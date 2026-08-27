El Salvador

La Asociación Salvadoreña de Industriales prevé que El Salvador crecerá 4.5% en 2026

La gremial industrial sostiene su estimación con el avance del 5.6% del Índice de Volumen de la Actividad Económica en mayo y del 4.3% del Índice de Producción Industrial a junio

La ASI proyecta que la economía de El Salvador crecerá 4.5 % del PIB en 2026. (Foto: cortesía)
La ASI proyecta que la economía de El Salvador crecerá 4.5 % del PIB en 2026. (Foto: cortesía)
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Para 2026, la economía de El Salvador podría registrar un crecimiento destacado, de acuerdo con las proyecciones de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). La organización prevé un aumento del 4.5 % del producto interno bruto (PIB), una expectativa que, de concretarse, situaría al país por encima de las estimaciones de organismos internacionales y en una posición relevante dentro de Centroamérica.

El respaldo a esta previsión se fundamenta en los resultados recientes de los principales indicadores económicos. El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) mostró un avance del 5.6 % en mayo, mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) registró un crecimiento interanual del 4.3 % a junio. Según la ASI, estos datos reflejan un dinamismo que podría sostenerse durante el año, respaldando así la proyección presentada.

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Durante la inauguración del COREN 2026, el presidente de la ASI, Jorge Arriaza, expresó que “El Salvador, a nuestro juicio, podría estar creciendo a una tasa del 4.5 % este año. Cifra no vista desde hace muchos años en este país”.

El dirigente gremial también respondió a las voces críticas sobre la dirección económica, señalando que “quienes lo dicen son los que no tienen norte y no saben a dónde van”, en declaraciones recogidas por Diario El Mundo.

Proyecciones oficiales y multilaterales

Las estimaciones oficiales y multilaterales presentan una perspectiva menos optimista. El Banco Central de Reserva (BCR) pronostica que el PIB salvadoreño aumentará entre 3 % y 3.5 % en 2026. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un 3.3 %, el Banco Mundial estima un 3.2 %, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un 3.9 % para el país.

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Jorge Arriaza afirmó en el COREN 2026 que El Salvador podría alcanzar una tasa de crecimiento de 4.5 % este año. (Infobae Centroamérica)
Jorge Arriaza afirmó en el COREN 2026 que El Salvador podría alcanzar una tasa de crecimiento de 4.5 % este año. (Infobae Centroamérica)

En el contexto regional, la última actualización de la CEPAL sitúa a Costa Rica con una proyección de crecimiento del 3.7 %, Guatemala del 4 %, Honduras del 3.5 %, Nicaragua del 4.5 % y Panamá del 4.4 %. De cumplirse la previsión de la ASI, El Salvador destacaría por encima de la media centroamericana y de la mayoría de sus vecinos.

Impulso de la industria y comportamiento sectorial

El BCR reportó que la economía salvadoreña creció un 4.8 % en el primer trimestre de 2026, con la industria de la construcción como uno de los principales motores. La mayoría de las actividades que conforman el PIB presentó resultados positivos durante ese periodo, según datos citados por Diario El Mundo.

Dos sectores, sin embargo, mostraron descensos: la enseñanza, con una variación negativa del 0.3 %, y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que retrocedió un 0.8 %. A pesar de estos retrocesos puntuales, la tendencia general de la economía ha sido favorable, según los datos oficiales.

De confirmarse el crecimiento previsto por la ASI, la gremial considera que El Salvador podría posicionarse como referente regional en materia de expansión económica, un resultado que atribuyen al esfuerzo conjunto de empresas y gobierno. El escenario para 2026, no obstante, muestra diferencias marcadas entre la visión de la industria y la cautela de los organismos multilaterales sobre las perspectivas económicas del país.

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