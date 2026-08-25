Steam regala un nuevo juego de PC inspirado en el clásico Donkey Kong

Steam lanza Tahoe Joe gratis y recupera el espíritu arcade de Donkey Kong en PC - crédito Steam

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Steam ha sumado a su catálogo un nuevo título gratuito para PC que rinde homenaje al icónico Donkey Kong, permitiendo a los jugadores experimentar la esencia de los arcades clásicos sin coste alguno.

Cuál es el juego gratuito de la semana en Steam

La propuesta, llamada Tahoe Joe, ya puede reclamarse en la plataforma de Valve, marcando una oportunidad única para quienes buscan nostalgia y desafíos retro.

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El atractivo de este lanzamiento reside en su acceso inmediato y sin restricciones: basta con añadir el juego a la biblioteca para disfrutarlo en cualquier momento. La iniciativa refuerza la tendencia de Steam de ofrecer títulos independientes de calidad en modalidad free-to-play, impulsando la experimentación y el descubrimiento entre los aficionados.

Cómo reclamar Tahoe Joe gratis en Steam y guardarlo para siempre en tu biblioteca - VALVE

¿Qué es Tahoe Joe y por qué llama la atención?

Desarrollado por ItsRave_n, Tahoe Joe captura la estética y las mecánicas que hicieron famoso a Donkey Kong en los años ochenta. El objetivo del juego es sencillo y directo: escalar plataformas para alcanzar la cima de cada nivel, recolectando objetos coleccionables mientras se sortean obstáculos constantes.

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La criatura antagonista, similar a un Yeti, se encarga de lanzar objetos desde lo alto para frenar el avance del jugador. Este elemento introduce un sistema de reflejos y precisión, pues será necesario esquivar o destruir los objetos usando una mecánica de parry, que exige presionar el botón de acción en el momento perfecto.

Tahoe Joe incluye 15 niveles diseñados a mano, con una dificultad que incrementa gradualmente y pone a prueba la habilidad de los jugadores. La meta principal es recolectar cámaras fotográficas repartidas en cada nivel, lo que añade un componente de exploración y estrategia a la experiencia plataformera.

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Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, pulsar obtener mientras figure precio cero y confirmar la adquisición, un método que permite instalarlo cuando se quiera y conservar la licencia incluso si en el futuro cambia su modelo - crédito Valve

Cómo reclamar el juego gratis en Steam

Sumar Tahoe Joe a la biblioteca personal es un proceso simple:

Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación de PC o en ( store.steampowered.com ).

Escribe “Tahoe Joe” en la barra de búsqueda o accede a la sección de novedades gratuitas.

Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio sea 0,00 euros o dólares.

Confirma la adquisición; el juego quedará guardado de forma permanente y podrás instalarlo cuando lo desees.

Esta mecánica de distribución permite a cualquier usuario disfrutar del juego sin coste alguno, con la ventaja de que el título permanecerá disponible incluso si posteriormente pasa a ser de pago.

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Steam se ha posicionado como una de las plataformas más activas en ofrecer promociones y juegos gratuitos, convirtiéndolo en un punto de referencia para quienes buscan variedad y oportunidades de descubrir nuevas propuestas. El lanzamiento de títulos como Tahoe Joe fomenta la experimentación, apoya a estudios independientes y amplía las posibilidades para jugadores de todos los niveles.

Steam refuerza su catálogo free-to-play con Tahoe Joe, un retro indie diseñado a mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sección de juegos gratuitos y ofertas especiales cambia con frecuencia, por lo que se recomienda revisar regularmente y activar las notificaciones para no perder lanzamientos temporales o descuentos relevantes. Explorar recomendaciones y títulos relacionados suele llevar a descubrir otras joyas ocultas del catálogo digital.

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Consejos para aprovechar las promociones y el catálogo de Steam

Consulta a diario la sección de juegos gratuitos y novedades.

Activa las notificaciones para recibir alertas de nuevos lanzamientos.

Comparte las oportunidades con amigos para disfrutar de experiencias cooperativas o competitivas.

Explora el perfil de los estudios independientes, ya que suelen ofrecer más títulos originales a precios accesibles.

Los juegos gratuitos contribuyen a construir comunidad, permiten el acceso a géneros nuevos y ofrecen a los desarrolladores la posibilidad de recibir feedback y ganar visibilidad antes de abordar proyectos más ambiciosos.

Tahoe Joe representa una celebración de la nostalgia arcade, adaptando la fórmula clásica a los estándares actuales y dándole nueva vida para los jugadores de PC. La propuesta demuestra que la innovación y la tradición pueden ir de la mano en el mundo digital, invitando a una nueva generación a descubrir el encanto de los desafíos simples y directos.

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