Los cinco trucos de Minecraft que te ayudarán a explorar, construir y sobrevivir con mayor facilidad

Steve y Alex son los personajes principales de Minecraft.

Minecraft es uno de los videojuegos más populares del mundo gracias a la libertad que ofrece para construir, explorar y sobrevivir en un universo generado de forma procedural. Sin embargo, más allá de las construcciones impresionantes y las aventuras en distintos biomas, existen mecánicas sencillas que muchos jugadores desconocen y que pueden facilitar considerablemente la experiencia desde las primeras partidas.

Dormir apenas anochece, iluminar correctamente una base o llevar siempre un balde de agua son algunas de las estrategias que ayudan a evitar peligros, conservar recursos y avanzar más rápido. Aunque parecen detalles menores, dominarlas puede marcar la diferencia entre perder todo el inventario o regresar con éxito después de una expedición.

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A continuación, repasamos cinco trucos que cualquier jugador, tanto principiante como experimentado, debería conocer para disfrutar más de Minecraft.

Conoce cómo sobrevivir en Minecraft si eres principiante. (Composición Infobae: Hytale / Mojang)

1. Dormir apenas cae la noche evita la mayoría de los peligros

Uno de los errores más comunes entre quienes empiezan a jugar es permanecer al aire libre durante la noche. Cuando oscurece aparecen numerosas criaturas hostiles como zombis, esqueletos, creepers y arañas, que pueden atacar al jugador y dificultar la recolección de recursos.

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Dormir en una cama apenas cae la noche permite saltar directamente al amanecer, evitando la aparición de la mayoría de estos enemigos en la superficie.

Además de ofrecer mayor seguridad, esta acción establece un nuevo punto de reaparición. Si el personaje muere posteriormente, volverá a aparecer en la cama en lugar del punto inicial del mapa.

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Por ello, fabricar una cama con tres bloques de lana y tres tablones de madera suele ser una de las primeras prioridades durante cualquier partida.

Las camas te pueden salvar de los enemigos nocturnos. (Minecraft)

2. Llevar un balde de agua puede salvar la partida

Pocos objetos son tan útiles como un simple balde lleno de agua. Muchos jugadores experimentados nunca salen a explorar sin uno, ya que permite reducir el daño por caída colocando agua justo antes de tocar el suelo.

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Con práctica, esta técnica permite sobrevivir incluso después de caer desde montañas muy altas.

El agua también resulta útil para apagar incendios, atravesar zonas de lava de forma más segura, crear ascensores acuáticos y facilitar el descenso por barrancos o acantilados.

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Fabricar un balde requiere únicamente tres lingotes de hierro, una inversión pequeña considerando todas las ventajas que ofrece.

Un balde de agua en Minecraft te puede salvar la vida. (Minecraft)

3. Las antorchas son la mejor defensa para una base

Construir una casa resistente no siempre es suficiente para mantenerse protegido. Si el interior permanece oscuro, las criaturas hostiles pueden aparecer dentro de la propia base.

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Para evitarlo, conviene colocar antorchas en habitaciones, entradas, pasillos y alrededores de la construcción. La iluminación impide que la mayoría de enemigos aparezcan en esas zonas, lo que mejora considerablemente la seguridad durante la noche.

Las antorchas también ayudan a explorar cuevas sin perder el camino de regreso y permiten identificar fácilmente los sectores ya recorridos.

Al fabricarse con carbón y palos de madera, son uno de los recursos más fáciles de obtener al inicio del juego.

Las antorchas te ayudarán para evitar la aparición de enemigos en las noches. (Minecraft)

4. Cocinar los alimentos aumenta su efectividad

La comida es un elemento fundamental para sobrevivir. Aunque algunos alimentos pueden consumirse crudos, hacerlo no suele ser la mejor opción.

Carnes como la de vaca, pollo o cerdo recuperan mucha más hambre cuando se cocinan en un horno. Además, ciertos alimentos crudos pueden provocar efectos negativos temporales que reducen la eficacia del jugador.

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Cocinar previamente los alimentos permite mantener la barra de hambre llena durante más tiempo, favoreciendo la regeneración automática de vida y reduciendo la necesidad de buscar comida constantemente.

Contar con un horno y una reserva de carbón o madera para cocinar debería formar parte de cualquier base bien organizada.

Los hornos son importante para cocinar los alimentos. (Minecraft)

5. Guarda los objetos más valiosos antes de explorar

Explorar minas, cuevas o nuevas regiones siempre implica riesgos. Una caída, una emboscada o un encuentro con lava pueden provocar la pérdida de todo el inventario.

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Por ello, uno de los mejores hábitos consiste en dejar los recursos más importantes dentro de un cofre antes de iniciar una expedición. Diamantes, minerales raros, herramientas encantadas o materiales difíciles de conseguir estarán protegidos en caso de morir.

Esta sencilla medida evita perder horas de trabajo y permite asumir mayores riesgos durante la exploración sin comprometer el progreso conseguido.

Muchos jugadores incluso organizan varios cofres por categorías para localizar rápidamente materiales, alimentos, herramientas y bloques de construcción.

Cofres para guardar objetos. (Minecraft)

Pequeños hábitos que hacen una gran diferencia

Minecraft ofrece una enorme cantidad de posibilidades y cada jugador desarrolla su propio estilo de juego con el paso del tiempo.

Sin embargo, incorporar estas cinco prácticas desde el principio facilita notablemente la experiencia. Dormir durante la noche reduce el riesgo de enfrentamientos innecesarios; un balde de agua puede salvar al personaje en situaciones extremas; las antorchas mantienen la base libre de enemigos; cocinar los alimentos mejora la supervivencia y guardar los objetos valiosos evita pérdidas importantes.

No se trata de trucos ocultos ni de aprovechar errores del juego, sino de aprender a utilizar correctamente las mecánicas que Minecraft pone a disposición de todos los jugadores. Dominar estos fundamentos permite concentrarse en lo más importante: explorar nuevos biomas, construir grandes proyectos y disfrutar de la aventura con mayor tranquilidad.