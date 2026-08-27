Sociedad

Impresionante temporal de granizo y viento en Santa Fe: hubo voladura de techos por las potentes ráfagas

La tormenta comenzó alrededor de las 8.30, con piedras y caída de árboles. La dramática situación de una de las viviendas que quedó destruida

El techo de una estructura fue derribado por las ráfagas de hasta 100 km/h que azotaron la región

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Un temporal con granizo, ráfagas, viento y daños golpeó durante la mañana de este jueves a localidades del sur de Santa Fe, con el impacto más fuerte en Las Rosas, donde se registraron árboles caídos y techos desprendidos.

El intendente Javier Meyer dijo que el episodio comenzó cerca de las 8.30, cuando el cielo se oscureció y “empezó a pedrear fuerte, piedra grande y mucho viento”.

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Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, describió así la situación al medio: “Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aún así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

La fuerte granizada en la zona del Balneario Monje y la costa del río Coronda

Según el jefe comunal, el municipio salió a relevar daños y despejar calles por “voladura de techos y árboles caídos”, con tareas coordinadas junto con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios. “Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias”, sostuvo en declaraciones a Radio 2.

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Uno de los datos más relevantes del episodio fue el temporal que azotó sobre unos 10 camiones por efecto del viento zonda, con incidentes concentrados sobre las rutas 65 y 178.

Un camión tuvo que detener su marcha por las fuertes ráfagas de viento y el granizo en la ruta 65

El fenómeno también afectó a Díaz en el departamento San Gerónimo, Clason y otras localidades, en un contexto de tormentas aisladas con alertas para Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial. Las autoridades señalaron que el mayor riesgo estuvo en la fuerza de las ráfagas y que, tras el cese de la precipitación y la caída de granizo, las cuadrillas siguieron con la limpieza y el monitoreo barrial para asistir a los damnificados.

El SMN mantuvo alertas en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía advertencias no solo para Santa Fe sino también para otras zonas del país. Seguían vigentes alertas por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento zonda en el noreste.

En la provincia santafesina, el mal tiempo iba a continuar durante la tarde. En paralelo, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático lanzó por la mañana alertas para localidades como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright y Venado Tuerto, ante la posibilidad de vientos fuertes.

Una hora después, esa advertencia se amplió a Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Monte de Oca, con riesgo de granizo, precipitaciones y ráfagas intensas. A las 9 se incorporó también el Cordón Industrial.

La alarma roja por viento alcanzaba a Tacural, San Jerónimo del Sauce y Larrechea, donde se preveían velocidades superiores a 40 km/h. En Rosario se esperaban lluvias para la tarde y la noche con probabilidades de entre 10% y 40%, una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C, mientras que en la ciudad de Santa Fe se preveían condiciones similares, con 16 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Para el fin de semana, el organismo reportó posibles lluvias en distintas localidades de la provincia. La mejora del tiempo estaba prevista para el lunes, con cielo despejado y temperaturas por encima de los 20 °C.

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