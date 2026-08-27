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Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Matías Galarza Fonda y Kendry Páez compartieron sugestivas publicaciones luego de la derrota del Millonario

Captura de dos historias de redes sociales, una con fotos del futbolista Matías Galarza en un partido y otra con un emoticón sobre fondo negro
Una captura de pantalla reúne las publicaciones en redes sociales de los futbolistas Matías Galarza Fonda y Kendry Páez.
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La derrota de River, consumada en los penales ante Santa Fe y agravada por una crisis interna que incluirá la salida de Eduardo Coudet, sumó un nuevo foco de tensión cuando Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, dos futbolistas todavía vinculados al club y marginados en en el predio de Cantilo, publicaron mensajes en redes sociales que fueron interpretados como burlas hacia lo ocurrido.

El primero en expresarse fue el ecuatoriano. Subió a Instagram una historia con fondo negro y un emoji de dientes apretados, una imagen que suele usarse para transmitir que alguien se queda sin palabras o decide no opinar sobre un tema. La publicación se viralizó con rapidez y luego fue eliminada. Más tarde, el jugador compartió una foto abrazado a Santiago Beltrán durante un entrenamiento, como señal de apoyo al arquero, que atajó tres penales en la serie pero falló su ejecución en la tanda.

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Galarza Fonda fue más allá a primera hora de la mañana. Desde Paraguay, adonde viajó con una licencia especial para salir del predio Cantilo mientras define su futuro, publicó dos imágenes en las que aparece convirtiendo un penal ante Manuel Neuer en la definición desde los 12 pasos entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026.

La publicación fue leída como una referencia directa a lo sucedido en el estadio Monumental. También sumó repercusión el comentario de Kevin Castaño, hoy en Atlético Mineiro, que escribió: “animal de animales”, en una interacción que tampoco cayó bien por la alusión a sus ex compañeros y porque el paraguayo sigue perteneciendo a River.

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Composición de dos imágenes con los futbolistas Matías Galarza, en chaqueta roja, y Kendry Páez, en camiseta blanca con banda roja
Los futbolistas Matías Galarza y Kendry Páez permanecen separados del plantel de River

El episodio se produjo mientras ambos esperan una definición sobre su futuro y en un contexto en el que ninguno tiene lugar en el plantel. La situación de Páez depende de una cláusula ya prevista en el acuerdo entre River y Chelsea por la cesión del jugador durante 18 meses, hasta el 30 de junio de 2027. El club inglés dispone de una opción de repesca en este mercado, y había otra prevista para diciembre.

Como el ecuatoriano no llegó al 50% de participaciones oficiales en el primer semestre, Chelsea ejecutaría esa posibilidad en esta ventana para evitar que pase otro semestre entrenándose al margen. Esa salida aparece hoy como la variante más concreta para resolver su caso. En cuanto a alternativas de destino, se mencionó una chance en el fútbol belga, aunque esa posibilidad perdió fuerza. En las últimas horas también empezó a sonar el Trabzonspor de Turquía, equipo en el que juega el egipcio Mohamed Salah.

El panorama deportivo de Galarza Fonda cambió en las últimas semanas. Cuando parecía encaminado a continuar su carrera en Europa después de su actuación en el Mundial con Paraguay, en su país creció la expectativa por una posible vuelta. El club que intenta repatriarlo es Olimpia, donde el zurdo de 24 años hizo las divisiones inferiores.

Ya existe una propuesta contractual para el futbolista y en estas horas podrían avanzar conversaciones entre las instituciones, con la posibilidad de que River reduzca sus pretensiones después de la Copa del Mundo. La oferta que saldría desde Asunción sería un préstamo por un año y medio con opción de compra. Esa cláusula pasaría a ser obligatoria si se cumplen determinados objetivos.

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