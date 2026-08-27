América Latina

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo

El código encontrado en una captura de pantalla de su celular permitió seguir el rastro. Un senador presentó un informe sobre los hallazgos

Esquema de flujo de transacciones financieras con la etiqueta F. Cerimedo a la izquierda y foto de retrato de un hombre a la derecha
Fernando Cerimedo figura junto a un esquema de trazabilidad de la billetera digital atribuida a su nombre tras el hallazgo de un código en su dispositivo celular.
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Un registro de números y letras encontrado en el celular de Fernando Cerimedo destapó un movimiento millonario de dinero. La semana pasada se difundió una captura de pantalla incluida en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. Según las autoridades, el teléfono pertenecía a Cerimedo, consultor político y “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz.

El código encontrado corresponde a una “billetera fría” o wallet a través de la cual se realizaron transacciones por más de 44 millones de dólares en un plazo de seis meses. Si bien la billetera tiene actualmente menos de nueve dólares, el rastreo realizado por el senador de oposición, Leonardo Roca, comprobó que se movieron cifras millonarias como un puente entre quienes le hacían los depósitos y los destinatarios.

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El código fue encontrado en el teléfono secuestrado y escaneado en el marco de las investigaciones por tentativa de feminicidio que enfrenta el asesor presidencial, luego del ataque armado de dos sicarios contra su pareja, la abogada Nadia Beller.

Un mapa interactivo difundido por el senador Roca muestra el flujo de transferencias. Según sus hallazgos, la cuenta atribuida a Cerimedo enviaba el dinero que recibía a otras diez cuentas, de las cuales una registró movimientos de varios millones de dólares en seis meses.

Esquema de conexiones financieras entre direcciones de criptomonedas junto a un documento oficial que contiene la foto de un teléfono móvil
El Instituto de Investigaciones Forenses documenta el flujo de criptomonedas de la billetera digital atribuida a Fernando Cerimedo junto a evidencias registradas en un teléfono móvil.

“No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero”, afirmó el senador Roca, citado por medios locales. Según su investigación, durante meses se movieron grandes sumas de dinero, pero la billetera fue “vaciada justo cuando ya estaba detenido”.

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El legislador también detectó una presunta relación entre el asesor presidencial y la casa de cambios que se allanó la semana pasada en el marco de las investigaciones judiciales. En ese operativo, se logró identificar con cámaras de seguridad que el representante legal huyó llevando un bolso que presuntamente tenía cerca de 700 mil dólares. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A. y hoy detenido con prisión preventiva, luego afirmó que perdió el dinero que llevaba consigo y defendió la legalidad de sus operaciones.

El senador Roca informó que puso en conocimiento del fiscal la información sobre estas transacciones y solicitó que se confirme la cadena de custodia del dispositivo y se identifique a los titulares de las direcciones finales de esta red.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz durante una entrevista en Panamá, en enero de 2026.

“Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona”, escribió Roca en X. El documento de su investigación se puede consultar aquí.

Cerimedo, de 45 años, enfrenta tres procesos penales en Bolivia. El primero por tentativa de feminicidio luego de que su amante lo acusara de haber ordenado la balacera en su contra, el segundo por enriquecimiento ilícito por las denuncias de corrupción estatal que lo involucran y el tercero por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, luego de que la Fiscalía Departamental de Beni encontrara indicios de autorización de vuelos irregulares.

El consultor político se vinculó con Rodrigo Paz luego de la primera vuelta electoral como estratega de campaña. Posteriormente, pasó a asesorar al presidente, aunque el alcance de sus funciones aún no ha sido plenamente esclarecido: el Gobierno sostiene que su trabajo se limitaba a lo comunicacional, pero fotografías y declaraciones públicas sugieren que su rol trascendía ese ámbito.

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