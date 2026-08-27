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La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

Luego de la viralización de una serie de fotos junto al piloto de Fórmula 1, la actriz fue consultada por su vida amorosa y tuvo una respuesta contundente

La actriz habló sobre su vida amorosa luego de volverse furor sus fotos junto al piloto de automovilismo
La actriz habló sobre su vida amorosa luego de volverse furor sus fotos junto al piloto de automovilismo
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Las versiones sobre la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a circular a fines de julio. La noticia sorprendió a los seguidores de ambos, quienes estaban acostumbrados a verlos compartir mensajes y gestos de cariño en redes sociales. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado semanas después, cuando una foto tomada en las calles de Ámsterdam mostró a la pareja nuevamente junta y abrazada. Y en medio del revuelo, la actriz fue consultada por su vida amorosa ante un medio estadounidense.

El posible regreso de Maia y Franco no solo agitó a los fans, sino que también se vio potenciado por las recientes declaraciones de la actriz en una entrevista con Cosmopolitan, en pleno tour promocional de The Last Sunrise, su nueva película. Consultada directamente sobre su situación sentimental, Reficco eligió ser cauta y mantuvo la privacidad sobre los detalles.

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Sin referirse de manera explícita a Colapinto, Maia transmitió su estado de ánimo con una frase contundente: “No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz”. Luego amplió su mirada sobre el amor y su impacto en la vida cotidiana: “Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja”.

Un hombre y una mujer vistos desde atrás caminan por una acera frente a un comercio y una señal de tráfico
Una de las fotos de Reficco y Colapinto que despertó rumores de reconciliación (Captura de video)

Antes de dejar el tema atrás, la actriz volvió a marcar sus límites y reiteró su bienestar actual: “Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz”.

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La publicación de las fotos en Ámsterdam fue el disparador para que los rumores sobre una reconciliación tomaran fuerza. La imagen fue tomada el mismo fin de semana en que Colapinto disputó el Gran Premio de los Países Bajos, lo que llevó a que muchos interpretaran que Reficco viajó especialmente para acompañarlo. La primicia llegó a la televisión de la mano de Yanina Latorre, quien en el programa SQP (América) del lunes 24 de agosto, construyó un enigmático antes de revelar la identidad de los protagonistas. “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, relató la conductora, mostrando la prueba que reavivó el entusiasmo de los seguidores.

Las imágenes que circularon en redes sociales y en distintos medios mostraron a la pareja de espaldas, caminando por veredas adoquinadas bajo un cielo despejado. En una de las tomas, avanzaron por una calle comercial: él vestía una campera con un estampado floral en la espalda y una gorra negra, mientras que ella llevaba un buzo gris claro. Colapinto rodeó los hombros de Maia con el brazo, en una muestra de cercanía. En otra imagen, captada desde mayor distancia y con menor definición, ambos se detuvieron en la vereda, muy cerca uno del otro, con bicicletas estacionadas y árboles frondosos de fondo. La secuencia de fotos alimentó la esperanza de sus fans y puso en duda la versión inicial de ruptura.

Franco Colapinto y Maia Reficco caminan al aire libre, tomados de la mano. Él lleva una chaqueta azul Alpine y un mate; ella, un suéter crema y falda denim
Durante su relación, la actriz buscó apoyar al piloto de Fórmula 1 durante sus carreras (@AlpineF1Team)

Sobre la supuesta crisis que habría atravesado la pareja, Latorre aportó su propia interpretación en el programa. “Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa”, comentó la conductora, sumando otra capa de especulación al tema. Sin embargo, aclaró que su investigación personal no coincidía con esa versión: “Estuve averiguando y me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino. Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol, que la novia molesta porque se desenfoca”.

La cantante y el piloto de Fórmula 1 habían iniciado su relación en enero y, luego de meses, la relación había llegado a su fin (QP - América)

Lejos de alimentar el conflicto, Latorre expresó una visión conciliadora sobre la pareja y sus circunstancias: “Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse y medio que les parece intensa por eso, pero en realidad hay que dejar que los chicos sigan”. De este modo, la conductora cerró el tema con un mensaje de apoyo a Maia y Franco, en línea con la reacción de los fanáticos que celebran cada acercamiento.

Por ahora, Reficco prefiere encontrar un balance entre lo que comparte y lo que elige guardar para sí. En cada oportunidad que se le presenta, prioriza el cuidado de su intimidad y el valor de los vínculos personales, sin dejarse llevar por la presión de los rumores ni confirmar detalles sobre su relación con Colapinto. Así, entre especulaciones, imágenes casuales y declaraciones cuidadosas, la atención sobre la pareja se mantiene intacta y sigue despertando la curiosidad tanto de sus seguidores como de los medios.

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Franco ColapintoMaia ReficcoFórmula 1ReconciliaciónThe Last Sunrise

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