que pueden ser extraídos y utilizados para construir bases, modificar el entorno y protegerse de amenazas.

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Más allá de los dinosaurios y los bloques, PixARK incorpora más de 100 criaturas, desde animales prehistóricos hasta seres fantásticos, que pueden ser domesticados, utilizados como monturas o combatidos. El sistema de progresión, las mazmorras, la magia, la tecnología y las misiones generadas proceduralmente ofrecen profundidad y variedad, tanto en solitario como en servidores multijugador PvE y PvP.

Construcción, exploración y personalización

La comunidad valora especialmente la integración entre la creatividad constructiva y la supervivencia desafiante. Los jugadores pueden diseñar sus propias bases, experimentar con la arquitectura y personalización, mientras exploran un mundo generado proceduralmente lleno de biomas y secretos por descubrir.

Las reseñas de Steam son mayoritariamente positivas, resaltando la accesibilidad para nuevos usuarios y la reducción de tareas repetitivas respecto a ARK. No obstante, algunos advierten sobre problemas técnicos, como caídas de rendimiento y dificultades en el multijugador.

Cómo reclamar PixARK gratis en Steam

Para sumar PixARK a tu biblioteca, sigue estos pasos:

  • Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación de PC o en (store.steampowered.com).
  • Busca “PixARK” o navega en la sección de juegos gratuitos.
  • Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras la promoción siga activa y el precio marque 0,00 dólares.
  • Una vez reclamado durante la oferta, el juego quedará disponible en tu cuenta para instalar y jugar incluso después de que finalice el periodo gratuito.

Es fundamental aprovechar la ventana de la promoción, ya que una vez terminada, el juego volverá a su precio habitual y solo estará disponible para quienes lo hayan reclamado a tiempo.

Consejos para aprovechar las ofertas de Steam

  • Revisa con frecuencia la sección de juegos gratuitos y promociones, ya que muchas ofertas están disponibles solo por tiempo limitado.
  • Activa notificaciones para recibir alertas de nuevos lanzamientos y descuentos.
  • Explora títulos relacionados que puedan estar en promoción o con rebajas adicionales.
  • Jugar en grupo puede enriquecer la experiencia y hacer más divertido descubrir nuevos títulos.

La regularidad con la que Steam ofrece títulos gratuitos beneficia tanto a jugadores como a estudios independientes. Los usuarios pueden probar experiencias nuevas sin coste, mientras que los desarrolladores obtienen visibilidad y una comunidad activa que puede decidir comprar contenido adicional o recomendar el juego.

En la era gaming actual, el impacto de Minecraft sigue siendo ineludible y su influencia se extiende a títulos como PixARK y muchos otros que exploran la creatividad y la construcción libre como núcleo de la experiencia. La capacidad de transformar y personalizar mundos virtuales, combinada con mecánicas de supervivencia y exploración, ha redefinido las expectativas de los jugadores y abierto el camino para una nueva generación de juegos sandbox.

Minecraft no solo inspiró nuevas formas de jugar y aprender, también consolidó la idea de que la participación activa y la colaboración pueden ser tan importantes como la narrativa o los gráficos.

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