Tecno

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

El dispositivo, convertido en un repetidor WiFi, crea un punto de acceso secundario y permite conectar computadoras, tablets o smartphones en habitaciones sin conexión

Un teléfono móvil sobre una base con el texto repetidor WiFi transmite señal inalámbrica a una computadora portátil, una tableta y un altavoz.
El teléfono debe estar en buen estado y ubicado en un punto intermedio entre el módem y la zona doméstica sin conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Algunos desconocen que es posible convertir un celular Android viejo en un repetidor WiFi y así ampliar la cobertura del internet en casa sin inversiones adicionales.

Con solo disponer de un teléfono Android que conserve acceso a Google Play Store y funcione correctamente, cualquier persona puede implementar este método. El procedimiento se simplifica gracias a aplicaciones gratuitas, que eliminan configuraciones complejas y ofrecen instrucciones claras desde su propia interfaz.

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Qué requisitos debe cumplir el celular antiguo para ser un repetidor WiFi

El primer paso consiste en identificar las características que debe tener el dispositivo que funcionará como repetidor. No se requiere un modelo reciente ni especificaciones sofisticadas.

El celular debe ser Android y tener acceso a internet. (Foto: Europa Press)
El celular debe ser Android y tener acceso a internet. (Foto: Europa Press)

El requisito fundamental es que el celular pueda instalar aplicaciones desde Google Play Store y conectarse a una red WiFi. Esto incluye teléfonos que ya no se utilizan para llamadas o mensajería, pero que todavía pueden operar con acceso a internet.

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Se sugiere comprobar que la batería conserve autonomía suficiente y que tanto la antena WiFi como la pantalla funcionen adecuadamente.

Cómo instalar y configurar la aplicación en el dispositivo Android

Una vez verificado el celular, el siguiente paso consiste en descargar NetShare desde Google Play Store. Esta aplicación gratuita se distingue por su facilidad de uso y por guiar al usuario a través de cada etapa del proceso.

La aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play Store. (Foto: Europa Press)
La aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Tras abrir la app, la pantalla principal presenta una opción llamada “Start WiFi Hotspot”, que debe activarse para iniciar la función de repetidor. El dispositivo debe conectarse previamente a la red WiFi que se desea ampliar.

Al activar la función de punto de acceso, NetShare genera una nueva red WiFi (SSID) y una contraseña, datos que aparecen en la propia aplicación. Otros dispositivos pueden conectarse a esta red secundaria usando las credenciales proporcionadas, lo que permite navegar desde zonas de la vivienda que antes experimentaban una señal débil o nula.

De qué forma se enciende y se apaga el repetidor WiFi

El procedimiento para activar o desactivar la función de repetidor es sencillo. Tras abrir NetShare, solo hay que pulsar “Start WiFi Hotspot” para que el celular comience a emitir la nueva red. Cuando se quiera detener la función de repetidor, solo hay que presionar “Stop WiFi Hotspot”.

Teléfono móvil en un soporte con texto de repetidor wifi en pantalla, junto a una tableta y una computadora sobre una mesa de madera.
El repetidor WiFi se puede activar y desactivar en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso no elimina los ajustes ni las credenciales, así que puede repetirse tantas veces como sea necesario sin necesidad de reconfigurar la aplicación.

Dónde se debe ubicar el celular repetidor WiFi para mejores resultados

La ubicación del celular que funcionará como repetidor WiFi incide directamente en el alcance y la calidad de la red extendida. Conviene situarlo en un punto intermedio entre el router principal y el área donde se busca mejorar la cobertura. De este modo, el dispositivo recibe una señal estable y puede redistribuirla con mayor eficacia hacia sectores más alejados.

Además, colocar el celular repetidor en zonas elevadas y despejadas, lejos de paredes gruesas, muebles voluminosos y objetos metálicos, favorece un mejor desempeño. Los sótanos, armarios y lugares detrás de electrodomésticos suelen dificultar la propagación de la señal, así que conviene evitarlos.

Teléfono adherido a una pared con la frase "Repetidor WiFi" en pantalla, cerca de una mesa con computadora, tableta y parlante inteligente.
El punto de acceso remoto debe estar en un lugar elevado y alejado de obstáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ajustes adicionales mejora la red de internet extendida

La aplicación NetShare no exige configuraciones manuales complejas, aunque es conveniente ajustar ciertos parámetros en los dispositivos que se conectarán al repetidor. Modificar los ajustes de proxy siguiendo las indicaciones de la aplicación suele mejorar el flujo de datos y reducir posibles interferencias.

Asimismo, se sugiere minimizar la proximidad del repetidor con electrodomésticos y dispositivos que emiten ondas de radio, como microondas, teléfonos inalámbricos o altavoces Bluetooth, que pueden interferir en la banda de 2,4 GHz, la más habitual en entornos domésticos.

Si el router tiene antenas orientables, alternar entre posición vertical y horizontal ayuda a distribuir la señal eficientemente en diferentes áreas de la vivienda.

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