Guatemala

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

La iniciativa 6518 plantea suspender el régimen patrimonial desde que una pareja se separa y habilitar a los abuelos a inscribir a menores cuando ambos padres hayan muerto o estén incapacitados

Una casa de juguete dividida junto a monedas, llaves y dos figuras de madera, al lado de un dibujo de un hombre y una mujer de espaldas.
Dos representaciones gráficas sobre la división de bienes ejemplifican la reforma civil que tramita el Congreso de Guatemala para parejas separadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Congreso de Guatemala avanzó en el tercer debate de la iniciativa 6518, una reforma al Código Civil que busca suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja y permitir que abuelas y abuelos reconozcan a sus nietos cuando ambos progenitores hayan fallecido o estén incapacitados, con el argumento de corregir reglas que, tras más de seis décadas de vigencia del Decreto 106, hoy producen tratamientos desiguales.

La propuesta deroga los artículos 139, 141 y 142, y reforma los artículos 216, 299 y 317. El pleno dejó pendiente la aprobación por artículos y la redacción final.

PUBLICIDAD

El proyecto fue presentado en marzo de 2025 por las diputadas Olga Villalta, Andrea Villagrán, Sandra Milián, Ivanna Luján, Andrea Reyes, Laura Marroquín, Victoria Godoy Palala, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía y Elena Motta, junto con los diputados Raúl Barrera, José Carlos Sanabria, Samuel Pérez y David Illescas.

Infografía en español con ilustraciones de un juzgado, una balanza de la justicia, familias, abuelos con sus nietos y bloques de texto informativo.
Una infografía de Infobae detalla la iniciativa 6518 en Guatemala sobre la suspensión del régimen de bienes tras la separación y la tutela a cargo de abuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma busca que los bienes dejen de considerarse comunes desde la separación

El cambio central en materia patrimonial apunta al artículo 139, que hoy establece que la comunidad de bienes termina por la disolución del matrimonio, por separación de bienes o cuando exista condena en sentencia judicial firme contra alguno de los cónyuges o cuando los unidos de hecho se hayan separado.

El texto que impulsa la reforma sostiene que esa regulación genera conflictos porque, cuando una pareja se separa y el divorcio o el cese de la unión de hecho se formaliza años después, los bienes adquiridos durante todo ese tiempo siguen considerándose de ambos y deben dividirse por mitad, aun si uno no aportó a su adquisición.

PUBLICIDAD

Esa situación, según la exposición del proyecto, también puede darse en casos en los que uno de los integrantes de la pareja no haya cumplido con la pensión alimenticia de los hijos, aunque esa obligación ya haya sido fijada por escritura pública, por acuerdo homologado por juez competente o por sentencia dentro de un proceso de alimentos.

La iniciativa plantea sustituir el modelo basado en la culpabilidad por otro orientado a la resolución equitativa de conflictos. El argumento es que, una vez producida la separación, desaparece el apoyo recíproco que justifica el régimen de comunidad de gananciales o de comunidad absoluta de bienes, por lo que ese régimen debería quedar suspendido para ambas partes.

El proyecto remarca que esa posible injusticia no afecta a un solo sexo. Señala que hombres y mujeres generan ingresos por trabajo o comercio y que, tras la separación, ambos pueden seguir adquiriendo bienes de forma independiente, incluso cuando una de las partes quede en mejor situación económica que la otra.

Los artículos sobre abandono y culpabilidad también serían eliminados

La propuesta también elimina el artículo 141, que dispone que el abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para esa persona, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan.

El texto de la iniciativa considera que esa regla mantiene un trato desigual porque hace cesar los derechos solo para una de las partes. La reforma propone, en cambio, que el derecho de comunidad de bienes quede suspendido para ambos desde la separación.

La derogación del artículo 142 responde a la misma lógica. Esa norma establece que, en caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación.

Según el planteamiento discutido en el Congreso de la República, mantener la noción de “cónyuge culpable” conserva un esquema sancionador que no responde al presupuesto real de adquisición de bienes durante el matrimonio. La iniciativa sostiene que, si ya no existe colaboración entre ambos, los gananciales deben suspenderse desde la separación, tanto en matrimonios como en uniones de hecho.

El proyecto añade que la regulación vigente vulnera los artículos 1, 2, 4, 44, 46, 47, 66 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativos a derechos y obligaciones de los ciudadanos.

La iniciativa también amplía el reconocimiento y la tutela de los nietos

En el plano familiar, la reforma modifica el artículo 216 para establecer que los abuelos paternos o maternos, sin distinción de sexo ni de línea parental, podrán reconocer a un menor cuando exista fallecimiento o incapacidad de ambos progenitores.

La iniciativa también reforma los artículos 299 y 317 en materia de tutela de los nietos. El texto presentado ante el Legislativo vincula esos cambios con la necesidad de actualizar disposiciones que han quedado desfasadas frente a las dinámicas familiares actuales.

Con este avance, la discusión legislativa se concentra ahora en la aprobación por artículos y en la redacción final de una reforma que intenta ajustar normas vigentes desde hace más de 60 años en el Código Civil guatemalteco.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaCódigo Civil de Guatemalaseparación de bienes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

El nuevo centro hospitalario incorporó un sistema con consola y visión tridimensional para guiar brazos modulares; el hospital afirma que la técnica puede ser menos invasiva y disminuye el tiempo de recuperación del paciente

El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

La propuesta contempla tres frecuencias semanales y cerca de 3,500 asientos mensuales, pero todavía debe completar el proceso de autorización ante la Aeronáutica Civil de Colombia.

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

El acuerdo destina 9 millones de dólares no reembolsables para levantar y equipar en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad durante cinco años

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

En Guatemala, el Hospital Roosevelt atiende a 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplía sus servicios

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron que la unidad reforzó personal, extendió turnos y aumentó compras de fármacos para responder al incremento de la demanda registrada en los últimos años

En Guatemala, el Hospital Roosevelt atiende a 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplía sus servicios

La Cruz Roja activa ayudas anticipadas por la sequía en zonas del corredor seco de El Salvador

En coordinación con Protección Civil y actores locales, la organización entrega filtros, kits de limpieza y depósitos, además de apoyo económico, para asegurar agua segura e higiene en zonas del corredor seco afectadas por El Niño

La Cruz Roja activa ayudas anticipadas por la sequía en zonas del corredor seco de El Salvador

TECNO

Bill Gates advierte sobre la IA: “será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”

Bill Gates advierte sobre la IA: “será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”

WhatsApp refuerza la seguridad de las cuentas para evitar estafas ante llamadas de números desconocidos

Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

ENTRETENIMIENTO

Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Jennifer Garner contó las consecuencias del éxito repentino: “Se pierden años de vida cuando te vuelves famoso”

Así luce hoy Rizzo de ‘Vaselina’ a los 82 años: Stockard Channing reaparece tras vivir una “reclusión feliz” lejos de Hollywood

“Tuve la bendición de tener un hermano como él”: Vin Diesel homenajeó a Paul Walker en una proyección especial por los 25 años de Rápidos y furiosos

La película biográfica de Ozzy Osbourne ya está en busca de su protagonista

MUNDO

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

EEUU reafirmó que no hay negociaciones con Irán y que tras destruir el ejército del régimen ahora apunta a su economía

Ratko Mladic, el asesino de ojos azules que pedía a sus tropas que “quemaran los cerebros” de los musulmanes bosnios

El imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg: castillos, mansiones y una megafinca en Hawái

Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania